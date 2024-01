Zioła towarzyszą człowiekowi właściwie od zawsze. Każda cywilizacja miała swój zestaw roślin jadalnych i leczniczych, za najstarszy uważa się chiński, ponieważ ma on udokumentowaną wiedzę pisaną od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy. Imponująco wygląda także ziołolecznictwo Indii (Ajurweda) oraz medycyna egipska. W Polsce zioła również cieszą się niesłabnącą popularnością - takie rośliny jak rumianek, dziurawiec, melisa czy mięta stosowane są powszechnie na dolegliwości trawienne, nerwice czy bezsenność.

Astrologowie wierzą, że zioła to coś więcej niż tylko naturalne lekarstwa. Przekonują oni, że rośliny te mają swoją własną energię, która jest w stanie nas chronić, działać jak talizman, przyciągać powodzenie i szczęście. Astrologia mówi, że każdy znak zodiaku ma swoje ziółko, które wspiera go, wzmacnia mocne strony i chroni od niepowodzeń. Jakie jest twoje?

Baran - Goździk (21.03 – 19.04)

Baran to pierwszy znak zodiaku, określany często mianem symbolu nowego początku, pionierem i przewodnikiem. To silny, pewny siebie i odważny przywódca, który niczego się nie boi i śmiało stawia czoło nowym wyzwaniom. Baran nie znosi rutyny i nudy - u niego ciągle musi się coś dziać, żyje dla nowych doznań i przygód. Baran jest też niestety dość niecierpliwy i porywczy - najpierw działa, potem myśli. Często wpada więc w kłopoty i przysparza sobie wrogów.

Zodiakalny Baran jest niezwykle inteligentny. Bardzo szybko się uczy, szczególnie jeśli nowa wiedza może pomóc mu w realizacji własnych planów. Jest pomysłowy oraz kreatywny i potrafi znaleźć zupełnie nowe rozwiązania starych problemów. Baran jest również otwarty, bezpośredni i zawsze mówi to, co myśli. Niestety, powinien popracować nad swoją zbytnią szczerością.



Odpowiednikiem Barana w ziołowym horoskopie jest goździk, działający przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Zapobiega on także chorobom serca i układu krążenia.

Byk - Tymianek (20.04 – 20.05)

Zodiakalny Byk posiada jasno wytyczone cele, lubi planować i wszystkie swoje zadania podporządkowuje harmonogramowi. Jest cierpliwy, wytrwały i pracowity, więc zazwyczaj udaje mu się osiągnąć wszystko, co sobie założy. Tym, co wyróżnia Byka wśród innych znaków zodiaku, jest umiejętność bezbłędnego działania. Byk rzadko popełnia błędy, bo jest bardzo wnikliwy i zawsze wszystko dokładnie analizuje - jego rzetelność i dokładność są naprawdę imponujące.

Na Byku zawsze można polegać - on niczego nie robi powierzchownie i "po łebkach", a obowiązki stawia na pierwszym miejscu. Byk potrafi jednak zatracić umiar - zwłaszcza gdy chodzi o jedzenie i używki.

Odpowiednikiem Byka w ziołowym horoskopie jest tymianek, który działa moczopędnie, usuwa toksyny, zmniejsza poziom pobudzenia oraz niepokoju i ułatwia zasypanie.

Bliźnięta - Majeranek (21.05 – 20.06)

Bliźnięta to jeden z ciekawszych znaków zodiaku. Choć często pozwalają sobie na skrajne zachowania i bywają nieszczere, a nawet kłamliwe, to są raczej lubiane i cenione - zarówno w pracy jak i w kontaktach towarzyskich.

Bliźnięta są zaskakująco witalne, pełne energii, inteligentne i mocno zmotywowane. Charakteryzuje je wrodzona ciekawość świata, zamiłowanie do podróży i otwartość. Bliźnięta nie wiedzą co to nuda i zarażają dobrą energią innych ludzi. Ten znak zodiaku wciąż potrzebuje nowych wrażeń i doznań i zaskakuje świat świeżymi pomysłami.

