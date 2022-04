Chcesz wiedzieć, co wydarzy się w czwartek? Na co musisz uważać? Przeczytaj swój horoskop dzienny.

Horoskop dzienny na czwartek, 28 kwietnia 2022 r. - BARAN

Musisz bardzo uważać na swoje ruchy, decyzje i całą resztę. To nie będzie udany dzień. Wiele spraw się posypie, możesz też zostać okradziona. Po prostu jakoś to wszystko przetrzymaj.

Horoskop dzienny na czwartek, 28 kwietnia 2022 r. - BYK

Zachowaj równowagę w postępowaniu. Siła i odwaga będą towarzyszyć twoim dzisiejszym działaniom w pracy i w domu i w każdej z tych dziedzin odniesiesz dziś sukces.

Horoskop dzienny na czwartek, 28 kwietnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Bliźnięta będące w stałych związkach mogą wraz z partnerem myśleć o prowadzeniu wspólnego biznesu. Nic tak nie łączy ludzi, jak wspólna pasja. Pomyśl o tym, bo gwiazdy sprzyjają temu pomysłowi.

Horoskop dzienny na czwartek, 28 kwietnia 2022 r. - RAK

Zwróć uwagę na to, co jesz. Niestety, dolegliwości jelitowe dadzą się we znaki. Staraj się dziś unikać ciężkostrawnych potraw, daj żołądkowi odpocząć.

Horoskop dzienny na czwartek, 28 kwietnia 2022 r. - LEW

Czasami szef może mieć kiepski dzień i wykrzyczeć to, co leży mu na wątrobie. Miło nie będzie, ale ty rób to co zawsze, przecież w końcu i szefowi musi przejść zły nastrój.

Horoskop dzienny na czwartek, 28 kwietnia 2022 r. - PANNA

Szukasz nowej pracy? Czwartek będzie do tego odpowiednim dniem. Nawet jeśli już masz pracę, to możesz pomyśleć o zmianie na inną, lepiej płatną czy bardziej rozwijającą.

Horoskop dzienny na czwartek, 28 kwietnia 2022 r. - WAGA

Będziesz dziś cały dzień szukała prezentu dla swego ukochanego. Obdarowywanie zupełnie bez okazji niesie wiele satysfakcji, a o zadowoleniu partnera nawet pisać nie trzeba.

Horoskop dzienny na czwartek, 28 kwietnia 2022 r. - SKORPION

Zmęczenie będzie ci się dziś dawało we znaki. Pogoda też nie sprzyja dobremu samopoczuciu. Zacznij myśleć o wcześniejszym kładzeniu się spać. Wstawać będziesz wypoczęta i gotowa do działania.

Horoskop dzienny na czwartek, 28 kwietnia 2022 r. - STRZELEC

Szykuj się do podróży służbowej. Szef o wszystko zadbał, a twoją rolą będzie godne reprezentowanie interesów firmy i pozyskanie nowych kontraktów oraz zyskanie zadowolenia szefa.

Horoskop dzienny na czwartek, 28 kwietnia 2022 r. -KOZIOROŻEC

Samotne Koziorożce powinny przeczekać trudny okres. Ani dziś ani jutro nie będzie to dobry czas na zawieranie nowych znajomości, warto skupić się na obecnych przyjaciołach.

Horoskop dzienny na czwartek, 28 kwietnia 2022 r. - WODNIK

Niespodzianka w sferze finansów. Niespodziewany przypływ gotówki zawsze poprawi humor. Możesz śmiało ten finansowy zastrzyk przeznaczyć na zakupy i odświeżyć szafę na wiosnę.

Horoskop dzienny na czwartek, 28 kwietnia 2022 r. - RYBY

Mimo wiosny ubieraj się dziś ciepło. Aura nie sprzyja odkrytym ramionom a źle dobrana garderoba, może przyczynić się do niechcianego przeziębienia, bólu gardła i kataru.