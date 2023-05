Spis treści: 01 Lew

02 Panna

03 Byk

04 Koziorożec

Lew

Twój nowy rozdział życia związany będzie z kimś nowym. Na twojej drodze pojawi się osoba, która zrobi na tobie ogromne wrażenie. Wasza znajomość nie zacznie się gładko, bo będziesz dla tego człowieka kimś onieśmielającym, kimś, przy kim nie będzie czuł się dobrze (przynajmneij nie od razu). Jednak coś was do siebie przyciągnie. Poczujesz potrzebę zaopiekowania się tą osobą. Może to być ktoś, kto potrzebować będzie przyjaciela, mentora, towarzysza, kogoś, kto sprawi, że poczuje się widziany i mniej samotny. Bądź otwarty na zmiany, zamiast być tak pochłoniętym swoimi starymi sprawami i znajomymi. Ziarno, które zasadzisz i będziesz pielęgnować w tym miesiącu, ma potencjał, aby stać się drzewem, na którym oprzesz się w przyszłości.

Reklama

Zobacz też: Horoskop na wakacje 2023. Sprawdź swój horoskop na lipiec i sierpień

Panna

Twój nowy rozdział życia będzie traktował o ciężkiej pracy. Nic nowego? Pozornie, bo przedsięwzięcie, o którym mowa, będzie wyraźnym zerwaniem z przeszłością. Niezależnie od tego, jakie drzwi niedawno się dla ciebie zamknęły, już kolejne stoją otworem. Jeśli niedawno zakończyłeś związek, nadszedł czas, aby pogodzić się z (tymczasową) samotnością i znaleźć w niej coś dobrego. Jeśli właśnie odszedłeś z pracy, daj sobie czas na znalezienie drogi, która będzie ci odpowiadać lub odwagi do rozpoczęcie biznesu, o którym zawsze marzyłeś. Jeśli marzysz o nowym hobby, skup się na czymś, co jest prawdziwym wyzwaniem.

Przed tobą długa i trudna droga. Pamiętaj, że wszystko, co było wcześniej, wszystko, co już w życiu przeżyłeś, przygotowało cię na tę chwilę i potraktuj tę zmianę jako szansę udowodnienia sobie, kim naprawdę jesteś.

Zdjęcie Co przyniesie los? / 123RF/PICSEL

Byk

Twój nowy rozdział życia to obserwacja i uczenie się od innych. Czasami czujesz tak wielką presję, żeby coś zrobić, gdzieś lub kimś być, coś zmienić, że dajesz się wciągać w każdy trend, nie zastanawiając się zbytnio, czy w ogóle chcesz tam być. W najbliższych tygodniach zaczniesz rozglądać się wokół w poszukiwaniu mentorów i punktów odniesienia. Będziesz lgnąć do ludzi, którzy mogą pomóc ci znaleźć sens życia. Może to być spoglądanie w kierunku par z dziećmi, by spróbować przekonać się, czy naprawdę chcesz zostać rodzicem. Możesz przyglądać się znajomym, którzy dokonali zwrotu w karierze. Możesz po prostu podsłuchiwać gości twojej ulubionej kawiarni i usłyszeć coś, co wniesie nową jakość do twojego życia.

Czeka cię lekcja, z której dowiesz się, że w życiu nie chodzi o porównywanie lub kontrastowanie siebie z innymi, ale otwarcie się na możliwości, które daje świat.

Sprawdź też: Horoskop na wakacje 2023. Sprawdź swój horoskop na lipiec i sierpień

Koziorożec

Zakochasz się po uszy. Ale niekoniecznie w kimś, choć i romantyczna miłość jest bardzo możliwa. Może to być nowa praca, nowe hobby, nowe miejsce, nowa muzyka - cokolwiek to będzie, wpadniesz po uszy. Z tego doświadczenia wyciągniesz pewność siebie, która zapewni ci pozytywne nastawienie do życia i zdolność do pokonywania przeszkód. Czasami wszystko, czego potrzebujesz, to coś lub ktoś, w kogo możesz zainwestować swoją energię, aby przypomnieć sobie, ile szczęścia można znaleźć po prostu w codziennym, prozaicznym działaniu.

To lekcja cieszenia się każdą sekundą dobrze wykorzystanej energii.

Polecamy również: Retrogradacja Merkurego w Byku. "Możemy stracić wszystko"