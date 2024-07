Dawniej co druga dziewczynka otrzymywała to imię. Dzisiaj jest rzadkością

Ewelina to imię żeńskie, które wywodzi się z języka irlandzkiego. Oznacza radość i światło.

Jak inaczej można zwrócić się do kobiety o imieniu Ewelina? Wśród najpopularniejszych zdrobnień znajdują się takie określenia jak:

Ewelina to kobieta pracowita, zdecydowana, o silnym charakterze. Choć bywa wrażliwa, to jej charakter często nie pozwala na kompromisy. Jest dosyć skryta, co często widać w towarzystwie. Jednocześnie, jednak jeśli już się zaprzyjaźni, wchodzi w tę relację bardzo głęboko. Łatwo zranić jej uczucia, chociaż umie wybaczać. Bywa zaborcza, gdy w grę wchodzi obrona najbliższych osób.