Horoskop finansowy 25.09-01.10.2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Anne

Horoskop finansowy - BARAN

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywne wibracje. W pracy na etacie zyskasz pochwałę od szefa, bo twoje pomysły będą inspirujące dla innych. Poczujesz się ważny i potrzebny! Brany prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały więcej roboty, ale nie powinny narzekać tylko cieszyć się, bo to oznacza więcej kasy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być dyplomatyczne na rozmowach o pracę, a bez problemu przekonają do siebie przyszłego pracodawcę. W sprawach finansowych wydawaj tylko na to, co niezbędne i unikaj wszelkich gier hazardowych!



Horoskop finansowy - BYK

Jesienna aura przyniesie więcej obowiązków. W pracy na etacie szef obarczy cię dodatkowi zadaniami z powodu reorganizacji firmy. Nie narzekaj, tylko bierz się za robotę, jeśli nie chcesz być następny do zwolnienia. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą wprowadzą nowe produkty lub usługi do obrotu firmy, które mają im przynieść lepsze zyski.

Zdjęcie Byki powinny zacząć oszczędzać. To dobry na to czas / 123RF/PICSEL

Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały szczęście, bo zyskają zainteresowanie ze strony potencjalnego pracodawcy. Sprawy finansowe sprzyjać będą oszczędzaniu. W weekend unikaj zakupów sieci, bo kilka kliknięć myszką możecie sporo kosztować.

Horoskop finansowy - BLIŹNIĘTA

Astrologia Październikowa Pełnia w Byku przyniesie szczęście. Jak się przygotować? W tym tygodniu ostrożnie podchodź do trudnych spraw. W pracy na etacie możesz łatwo popełniać błędy lub pomyłki, które mogą mieć negatywne konsekwencje w przyszłości. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uporządkować różne sprawy wokół firmy, bo otacza je zbyt duży chaos. Pod koniec tygodnia warto zadbać o odświeżenie wpływowych znajomości! Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia osiągną swój cel dzięki wytrwałości. W sprawach finansowych zwiększone wydatki mogą ci popsuć nieco humor.

Horoskop finansowy - RAK

Jesienna aura zapewni ci powodzenie w interesach. W pracy na etacie staniesz na wysokości zadania i ruszysz do przodu z trudnymi projektami, które wydawały się być na straconej pozycji. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały więcej roboty, ale nudzić ich będą codzienne obowiązki. Motywacji szukaj poprzez rozmowy z innymi. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały ciśnienie na szybkie znalezienie czegoś, co zaspokoi ich oczekiwania. Pieniądze tego tygodnia będą wymagały od ciebie przemyślenia, jak radzić sobie ze zwiększonymi wydatkami.

Horoskop finansowy - LEW

Zapowiada się aktywny tydzień. W pracy na etacie przygotuj się na nadmiar obowiązków, z którymi będziesz musiał sobie poradzić. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą powinny negocjować różne kłopotliwe sytuacje z klientem i nie dać się wciągać w awantury, które mogą trwać bez końca. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia poczują ożywienie na tym polu. W sprawach finansowych będzie układało ci się dobrze, ale zakupy rób z kartką w ręku i zapisuj wydatki, a nie stracisz nad nimi kontroli.

Horoskop finansowy - PANNA

W tym tygodniu będziesz poświęcać się dla dobra ogółu. W pracy na etacie nie uda ci się przekonać szefa do ambitnych planów. W piątek z samego rana zrób to, co do ciebie należy, a będziesz mógł liczyć na więcej czasu wolnego.

Zdjęcie Zodiakalne Panny poszukujące pracy powinny być punktualne / 123RF/PICSEL

Panny prowadzące własną działalność gospodarczą pogrążą się w chaosie, bo ciągle coś się będzie działo, a ty wcale nie okażesz się dobrze zorganizowany. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny pamiętać, aby być punktualne! W sprawach finansowych w przypadku ważnych decyzji wydatkowych zasięgnij rady innych.

Horoskop finansowy - WAGA

Już od samego poniedziałku skupisz się na tym, co najważniejsze. W pracy na etacie będziesz musiał włożyć więcej wysiłku w realizację projektu, jeśli chcesz doprowadzić go do końca. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały kilka okazji, aby ubić korzystny interes. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia o pomoc poproszą dawnych znajomych, którzy chętnie zaangażują się we wspólne działania. Sprawy finansowe będą wymagały od ciebie dokładniejszego przeanalizowania, i zastanawiania się jak zainwestować pieniądze, żeby przyniosły oczekiwane korzyści. W weekend nie ociągaj się z odpowiedziami na telefony i maile!





Horoskop finansowy - SKORPION

Aura tego tygodnia przyniesie znudzenie codziennymi obowiązkami. W pracy na etacie nie bardzo będziesz miał ochotę na robotę, a ty z rozrzewnieniem będziesz myślał o jakiejś szansie na podróże, jednak zawodowe ambicje okażą się ważniejsze. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały uporać się z trudnymi problemami spowodowanymi przez czyjeś niekompetencje. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia postanowią założyć własną działalność i nie czekać, aż ktoś ofiaruje im wymarzony wakat. W sprawach finansowych będziesz musiał lawirować, żeby mieć pieniądze na rachunki i na przyjemności.





Horoskop finansowy - STRZELEC

W tym tygodniu nie zabraknie ci energii i zapału do nowych rzeczy. W pracy na etacie odważnie staniesz do rywalizacji, dzięki czemu uzyskasz projekt, od którego wiele zależy. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały intensywniej niż do tej pory zabiegać o klienta. Warto też zająć się poprawieniem reklamy w social mediach. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały wrażenie, że walczą z wiatrakami. Sprawy finansowe będą układać się na twoją korzyść, ale nie pozwalaj sobie na większe wydatki, niż masz to zaplanowane.

Horoskop finansowy - KOZIOROŻEC

Październikowa Pełnia w Byku przyniesie szczęście. Jak się przygotować? Zaczniesz dobrze tydzień. W pracy na etacie pozytywnie pójdzie ci współpraca, dogadasz się nawet z tymi, z którymi wcześniej nie mogłeś złapać wspólnego języka. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą powinny cierpliwie zdobywać ważne informacje, które mogą im pomóc w rozwoju firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia staną na wysokości zadania i pokonają konkurencję w drodze po wakat. W sprawach finansowych będziesz musiał poradzić sobie ze starymi zadłużeniami, które o sobie przypomną, ale sprawnie ci to pójdzie.





Horoskop finansowy - WODNIK

Jesienna aura zachęci cię do konkretnych działań. W pracy na etacie będziesz musiał dokonać głębszej analizy i zastanowić się, czy zajmowany wakat nadal ci odpowiada, czy tylko tkwisz na nim z braku innych możliwości. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą będą nieustannie gonić za pieniądzem, niestety nie oznacza to, że go dogonią. Warto więc myśleć o odpoczynku, bo nie samą robotą człowiek żyje. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zdobędą stanowisko, o które już jakiś czas się starają. W sprawach finansowych polepszenie, bo uda ci się zarobić dodatkowe pieniądze.

Horoskop finansowy - RYBY

Czeka cię dobry tydzień. W pracy na etacie pewne negatywne sytuacje zmienią się na twoją korzyść. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą działać sprawnie, a wszelkie zlecenia zostaną wykonane na czas. Pod koniec tygodnia czeka cię kilka ważnych spotkań, dobrze się do nich przygotuj. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny mierzyć siły na zamiary. Wydatki tego tygodnia wymagać będą dodatkowej gotówki. Możesz mieć z tym problem, bo trudno będzie ci zdobyć to, co ci potrzebne.