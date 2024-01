Spis treści: 01 Zodiakalny Baran. Jedna dieta może mu zaszkodzić

02 Zodiakalny Byk musi uważać na kalorie

03 Zodiakalne Bliźnięta i niebezpieczne połączenia

04 Zodiakalny Rak powinien unikać słodyczy

05 Zodiakalny Lew i pułapki żywieniowe

06 Zodiakalna Panna sama wprowadza limity

07 Zodiakalna Waga powinna zadbać o dietę

08 Zodiakalny Skorpion i nowe smaki

09 Zodiakalny Strzelec musi zrezygnować z jednego

10 Zodiakalny Koziorożec lubi sięgać po gotowce

11 Zodiakalny Wodnik i jego miłość do egzotycznej kuchni

12 Zodiakalne Ryby muszą zacząć liczyć kalorie

Zodiakalny Baran. Jedna dieta może mu zaszkodzić

Baran to silny, mogący się poszczycić dobrym zdrowiem znak zodiaku, który zazwyczaj lubi gotować i poświęca sporo czasu na przygotowywanie zdrowych, a przy tym oryginalnych, pikantnych posiłków. Ten znak zodiaku chętnie eksperymentuje i jest wielkim fanem egzotycznych kuchni.

Baran nie znosi nudy, jest bardzo aktywny i pracowity, co sprawia, że czasem brakuje mu czasu na przygotowanie własnych posiłków. Chętnie sięga wtedy po gotową żywność i fast foody, ale powinien uważać, bo taka szybka dieta może mu bardzo zaszkodzić!

Zodiakalny Byk musi uważać na kalorie

Byk nie należy niestety do znaków zodiaku, które zdrowo się odżywiają. Lubi dobrze zjeść, kocha słodycze, trudno mu utrzymać wagę i często walczy z takimi chorobami jak nadciśnienie, miażdżyca czy otyłość. W dodatku Byk całkiem nieźle gotuje, więc nie odmawia sobie kulinarnych przyjemności. Musi jednak uważać na nadmiarowe kalorie i od czasu do czasu serwować sobie mały detoks - tylko tak utrzyma wagę i zdrowie.

Zodiakalne Bliźnięta i niebezpieczne połączenia

Bliźnięta lubią dobrze zjeść, ale wybierają zazwyczaj lekkostrawne i zdrowe posiłki. Niestety, często spożywają je przy kieliszku wina lub kuflu piwa, a to mocno im szkodzi. Bliźnięta nie przepadają za gotowaniem i rzadko bywają smakoszami, ale nigdy nie odmówią dobrego trunku. Powinny mieć się na baczności - to puste kalorie i zero składników odżywczych.

Zodiakalny Rak powinien unikać słodyczy

Rak uwielbia jeść, a ulubione potrawy i słodkie przekąski traktuje często jak nagrodę lub szybki sposób na poprawę nastroju. To błąd, bo ten znak zodiaku miewa skłonności do tycia i powinien unikać słodyczy.

Rak jest niezłym kucharzem, ale jeszcze lepszym cukiernikiem. Piecze pyszne ciasta, robi świetne desery, których nie umie sobie odmówić - musi więc uważnie liczyć kalorie i przestać nagradzać się słodyczami.

Zodiakalny Lew i pułapki żywieniowe

Lew jest niezłym kucharzem, ale nie lubi tracić czasu w kuchni i przygotowuje dość proste dania. Ten znak zodiaku zdecydowanie chętniej jada na mieście, a ponieważ sporo imprezuje i lubi dobrze wypić, to łatwo traci umiar i wpada w żywieniowe pułapki.

Na początek Lew powinien ograniczyć jedzenie na mieście do dwóch dni w tygodniu i przygotowywać proste, domowe posiłki. Dobrym rozwiązaniem będzie też skorzystanie z cateringu dietetycznego.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Zodiakalna Panna sama wprowadza limity

Panna zazwyczaj dobrze gotuje i lubi zdrowe jedzenie. Osoba spod tego znaku zodiaku regularnie sięga po świeże owoce i warzywa, lubi dania wegetariańskie, omija szerokim łukiem ciężkie potrawy, tłuste mięsa i używki. Panna musi uważać, by nie wpaść w niebezpieczną spiralę odmawiania sobie wszystkich przyjemności - słodka niespodzianka lub fast food raz w tygodniu jeszcze nikomu nie zaszkodziły!