Odpowiednikiem Bliźniąt w ziołowym horoskopie jest majeranek, który pobudza wydzielanie żółci i soków żołądkowych, leczy problemy trawienne i bóle brzucha. Jest również sprawdzonym środkiem na biegunki.

Rak - Cynamon (21.06 – 22.07)

Zodiakalny Rak to jeden z najbardziej skomplikowanych znaków zodiaku, a życie z nim nie należy do łatwych. Szybko uzależnia się emocjonalnie od partnera, ale chce być też silny i niezależny. Można powiedzieć, że w człowieku spod znaku Raka żyją dwa wilki - jeden chce słuchać serca i skupić się na swoich pragnieniach, drugi wciąż próbuje udowadniać światu swoją wartość. Choć Rak ma trudny charakter, to nie brakuje mu zalet. Jego wrażliwość sprawia, że jest bardzo czuły, opiekuńczy, współczujący i delikatny, więc ludzie łakną kontaktu z nim, doceniając jego oddanie.

Odpowiednikiem Raka w ziołowym horoskopie jest cynamon, który przyspiesza przemianę materii, poprawia trawienie, reguluje pracę nerek i usprawnia proces regulacji gospodarki węglowodanowej. Pomaga również pozbyć się nadmiaru tłuszczu z organizmu.

Lew - Rumianek (23.07 – 22.08)

Lew to jeden z najsilniejszych znaków zodiaku, który uwielbia być w centrum uwagi, przewodzić innym, inspirować ich, a czasem nawet rządzić nimi. Lew kocha być duszą towarzystwa, pragnie być podziwiany, hołubiony i obdarzany zachwytem. Lubi również stawiać na swoim i jest przekonany, że zawsze ma rację.

Osoba urodzona pod znakiem zodiakalnego Lwa jest pełna energii i aktywna - nie tylko w znaczeniu aktywności fizycznej, ale również zawodowej, towarzyskiej i kulturalnej. Lew bardzo lubi ludzi, jest otwarty na nowe kontakty, bezpośredni i obdarzony świetnym poczuciem humoru. Lubi jednak "gwiazdorzyć", więc powinien nad sobą pracować.

Odpowiednikiem Lwa w ziołowym horoskopie jest rumianek, który działa łagodząco i przeciwzapalnie, rozluźnia mięśnie przewodu pokarmowego i dróg żółciowych, ułatwiając prawidłową perystaltykę jelit. Ma także działanie wiatropędne.

Panna - Mięta (23.08 – 22.09)

Panna to zdecydowanie najbardziej uporządkowany znak zodiaku. Kocha organizować, układać i pilnować porządku. Przychodzi jej to z dużą łatwością, bo jest inteligentna, zdolna i otwarta na pogłębianie swojej wiedzy. Osoba spod znaku Panny lubi się uczyć, by później umiejętnie korzystać z posiadanych informacji i zaskakiwać wiedzą swoich rozmówców. Panna lubi analizować i wyciągać wnioski, jest przy tym bardzo drobiazgowa i z łatwością zauważa szczegóły, które innym mogły umknąć.

Panna jest bardzo pracowita, rzetelna i zawsze świetnie przygotowana. Niestety, jej nadmierny perfekcjonizm i pedantyzm bywają często wadą, a w skrajnych przypadkach mogą przerodzić się nawet w chorobę i mocno utrudniać życie zarówno samej Pannie jak i jej bliskim. Osoba spod tego znaku bywa też zamknięta w sobie i bardzo spięta.

Odpowiednikiem Panny w ziołowym horoskopie jest mięta, która sprawdza się w walce z zaburzeniami trawienia, niweluje stany skurczowe przewodu pokarmowego, wzdęcia i bóle brzucha.

Waga - Dziurawiec (23.09 – 22.10)

Zodiakalna Waga jest inteligentna, chętnie się uczy i uwielbia długie dyskusje dosłownie na każdy temat. Waga chłonie wiedzę, a w rozmowie jest w stanie przywołać ciekawostki i informacje, które zdobyła nawet wiele lat temu. To obycie sprawia, że Waga jest bardzo lubiana w towarzystwie, a ponieważ sama kocha spotkania z rodziną i przyjaciółmi i jest fanką długich "posiadówek" oraz dyskusji, to ludzie lgną do niej dosłownie jak "pszczoły do miodu".

