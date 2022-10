To nie było dobre rozpoczęcie tygodnia. Poniedziałek dla zodiakalnych Baranów nie należał do najprzyjemniejszych, ale to już za nami. Co czeka nas we wtorek? Na co mogą liczyć Barany, na co powinny uważać? Sprawdź horoskop dzienny i tarotowy na 11 października 2022 r.

Zdjęcie Baran to znak zodiaku osób, które urodziły się między 20/21 marca a 19/20 kwietnia / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Barana na 11.10.2022 r.

We wtorek podążaj za głosem serca. Nie bój się zmian. Podejmuj odważne decyzje i czekaj na dobre zmiany, które poprawią twoje życie i będziesz w nim bardziej szczęśliwa.

Horoskop dzienny tarotowy dla Barana - karta 7 Mieczy

W relacjach osobistych nie daj się teraz namówić na zwierzenia. Twój powiernik może okazać się niedyskretny lub interesowny. Zachowa w pamięci to, czego wyjawienie w późniejszym czasie mogłoby ci zaszkodzić. Sekrety najlepiej powierzać specjalistom, którzy nie znają cię prywatnie. W finansach pilnuj należytego rozliczenia usług. Twoich oraz cudzych. W zdrowiu uwaga na problemy ze skurczami łydek.

Reklama

Czytaj również: Horoskop na październik 2022

Horoskop dla Barana - tydzień zmian

A jak przedstawia się horoskop tygodniowy dla Barana (10-16.10.2022 r.)? Aura tego tygodnia otworzy przed zodiakalnym Baranem możliwość zmian, które warto wcielić w życie. W pracy uda się wybrnąć z zaległych obowiązków i rozszerzyć swoje pole działania. Zajęte Barany mogą mieć problemy z dogadaniem się z partnerem, co spowoduje załamanie się związku. Wolne zaś zwrócą się ku osobie z przeszłości, jednak roztoczona przed potencjalną partnerem wspólna przyszłość nie będzie miała racji bytu.

***