Zodiakalna Waga powinna zadbać o dietę

Waga ma niestety wolną przemianę materii i musi uważać na dietę. Co gorsze, ten znak zodiaku kocha wystawne życie - przyjęcia, kolacje w restauracjach i pubach. Szalone wieczory kończy zazwyczaj w tanich fast foodach, gdzie trudno o zdrowe jedzenie. Nie dziwne, bo Waga generalnie sięga zazwyczaj po niezdrowe posiłki.

Waga uwielbia egzotyczne potrawy i mocne trunki. Taka mieszanka smakuje może wybornie, ale ma fatalny wpływ na zdrowie. Waga powinna więc zadbać o lepszą dietę i rzadziej szaleć na mieście.

Zodiakalny Skorpion i nowe smaki

Skorpion jest niezłym kucharzem, szczególnie jeśli może gotować dla bliskich i dzielić się z nimi swoimi ulubionymi potrawami. Kocha kolacje w zaciszu domowego ogniska, zdecydowanie rzadziej jada w drogich restauracjach czy na stoiskach z fast foodem. Od czasu do czasu powinien jednak zaszaleć i skosztować nowych smaków. Legendarny rosół babci jest może pyszny, ale kuchenne eksperymenty mogą pomóc Skorpionowi otworzyć się na nowe doznania.

Zodiakalny Strzelec musi zrezygnować z jednego

Strzelec, podobnie jak Waga, również lubi wysokoprocentowe trunki, które niestety średnio mu służą. Ten znak zodiaku powinien więc z nich zrezygnować i przerzucić się na kawę, herbatę lub po prostu wodę. Strzelec lubi też dobrze zjeść, chętnie próbuje nowych potraw, ale mimo to dba o zdrowy styl życia i intuicyjnie wybiera te potrawy, które mu nie zaszkodzą.

Ten znak zodiaku lubi też prostą, zdrową kuchnię, wielu Strzelców sięga po dietę wegetariańską.

Zodiakalny Koziorożec lubi sięgać po gotowce

Koziorożec lubi proste jedzenie i nie jest wybredny, a posiłki są dla niego po prostu źródłem energii. Ten znak zodiaku jest też słabym kucharzem, zresztą nie lubi tracić czasu na gotowanie. W domu rzadko ma zapasy zdrowych posiłków, więc często musi sięgać po gotowce.

Na szczęście Koziorożec bardzo lubi warzywa i często decyduje się na dietę wegetariańską.

Zodiakalny Wodnik i jego miłość do egzotycznej kuchni

Wodnik nie jest wybredny i zje dosłownie wszystko, ale uwielbia egzotyczne i nietypowe dania. Wodnik sam w sobie jest przecież gwiazdą i lubi skupiać na sobie uwagę, więc nic dziwnego, że chętnie szokuje otoczenie swoimi żywieniowymi wyborami. Kocha kuchnie świata i ma bardzo indywidualne podejście do gotowania. Wodnik kocha eksperymenty, więc może być naprawdę genialnym kucharzem, pod warunkiem, że to pokocha. W innym wypadku może mieć nawet problem z przygotowaniem jajecznicy.

Wodnik powinien czasem spuścić z tonu i nie starać się za wszelką ceną imponować innym swoją otwartością na odmienne kultury i kuchnie. To co obce i egzotyczne nie zawsze mu służy.

Zodiakalne Ryby muszą zacząć liczyć kalorie

Ryby mają spory talent do gotowania i lubią kucharzyć, szczególnie dla bliskich. Ten znak zodiaku kocha też dobre desery, które nie tylko przygotowuje, ale też pochłania, często w sporych ilościach...

Ryby mają też niestety słabość do fast foodów i alkoholu. Często więc walczą z nadwagą, a nawet otyłością, a ponieważ kochają dobre jedzenie, to nie w głowie im diety czy detoksy. Z wiekiem problem ten robi się coraz poważniejszy - Ryby muszą więc w końcu zacząć liczyć kalorie i zadbać o swoje zdrowie.