Waga nie boi się wyrażać swojej opinii, kocha słowne utarczki i przycinki i zawsze walczy o swoje zdanie. Ponieważ patronuje jej waga - symbol sprawiedliwości oraz dążenia do równowagi - ona sama także dąży do balansu i zazwyczaj udaje się go jej osiągnąć. Choć Waga jest mistrzynią w rozwiązywaniu trudnych problemów, to tak naprawdę... bardzo tego nie lubi. Kłótnie, niesnaski i kłopoty stara się omijać szerokim łukiem, bo nie znosi nieprzyjemnych sytuacji i czuje się w nich wyjątkowo niekomfortowo.

Waga miewa też czasem problemy z podejmowaniem decyzji - musi więc uważać, by dobre okazje nie uciekały jej sprzed nosa.

Odpowiednikiem Wagi w ziołowym horoskopie jest dziurawiec, który łagodzi objawy depresji i bezsenności, leczy zaburzenia trawienia i pomaga w chorobach wątroby. Działa również silnie żółciopędnie i żółciotwórczo.

Skorpion - Pokrzywa (23.10 – 21.11)

Skorpion to bez wątpienia wyjątkowo tajemnicza osobowość. Przenikliwy, namiętny, obsesyjny i niepokorny, pełen jest sprzeczności i potrafi w sekundę zmienić się o sto osiemdziesiąt stopni. W jednej chwili przyjacielski, uroczy i życzliwy, kilka minut później może stać się zazdrosny, depresyjny i posępny. Jednym słowem, po Skorpionie można się spodziewać dosłownie wszystkiego.

Skorpion to jednocześnie chyba najbardziej lojalny znak zodiaku - jest bardzo wierny i nigdy nie zapomina o raz danym słowie. Swoich bliskich broni za wszelką cenę, a jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, pomści ich krzywdy. To bowiem najbardziej mściwy i pamiętliwy zodiak.

Skorpion w głębi serca bardzo boi się zranienia i odrzucenia i trudno jest mu otworzyć się na drugą osobę. Musi z tym walczyć, bo prawdziwa miłość lub wielka przyjaźń mogą przejść mu koło nosa.

Odpowiednikiem Skorpiona w ziołowym horoskopie jest pokrzywa, która dostarcza spore ilości witaminy C, wspomaga naturalną odporność organizmu, przyspiesza usuwanie nadmiaru wody z ciała i stymuluje metabolizm.



Strzelec - Szałwia (22.11 – 21.12)

Zodiakalny Strzelec to zdecydowanie największy optymista wśród wszystkich znaków zodiaku. Jest otwarty, towarzyski, bezpośredni i pełen energii. Jest też bardzo lubiany, zapewne przez wzgląd na swoje altruistyczne zapędy - chętnie pomaga ludziom oraz zwierzętom i jest w stanie sporo poświecić dla swoich idei.

W Strzelcu przez całe życie spierają się dwie siły - ta duchowa i materialna. Musi nauczyć się godzić je ze sobą, bo tylko balans przyniesie mu szczęście i satysfakcję. Strzelec bardzo lubi się uczyć i wciąż poszerzać swoją wiedzę. Zazwyczaj jest dość oczytany, lubi długie, angażujące dyskusje, a nawet filozoficzne dysputy. Ten znak zodiaku to otwarty i spragniony nowych doświadczeń idealista, pełen entuzjazmu i ogromnej pasji.

Strzelec jest niestety przekonany o swojej nieomylności, święcie wierzy, że jego poglądy są słuszne i stara się przekonać do nich dosłownie wszystkich. Nie dostrzega także swoich pomyłek, bywa zarozumiały, pyszałkowaty i próżny.

Odpowiednikiem Strzelca w ziołowym horoskopie jest szałwia, która zmniejsza ból gardła, wspomaga produkcję soków żołądkowych, leczy zgagę, niestrawność i wzdęcia.

