Waga

Waga jest bardzo towarzyska, dowcipna i lubiana, a przy tym pełna wdzięku, otwarta i radosna. Bywa jednak także dość egoistyczna i zmienna w poglądach, a przy tym próżna. Waga nie ukrywa bowiem, że wygląd zewnętrzny jest dla niej bardzo ważny.



Gwiazdy zazwyczaj obdarzają Wagę dość obficie - długo zachowuje ona świeży, młody wygląd, a przy tym pogodę ducha i radość życia. Mimo to Waga nie spoczywa na laurach i na bieżąco dba o swój wygląd - nigdy nie odmówi sobie weekendu w spa, wizyty u kosmetyczki czy fryzjera. Jest zadbana, atrakcyjna i długo lśni młodzieńczym blaskiem.





Skorpion

Skorpion to jeden z najciekawszych i... najtrudniejszych znaków zodiaku. Ma ciężki charakter, bywa mściwy, zazdrosny i zaborczy, ale także lojalny, odważny i bardzo namiętny. Zapewne ta namiętność właśnie i radość życia sprawiają, że Skorpion się nie starzeje!

Skorpiony niemal przez całe życie wyglądają tak samo i naprawdę nie widać po nich upływającego czasu. Są po prostu jak dobre wino, im starsi tym lepsi. W dodatku to szczęściarze, bo z wiekiem ich wygląd nabiera jeszcze szlachetności. Zresztą, Skorpiony przykładają do niego dość dużą wagę - regularnie trenują i wciąż podnoszą swoją sprawność, a silne, jędrne ciało sprawia, że wyglądają na zdecydowanie młodszych, niż są w rzeczywistości.



Te znaki zodiaku się nie starzeją. Oto sekret Strzelca!

Strzelec to urodzony optymista i jeden z najsympatyczniejszych znaków zodiaku. Jego pozytywne nastawienie i pogoda ducha jest wręcz legendarne - nigdy nie poddaje się i nie traci zapału. Strzelec bywa wprawdzie zarozumiały, obłudny i próżny, ale zazwyczaj stara się tę próżność przekuć w zaletę i skupić się na dbaniu o swój wygląd.

Strzelec lubi ruch, sport, podróże i zmiany i to pozwala mu utrzymać dobrą formę. Bardziej niż o fryzurę czy makijaż, dba o piękne, wysportowane i zgrabne ciało, więc najczęściej spotkać go można na siłowni lub w klubie fitness. Czas obchodzi się ze Strzelcem bardzo łaskawie, więc długo wygląda młodo i zachwyca formą. Poza tym, do końca swoich dni czuje się po prostu młody duchem!

Koziorożec

Koziorożec to największy konserwatysta wśród wszystkich znaków zodiaku. Jest zdyscyplinowany, odpowiedzialny konsekwentny i praktyczny, ale bywa także chorobliwie ambitny i wymagający i niestety przywiązuje zbytnią wagę do opinii innych. To sprawia, że mocno przejmuje się także swoim wyglądem, sprawiając wrażenie próżnego i skupionego na fizyczności.

Koziorożce mają sporo szczęścia - w młodości w ogóle nie wyglądają na swój wiek i nawet, gdy dobiegają trzydziestki, proszone są w sklepie o wyciągnięcie dowodu. Mimo, to są bardzo zapobiegawcze i zawczasu starają się spowolnić proces starzenia. Zdrowo się odżywiają, regularnie trenują i nie unikają wizyt w salonach kosmetycznych. Z wiekiem stają się również bardziej pewne siebie, a otoczenie postrzega je jako osoby wiecznie młode!

