Ekstremalnie inteligentne znaki zodiaku. Jesteś w tej piątce?

Kim jest geniusz? To nie tylko osoba ponadprzeciętnie inteligentna. To ktoś kreatywny, kto potrafi wpaść na rozwiązania, które dla innych ludzi wydają się niedostępne. Geniusze są bardzo elastyczni. Kiedy wychodzą ze swojej strefy komfortu, nie są zagubieni i zlęknieni. Z ciekawością eksplorują nieznane rejony i szybko się ich uczą. Osoby o wysokim IQ lubią własne towarzystwo, nie potrzebują dziesiątek osób wokół siebie. Z przyjemnością koncentrują się na działaniu.

Ekstremalnie inteligentne znaki zodiaku

Wodnik

Wodnik wszystko filtruje przez rozum. Musi przemyśleć, rozłożyć na czynniki pierwsze, przespać się z problemem. Potrafi się dystansować od problemów, co pozwala mu szybciej znaleźć dobre rozwiązanie. Znany jest z tego, że jest zrównoważony, pomysłowy i ma tzw. chłodną głowę. Wodniki mają szerokie horyzonty i są bardzo otwarte na pomysły z nawet najbardziej odległych im rejonów. Lubią mieć alternatywę — również w punktach widzenia. Nie oznacza to jednak, że łatwo przekonać Wodnika do swoich racji. Nie uwierzy, dopóki nie będzie miał twardych dowodów.

Panna

Panna interesuje się wszystkim. Literalnie — wszystkim. Nawet jeśli większość uważa, że coś jest bezsensowne czy oczywiste. Jeśli nie ma jasnego przepisu na rozwiązanie jakiegoś problemu, Panna na pewno zaproponuje coś od siebie. Uwielbia rozwiązywać nierozwiązywalne i naprawiać nienaprawialne. Cały czas myśli i tworzy. Niewiele jest spraw, których Panna nie da rady ogarnąć czy zrozumieć. Zadaje wiele pytań, a to domena geniuszy.

Koziorożec

Koziorożce mają bardzo metodyczny, precyzyjny i wysoce ustrukturyzowany sposób myślenia. To pomaga im w podejmowaniu mądrych decyzji. Panują nad sobą, unikają impulsywnych działań. Mają jasne wyobrażenie celu. Są gotowe rozważyć każdą propozycję, przemyśleć każdy koncept i poznać dowolną liczbę alternatywnych strategii. Potrafią przyjmować szerszą perspektywę i rozbić na czynniki pierwsze dosłownie każdą sytuację. Są niezwykle inteligentne i potrafią tę inteligencję dobrze wykorzystywać. Całe życie się uczą, nie poddają się przy niepowodzeniach.

Skorpion

Bliźnięta

Przyjrzyj się z boku, a w mig poznasz geniusz Bliźniąt. Są najszybszymi myślicielami w całym zodiaku. Ich zdolności zdobywania i rozpowszechniania wiedzy są ponadprzeciętne. Do tego dorzucają wspaniałe poczucie humoru — kolejną oznakę geniuszu. Dzięki tej cesze są bardziej kreatywne, imponują zdolnością rozumowania i umiejętnościami werbalnymi oraz bardzo łatwo nawiązują przyjaźnie.

Jak zostać członkiem Mensa?

Wyniki kandydatów do Mensy podaje się zazwyczaj w jednej z trzech skal o odchyleniach standardowych równych 15 (skala Wechslera), 16 (skala Stanford-Bineta) lub 24 (skala Cattella), w których do górnych 2% populacji kwalifikują się osoby o IQ równym lub wyższym odpowiednio 130, 132 lub 148. Mensa Polska do 2015 roku używała skali Cattella o odchyleniu standardowym równym 24, dla której granica wynosi 148. Od 2016 Mensa Polska stosuje powszechnie używaną przez polskich psychologów oraz inne Mensy krajowe skalę Wechslera o odchyleniu standardowym równym 15, dla której granica wynosi 130. Wyniki są równoważne (podobnie jak 100 cali to 254 centymetry, mimo że 100<254) i wymogiem kwalifikującym jest wynik w górnych 2% populacji - czytamy na stronie organizacji.

Aby w Polsce uzyskać członkostwo Mensy, należy osiągnąć wynik oznaczający IQ równy co najmniej 130 w skali Wechslera.

Spróbujecie swoich sił w testach?