Koziorożec - Rozmaryn (22.12 – 19.01)

Zodiakalny Koziorożec to zdecydowanie największy konserwatysta wśród wszystkich znaków zodiaku. Nie lubi zmian, ceni sobie za to poczucie stałości i spokój. Mowa tu jednak o zmianach w świecie zewnętrznym, bo sam Koziorożec lubi nad sobą pracować i podejmuje się wyzwań, choć dostosowanie się do nowych warunków przychodzi mu zazwyczaj z trudem.

Koziorożec zachowuje się w sposób sformalizowany i oficjalny, a czasem wręczy sztywny. Co ciekawe, potrafi być taki nawet w kontaktach z bliskimi, więc rzadko uznawany jest za sympatycznego. W głębi duszy jednak ten zodiak lubi dobrą zabawę i gdy tylko opuszcza biuro, spotyka się z przyjaciółmi, imprezuje, podróżuje i chętnie korzysta z kulturalnej oferty miejsca, w którym mieszka.

Koziorożec jest mistrzem organizacji i planowania i nic nie jest w stanie go zaskoczyć. Bywa jednak apodyktyczny, surowy i nadmiernie poważny.

Odpowiednikiem Koziorożca w ziołowym horoskopie jest rozmaryn, który wpływa pozytywnie na nastrój, redukuje stres i poprawia pamięć. Wspomaga on także wydzielanie insuliny i obniża poziom glukozy we krwi.

Wodnik - Melisa (22.01 – 18.02)

Wodnik nazywany jest największym wizjonerem wśród wszystkich znaków zodiaku. To odważny myśliciel, który śmiało wybiega w przyszłość i odkrywa nowe lądy. Wodnik ma ogromną potrzebę wolności, która pozwala mu rozkwitać i wciąż podejmować się nowych wyzwań. Nie znosi natomiast rutyny i monotonii, która dosłownie go zabija.

Wodnika od dziecka interesuje to co nietypowe, niebanalne, niesprawdzone i nieodkryte. Jest ekscentryczny, niekonwencjonalny, czasem wręcz dziwaczny, ale jedno jest pewne - trudno przejść obok niego obojętnie. Wodnik jest kreatywny, lubi się uczyć i chętnie zgłębia nowe dziedziny wiedzy. Jest otwarty na nowe technologie, które są wręcz dla niego stworzone - lubi techniczne nowinki i świetnie wykorzystuje je w swojej pracy.

Zodiakalny Wodnik jest bardzo wrażliwy i wszystkim się przejmuje. Dlatego stara się nie angażować, bo bardzo boi się cierpienia.

Odpowiednikiem Wodnika w ziołowym horoskopie jest melisa, stosowana przy stanach lękowych, rozdrażnieniu i kołataniu serca na tle nerwowym. Napar z melisy odpręża, rozluźnia i wpływa pozytywnie na koncentrację.

Ryby - Bazylia (19.02 – 20.03)

Zodiakalne Ryby to cierpiętnicy, niosący na krzyżu wszystkie problemy i zmartwienia tego świata. Mają dość niskie mniemanie o sobie, nie umieją docenić swoich zalet i mocnych stron, za to mocno skupiają się na wadach i niedostatkach. Są też dość zazdrosne, bo zamiast skupić się na sobie i swoim bogactwie, patrzą na sukcesy innych, jeszcze bardziej pogrążając się w smutku.

To spory błąd, bo zodiakalne Ryby mają wiele talentów, a ich skłonność do mistycyzmu i wiedzy tajemnej jest wręcz "nie z tego świata". Ryby fascynują się magią, parapsychologią, astrologią, wróżbami i wszystkim tym, czego nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Posiadają również artystyczną naturę, którą wciąż rozwijają.

Ryby są naiwne i łatwowierne i często popadają w nałogi. Muszą więc wciąż nad sobą pracować, ale przyda się też im pomoc i opieka bliskich osób.

Odpowiednikiem Ryb w ziołowym horoskopie jest bazylia, która wpływa na układ pokarmowy i nerwowy, niweluje wzdęcia, działa rozkurczowo i przeciwzapalnie. Stosowana jest też jako naturalny środek antydepresyjny i uspokajający.



