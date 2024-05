Horoskop dzienny na 18 maja dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy

Horoskop dzienny dla Barana

Wiele dziś osób z twojego zawodowego otoczenia ogarnie jakiś dziwny marazm czy też zniechęcenie. Ty zaś będziesz dosłownie brylował na salonach. Pokażesz się dziś bowiem z zupełnie innej strony, po to, by zaistnieć publicznie i zyskać prestiż i uznanie. I bardzo dobrze. Trzeba wykorzystywać każdą okazję do promowania siebie.

Horoskop dzienny dla Byka

Pilnuj dziś swoich spraw, bo coś może się dziś dla ciebie, nieoczekiwanie, zakończyć i nie do końca będziesz z tego zadowolony. Ktoś może się wycofać z danych tobie wcześniej obietnic a ty, jeśli nie będziesz miał planu b, polegniesz na całej linii. Z drugiej strony, zastanów się też, czy to aby jednak nie wyjdzie ci na dobre?

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Dziś odbędzie się bardzo ważne spotkanie z szefem. Ty i inni współpracownicy macie szansę wywalczyć sobie nowe zadanie, a co za tym idzie, podwyżkę, a nawet awans. To nie jest bez znaczenia. Jeśli tobie na tym zależy, musisz zrobić wszystko, by to zadanie wpadło w twoje ręce, a nie kogoś innego.

Wszystko o znakach zodiaku>>> 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Raka

Dzień nie sprzyja sprawom trudnym i skomplikowanym. Będzie dziś miło i zupełnie zwyczajnie. Nie dokładaj sobie dodatkowych zajęć na dziś. To, co masz, powinno ci wystarczyć. Po pracy zadzwoń do swoich przyjaciół, umów spotkanie na wieczór. Razem poplotkujecie o waszych sprawach i o sprawach innych, nieobecnych przyjaciół. Wszystko w granicach przyzwoitości.

Horoskop dzienny dla Lwa

Przed tobą dobry dzień. Powiodą się sprawy, na których bardzo ci zależy. Nie możesz tylko siedzieć z założonymi rękami i czekać na przysłowiowego Godota. To, co dziś zaczniesz robić, będzie dobre i z czasem może przysporzyć ci wielu zwolenników oraz powiększyć zasobność portfela. Warto się starać.

Horoskop dzienny dla Panny

Porozmawiaj dziś ze swoim przyjacielem. Razem wpadniecie na bardzo ciekawe rozwiązania waszych wspólnych spraw. Pogodzisz się też z jednym z twoich domowników i wreszcie pod waszym wspólnym dachem znów zagości rodzinna miłość. W sprawach miłości czeka cię coś zupełnie nowego. Do tej pory nie byłeś jeszcze w takiej sytuacji. Warto spróbować.

Horoskop dzienny dla Wagi

O nic się nie martw. Możesz dziś liczyć na pomoc wpływowych osób. Im, podobnie jak i tobie, zależy na tym, byś osiągnął sukces. Twój sukces to również sukces ich. Naczynia są połączone. Również dzięki ich protekcji, pewna sprawa, zmieni swój bieg i wszystko obróci się na twoją korzyść. Czasami warto przyjąć czyjąś pomocną dłoń.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Do południa będziesz dziś bardzo senny. Energia wróci po południu, kiedy trzeba będzie zakasać rękawy i poważnie zabrać się do roboty. Na szczęście lubisz pracować i dasz z siebie wszystko, by nie zawieść oczekiwań swojego szefa. Uważaj dziś, by w tym ferworze obowiązków, nie obrazić kogoś starszego od siebie. Nie każdy musi rozumieć twoje poczucie humoru.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Dziś wyostrzy się twoja intuicja, ale tobie i tak będzie trudno jej posłuchać. Pora, byś dostrzegł wreszcie to, co wszechświat chce ci przekazać, a co musi być ukryte przed innymi. Wypatruj znaków. One ci wiele podpowiedzą. Nie przywiązuj się do niczego, co może być szkodliwe i wciąż daj szansę swojej intuicji.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Pewna sprawa, która wydawała się być zamknięta, znów ujrzy światło dzienne. Mogą się pojawić nawet plotki czy inne pomówienia. Weź je pod uwagę i przedyskutuj temat z kim trzeba, by w końcu raz na zawsze położyć kres tej sprawie. Wieczorem spotkasz się dziś z kimś, kogo już dawno nie widziałeś a na widok kogo, serce może ci mocniej dziś zabić.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Można dziś będzie liczyć na twoje dobre serce. Zapomnij o urazach czy o dąsach. Nie musisz też przesadnie martwic się o to jak wyglądasz. Wszystko jest dobrze. Wyglądać będziesz dobrze i schludnie. Twój przyjaciel udzieli ci dziś pewnej rady, która bardzo pozytywnie wpłynie na twoje samopoczucie. Doda ci sił oraz odwagi.

Horoskop dzienny dla Ryb

Nie bądź dziś zbyt pewny siebie czy nawet arogancki w stosunku do innych osób, bo może cię spotkać za to kara. Pamiętaj, że kij ma dwa końce. Może być ktoś od ciebie sprytniejszy i to ty na tym stracisz, a nie kto inny. Nie daj się dziś podpuścić na udział w grach hazardowych. Aura dnia temu nie sprzyja. Możesz dziś tylko stracić.

