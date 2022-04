Wybuch wojny w Ukrainie okazał się szokiem dla większości społeczeństwa. Czy inwazja zatrzyma się na naszym wschodnim sąsiedzie, czy też przeleje się przez granicę, docierając do naszego kraju? W jaki sposób nałożone na kraj Władimira Putina sankcje, odbiją się na domowych budżetach Polaków? Czy poradzimy sobie z największym od czasu II wojny światowej kryzysem migracyjnym w Europie? To tylko kilka pytań, które zaczęliśmy zadawać sobie w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji, i które wciąż pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi.

Tej ostatniej niestrudzenie próbują udzielić eksperci. Scenariusze przyszłości Rosji, Ukrainy i przywódców tych krajów przygotowują rzesze akademików, dziennikarzy i aktywistów organizacji pozarządowych. Jednak jak to zwykle w niespokojnych czasach bywa - spora część społeczeństwa zwraca się nie tylko ku tradycyjnym dziedzinom nauki, ale również ku obszarom nieakademickim. Od początku inwazji niezwykłą popularnością cieszą się nie tylko przepowiednie sprzed lat (dość wymienić bułgarską wizjonerkę Babę Wangę), ale również te, powstające w obecnych czasach (np. wizje Krzysztofa Jackowskiego) i odnoszące się do przyszłości Polski i Europy.

Jak zdaniem astrologów może więc wyglądać najbliższa przyszłość Władimira Putina? Na to pytanie odpowiada wróżka Mariwa. Zdaniem astrolożki najbliższe tygodnie nie będą dla rosyjskiego przywódcy łaskawe.

Co mówią gwiazdy o Władimirze Putinie?

Zdjęcie Wróżka Mariwa: Władimir Putin dąży do zapisania się na kartach historii / Getty Images

Urodzony 7 października 1952 roku. Przyszedł na świat w fazie ubywającego garbatego Księżyca, co w połączeniu ze znakiem zodiaku, jakim jest Waga, zdeterminowało jego brak pewności siebie, małość, niskie poczucie własnej wartości, połączone z koniecznością rekompensowania sobie tego, za pomocą desperackiej potrzeby posiadania władzy.

Przez cały czas dąży też do zapisania się na kartach historii, jednakże nie zależy mu na tym, żeby były to zapisy pozytywne. Walczy na oślep, nie oglądając się na nikogo i ma słomiany zapał, jest także niecierpliwy. Chce wszystko osiągnąć tu i teraz, a jeśli mu się to nie udaje, to zmienia zdanie.

Co czeka w maju prezydenta Rosji?

Zdjęcie Zdaniem wróżki maj nie będzie pomyślny dla prezydenta Rosji / Getty Images

Tak też będzie w maju, kiedy to kierowany żądzą zwycięstwa w pierwszej dekadzie miesiąca wyda rozkaz kategorycznej napaści na niewinnych ludzi. Nie będzie miał jednak świadomości, że coraz więcej osób, które do tej pory słuchały go bezwzględnie, będzie odwracać się od niego, a wręcz go bojkotować, a przez to jego armia będzie tracić siły.

Atak, z którym będzie wiązać bardzo duże nadzieje, nie powiedzie się tak, jak tego oczekiwał. Szybko więc zmieni zdanie, zacznie podejmować irracjonalne decyzje, jeszcze bardziej odizoluje się od najbliższego otoczenia, które i tak już jest niewielkie.

Wróżka o Władimirze Putinie: brak perspektyw na zwycięstwo?

Środek miesiąca, to próba ratowania swojej reputacji i pokaz swojej siły i władzy. Jednakże w tym czasie boleśnie odczuje odsunięcie się kolejnego sojusznika i coraz większą utratę wiary w narodzie. Brak perspektyw na zwycięstwo, a także coraz większe problemy z utratą wiarygodności, utrzymaniem władzy, buntami sprawią, że pod koniec miesiąca podupadnie na zdrowiu. Zaburzenia i choroby autoimmunologiczne będą się pogłębiać, a kontakt z rzeczywistością będzie znacznie zmniejszony.