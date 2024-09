Lena - imię o mocy Słońca

Lena to imię, które cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Według statystyk, w 2023 roku w Polsce było około 84 tysięcy kobiet noszących to imię, co czyni je jednym z najczęściej wybieranych imion dla dziewczynek. Nic dziwnego - Lena jest często kojarzona ze słońcem, jasnością i radością. To imię pochodzi od greckiego imienia Helena, które oznacza "blask" lub "światło".

Astrologowie twierdzą, że osoby noszące to imię są pod opieką Słońca, co dodaje im pewności siebie, optymizmu, temperamentu i energii do działania. Lena to imię dla dziewczynki, która ma w sobie naturalny magnetyzm, łatwo przyciąga innych ludzi i zawsze dąży do realizacji swoich marzeń. Imię to jest również symbolem radości życia oraz otwartości na nowe doświadczenia.

Zuzanna - duchowa mądrość i piękno emocji

Zuzanna to kolejne imię, które od lat cieszy się niegasnącą popularnością. W 2023 roku w Polsce było prawie 100 tysięcy kobiet o tym imieniu. Zuzanna pochodzi od hebrajskiego imienia "Shoshannah", które oznacza lilię - symbol czystości, piękna i delikatności.

Z astrologicznego punktu widzenia, Zuzanna to imię związane z planetą Wenus, patronką miłości, harmonii i sztuki. Osoby noszące to imię mają w sobie wrodzoną wrażliwość na piękno oraz harmonię, a także silnie rozwiniętą intuicję. Zuzanna to dziewczynka, która od najmłodszych lat wyróżnia się empatią, współczuciem i umiejętnością zrozumienia emocji innych ludzi.

Maja - imię natury dodające sił witalnych

Maja to jedno z imion, które kojarzy się z naturą, życiem i wiosenną świeżością. Maja pochodzi od rzymskiej bogini Mai, patronki płodności, wiosny i odradzania się życia. Chociaż nam, kojarzy się także z niezwykle sympatyczną bajką z dzieciństwa o przygodach wesołej pszczółki i jej przyjaciół.

Imię Maja pochodzi od rzymskiej bogini Mai 123RF/PICSEL

Imię Maja ma silne powiązanie z astrologią - symbolizuje siły natury oraz energię Ziemi. Astrologowie podkreślają, że osoby noszące to imię mają w sobie niezwykłą witalność, są dynamiczne, pełne życia i otwarte na świat. Mają w sobie naturalną radość, co sprawia, że łatwo nawiązują przyjaźnie i są lubiane w towarzystwie.

Amelia - wrażliwość i wytrwałość w działaniach

Amelia to imię o wyjątkowej elegancji i wdzięku, które ma bardzo długą historię oraz germańskie korzenie i oznacza "pracowitą", oraz "pilną". Amelia to imię dla dziewczynki, która jest ambitna, zdeterminowana i ma silne poczucie odpowiedzialności.

Z astrologicznego punktu widzenia, Amelia jest pod opieką planety Saturn, która oznacza wytrwałość, odpowiedzialność i długoterminowe cele. Dziewczynki o tym imieniu wyróżniają się cierpliwością i umiejętnością pokonywania trudności. Chociaż mogą być wrażliwe, potrafią także stawić czoła wyzwaniom i nie boją się ciężkiej pracy, aby osiągnąć sukces.

Amelia to idealne imię dla kobiet urodzonych pod znakiem Koziorożca, które podobnie jak Saturn są skoncentrowane na dążeniu do celu, a jednocześnie mają w sobie wewnętrzną siłę, by przetrwać wszelkie przeciwności losu.

Natalia - kobieta, która cieszy się życiem

Natalia to jedno z imion, które niezmiennie kojarzy się z radością, świętowaniem i pozytywną energią. Imię pochodzi od łacińskiego "natalis" oznaczającego "dzień narodzin" i często kojarzy się z Bożym Narodzeniem.

Z astrologicznego punktu widzenia, Natalia jest pod wpływem Jowisza - planety obfitości, szczęścia i ekspansji. Dziewczynki o tym imieniu mają w sobie wrodzoną charyzmę i potrafią cieszyć się życiem. Są optymistyczne, otwarte i z łatwością nawiązują kontakty z innymi.

Natalia to jedno z imion, które niezmiennie kojarzy się z radością 123RF/PICSEL

Imię dla córki wybierz, kierując się jego znaczeniem oraz miłymi skojarzeniami. W wyborze dobrze jest kierować się nie tylko astrologią, ale też innymi wartościami czy wskazówkami - historią, religią. Bardzo piękne i tradycyjne jest nazywanie dzieci imionami przodków, zwłaszcza że teraz wróziła moda na popularne imiona, jakie nosiły nasze babcie i prababcie.

