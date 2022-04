Chcesz wiedzieć, co cię spotka w piątek, 22 kwietnia? Na co musisz uważać? Przeczytaj swój horoskop dzienny.

Horoskop dzienny na piątek, 22 kwietnia 2022 r. - BARAN

Internetowa znajomość może niestety okazać się niewypałem. Nie przejmuj się, poznasz kogoś "realnego" na imprezie, która odbędzie się właśnie dzisiaj.

Horoskop dzienny na piątek, 22 kwietnia 2022 r. - BYK

Dzisiaj wyjaśni się twoja sytuacja zawodowa. Wszystko wskazuje na to, że będziesz miał przedłużoną umowę o pracę. Wprawdzie na czas określony, ale...

Horoskop dzienny na piątek, 22 kwietnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Staniesz dzisiaj przed koniecznością wyboru. Nie da się być na dłuższą metę w dwóch relacjach jednocześnie. Układ planet wskazuje, że podejmiesz dobrą decyzję.

Horoskop dzienny na piątek, 22 kwietnia 2022 r. - RAK

Dokładnie przemyśl, Raku, swoje działania, skoro chcesz wyjść obronną ręką z sytuacji, w jaką sam wszedłeś. Każdy twój ruch i krok musi być zaplanowany bardzo precyzyjnie.

Horoskop dzienny na piątek, 22 kwietnia 2022 r. - LEW

Jeżeli twoje dzisiejsze problemy z krążeniem staną się bardziej dotkliwe i nieprzyjemne, nie będzie wyjścia - będziesz musiał skorzystać z porady specjalisty.

Horoskop dzienny na piątek, 22 kwietnia 2022 r. - PANNA

Dzisiaj jest znakomity dzień na pokonanie przeszkód sercowych... Będziesz mieć zapewnioną jakby odgórnie siłę, która pozwoli ci zakończyć nieprzyjemne sprawy.

Horoskop dzienny na piątek, 22 kwietnia 2022 r. - WAGA

Jeśli planujesz weekendowy wypad - już od dzisiaj, przemyśl, jak powinien wyglądać twój naprawdę porządny wypoczynek. Gwiazdy radzą, by był czynny.

Horoskop dzienny na piątek, 22 kwietnia 2022 r. - SKORPION

Przed tobą wiele zmian zarówno w sprawach towarzyskich, jak i w układach sercowych. Począwszy od dziś będziesz uczestniczyć w imprezach, które zaowocują nowymi kontaktami.

Horoskop dzienny na piątek, 22 kwietnia 2022 r. - STRZELEC

Nadszedł czas, by zadbać nie tylko o zdrowie, ale i o urodę, a odnosi się to i do pań, i do panów spod znaku Strzelca. Zacznij jeszcze dzisiaj po pracy.

Horoskop dzienny na piątek, 22 kwietnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Dla Koziorożca piątek jest dobrym dniem w na prawdziwe sercowe szaleństwa - podboje miłosne czy flirty. Dzisiejsza impreza będzie tego świetnym przykładem.

Horoskop dzienny na piątek, 22 kwietnia 2022 r. - WODNIK

Nadchodzące weekendowe dni przyniosą wszystkim Wodnikom doskonałe samopoczucie i znakomitą kondycję fizyczną. Już dzisiaj będziesz w świetnym nastroju...

Horoskop dzienny na piątek, 22 kwietnia 2022 r. - RYBY

Spróbuj nie wdawać się dzisiaj w żadne dyskusje z partnerem. Jeśli nie będziesz się mógł z nim normalnie porozumieć, zaniechaj weekendowych spotkań!