Kiedy kalendarze i zegarki pokażą ciąg liczb 22.02.2022 o 22:22 ma nastąpić moment, na który ludzkość czekała od setek lat. Wówczas ma uwolnić się wielka energia. Nie do końca wiadomo jednak, czy będzie pozytywna, czy negatywna.

Numerolodzy nazywają ten dzień magicznym, a datę kojarzą z wydarzeniami karmicznymi, które mogą radykalnie zmienić los człowieka. Energia ma tego dnia przynieść zmiany. O zmianach mówi w swojej przepowiedni także Baba Wanga. Czego dotyczy przepowiednia "sześciu dwójek"?

Baba Wanga ostrzega przed "sześcioma dwójkami"

Baba Wanga w wieku 12 lat uległa tragicznemu wypadkowi, w wyniku którego straciła wzrok. Gdy miała 30 lat ujawniły się jej niesamowite zdolności przepowiadania przyszłości. W jej proroctwa wierzy dziś wiele osób. Jak przepowiedziała jasnowidzka, do niezwykłych wydarzeń ma dojść 22 lutego 2022 roku.

Dzień, w którym zbiegnie się sześć dwójek, ma być "punktem zwrotnym w dziejach ludzkości". Mowa o "podawaniu sobie rąk" przez przedstawicieli wielkich mocarstw oraz powrocie innych państw słowiańskich do Rosji.

Baba Wanga przewidziała, że stosunki między Ameryką a Rosją staną się bardzo skomplikowane, zaś kwitnąć będą relację między Rosją a Chinami. Putin stanie się "władcą świata" i doprowadzi do ponownego zjednoczenia niektórych państw z Federacją Rosyjską.

"Putin stanie się "władcą świata" i doprowadzi do ponownego zjednoczenia niektórych państw z Federacją Rosyjską" - miała rzec Baba Wanga. "Zbyt wiele poświęcono. Nikt nie może powstrzymać Rosji. Zmiecie wszystko ze swojej drogi i stanie się władczynią świata".

W ciągu sześciu i dziesięciu dwójek wiele osób wypatruje nieszczęścia. W Stanach Zjednoczonych 22 lutego po raz pierwszy ma nastąpić powrót Plutona - ta upadła planeta rządzi śmiercią i odrodzeniem. W ujęciu astrologicznym powrót Plutona następuje w momencie, kiedy ciało niebieskie powraca do tej samej pozycji na wykresie urodzeniowym, w której znajdowała się na początku wykresu. To zdarza się co najmniej co 248 lat, a więc pierwszy raz od powstania USA.

Powrót Plutona we Francji i Rosji oznaczał śmierć Napoleona i Stalina.

