Borowik szlachetny w grudniu? Ten widok zaskoczył nie tylko leśników

Leśnicy z Baligrodu w mediach społecznościowych opublikowali ostatnio zdjęcie, które wzbudziło niedowierzanie. Widok zdrowego egzemplarza borowika szlachetnego, zerwanego na początku grudnia, jest bowiem niecodzienny. Udało się go spotkać w lesie niedaleko wsi Werlas w województwie podkarpackim. Pod postem posypały się komentarz od zdumionych internautów.

Nie do wiary! Grudniowy prawdziwek. I to pewnie bez lokatorów, zdrowy. Jeszcze zdąży wysuszyć się przed Wigilią.

Ale cudny, odważny borowik i jaki zahartowany — nie boi się zimy.

Piękny król borowik, coś niebywałego o tej porze roku. pisali zaskoczeni internauci

Zimą sezon na grzyby wcale się nie kończy

Sezon grzybowy w naszym kraju trwa co prawda od sierpnia aż do listopada, jednak wielu zapalonych grzybiarzy wie, że wraz z nadejściem mrozów nie musi się on wcale kończyć. Leśnicy z Lasów Państwowych przekonują, że również po opadach śniegu w polskich lasach można znaleźć wspaniałe, dorodne grzyby. Co więcej, w tym czasie nie pomylimy ich z żadnymi trującymi sobowtórami.

Istnieją gatunki wyjątkowo odporne na niskie temperatury, które porastają pnie czy konary. Należą do nich płomiennica zimowa, oszak bzowy czy boczniak ostrygowaty. Świetnie nadają się one do zup, potraw azjatyckich czy jako zamienniki mięsa. Jak się okazuje, oprócz nich w grudniu można spotkać nawet typowo jesienne okazy - ostatnie znalezisko jest tego najlepszym przykładem.

Niezależnie od pory roku, grzyby należy zbierać świadomie, a jeśli nie mamy pewności co do danego gatunku, najlepiej skonsultować się z doświadczonymi grzybiarzami czy zajrzeć do atlasu grzybów. Zbieramy tylko te okazy, których jesteśmy w 100 proc. W najlepszym przypadku spożycie niejadalnego grzyba zakończy się lekkim zatruciem pokarmowym, w najgorszym natomiast może nawet doprowadzić do śmierci.