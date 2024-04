5 karo. Aura tego tygodnia przyniesie wiele kreatywnych pomysłów i inspiracji. W pracy będziesz pełen zapału do działania i gotów podjąć się nowych wyzwań. Zajęte Barany będą zastanawiały się czy warto dalej tkwić w niezbyt szczęśliwym związku. Warto poszukać wsparcia u profesjonalisty. Wolne zaś mogą spotkać kogoś, kto będzie ciekawym rozmówcą i partnerem do wspólnych przygód.

7 pik. Kwietniowa aura przyniesie wiele okazji do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. W pracy będziesz szukać nowych sposobów na rozwijanie się i poznawanie świata. W miłości czeka przełomowy. Zajęte Byki będą decydować o relacji w oparciu być albo nie być ze sobą. Wolne zaś mogą spotkać kogoś, kto sprawi, że poczują się wyjątkowo i spełnione.

Odwrócona Dama kier. Początek tygodnia upłynie niezbyt aktywnie. W pracy czekają Cię wyzwania, którym sprostasz dzięki swojej inteligencji i sprytowi. Zajęte Bliźnięta będą entuzjastycznie nastawione do obecnego życia, ale już pod koniec tygodnia zaczną poszukiwać inspiracji pobudzających związek. Wolne zaś nie powinny przypominać sobie o starym uczuciu, które nie ma racji bytu, a dodatkowo nieumyślnie blokuje.

Odwrócony As kier. Już od samego poniedziałku zaczniesz rozmyślać o nowych planach i możliwościach ich realizacji. W pracy czekają Cię wyzwania, którym sprostasz dzięki swojej determinacji i pracowitości. Zajęte Lwy doprowadzą do zamknięcia nierozwiązanych kwestii, które negatywnie wpływały na wasz związek. Wolne zaś nie powinny być zdziwione, kiedy były partner ponownie zacznie szukać kontaktu z nimi.

9 trefl. W tym tygodniu czeka cię czas odkrywania nowych możliwości i przygód. W pracy stanąłeś na wysokości zadania, dzięki czemu możesz liczyć na korzyści z wcześniej rozpoczętych działań. Zajęte Skorpiony dostrzegą niewygodną prawdę, jednak będą wolały udawać, że jej nie ma. Wolne zaś mogą spotkać kogoś, kto podziela ich pasję do podróży i emocji. W weekend będziesz unikał towarzystwa innych i sam wybierzesz się na leśną wyprawę.

8 kier. Kwietniowa aura doda romantyczności twojemu sercu. W pracy możesz liczyć na pomyślny rezultat swoich działań i to bez specjalnego wysiłku . Zajęte Strzelce będą czuły, że ich obecny związek przeżywa zastój i trzeba będzie coś zrobić, aby pobudzić wspólną wyobraźnię i rozpalić gasnącą namiętność. Single zaś mogą liczyć na to, że w życiu pojawi się ktoś, kto je odmieni. Bądź otwarty i ciesz się chwilą.

2 kier. Aura tego tygodnia przyniesie wiele okazji do krótkich podróży i poznawania nowych miejsc. W pracy zaufaj swojemu instynktowi, a zdobędziesz nieoczekiwaną okazję pozwalającą na realizację ambicji. Zajęte Wodniki będą zadowolone, że ich związek kwitnie i pobudza do motywacyjnego działania. Wolne zaś mogą spotkać kogoś, kto będzie dla nich idealnym partnerem, który ich wspiera w każdej sytuacji.

Odwrócona 7 trefl. W tym tygodniu warto zadbać o swoje zdrowie i kondycję psychiczną. Postaw na aktywność fizyczną i regularne odpoczywanie. W pracy nie bierz na siebie dodatkowych obowiązków, tylko zajmuj się tym, co do ciebie należy. Zajęte Ryby będą pragnęły zakomunikować partnerowi o własnych potrzebach. Wolne zaś zanim zaczną szukać miłości, powinny skupić się na swoich celach. Kiedy będą gotowe, mogą poznać kogoś, kto będzie pasował do ich życia.