Ezoterycy uważają, że andrzejki są idealnym momentem do odkrywania przyszłości, zwłaszcza w kontekście miłości, relacji i ważnych decyzji życiowych. Tradycyjne wróżby, takie jak lanie wosku, interpretacja cieni, czy wróżenie z kart, są uznawane za narzędzia, które pomagają odkryć intuicyjne odpowiedzi ukryte w podświadomości.

Św. Andrzej w tradycji chrześcijańskiej jest patronem małżeństw i zakochanych, co wzmacnia miłosny aspekt tego święta. W ezoteryce andrzejki to czas, gdy można skupić się na pracy z energią miłości, harmonii oraz wzmacniania więzi z partnerem lub przyciągania odpowiedniej osoby.

Ezoteryka widzi andrzejki również jako okazję do głębokiej refleksji nad swoimi pragnieniami, szczególnie w kontekście miłości i przyszłości. To czas, by skoncentrować swoje intencje i wprowadzać pozytywne zmiany w swoim życiu.