Sezon zaćmień jest czasem, który przynosi ze sobą spore zmiany, otwierając również drogę nowym możliwościom. To jednocześnie moment refleksji , podczas którego Wszechświat skłania do zastanowienia się nad swoim życiem i dokonania ewentualnych zmian w przyjętym dotąd kierunku działania . Podobną siłę poczujemy już wraz z nadejściem września.

Astrologia utożsamia Lilith z Czarnym Księżycem, który symbolizuje głęboko zakorzeniony ból i cierpienie. To jednocześnie potężna siła, która pozwala pokonać każdy lęk, a przez to na nowo odkryć siebie . Czarny Księżyc Lilith emanuje więc mroczną energią, pozwalając wyzwolić najgłębsze lęki i namiętności.

"Czarna Lilith" słynie ze swojej buntowniczej natury. Gdy dochodzi więc od głosu, powoduje dyskomfort, bo nakłania do stawienia czoła nawet najciemniejszym myślom i skonfrontowana się z prawdą. Po co to robi? By już wkrótce móc uwolnić nas od tego, co zupełnie nam nie służy.