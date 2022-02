Spis treści: 01 Atak wampira. Kim jest wampir energetyczny?

02 Typy wampirów energetycznych. Znasz takie osoby?

03 Nie daj się złapać! Jak unikać wampira energetycznego?

04 Co na temat wampirów energetycznych mówi duchowość?

Ludzie swoim zachowaniem, sposobem bycia, nawet niekiedy gestami, a także tym, co do nas mówią, sprawiają, że albo bardzo chcemy obcować z tą osobą, albo wręcz przeciwnie - unikamy kontaktu.

Pięć znaków, że związek się kończy Często możemy mieć wpływ na naszą decyzję i przekaz, jaki wysyła dana osoba jest dla nas wystarczająco jasny, by rozwijać znajomość lub kategorycznie ją przerwać.

Jednak niekiedy bywa tak, że kontakt z drugą osobą daje delikatne sygnały, że coś jest nie tak z tą relacją...

Atak wampira. Kim jest wampir energetyczny?

Rozmawiasz z kimś dłuższą chwilę i zaczynasz odczuwać ból głowy, czujecie się niekorzystnie, tracicie energię i jedyne na co macie w tej chwili ochotę, to położyć się i zasnąć?



Możliwe, że właśnie spadło ciśnienie, albo borykasz się w swoim życiu ze stresem i problemami, ale jest także inna możliwość - spotkałeś na swojej drodze wampira energetycznego.



Wampirem energetycznym może być osoba, która dosłownie "wysysa" całą energię z drugiej osoby podczas spotkania z nią. Przytłacza swoim sposobem bycia i słowami, które wypowiada.



Wampir stale oczekuje, by go pocieszać, motywować, chwalić, zapewniać o tym, że jest dobry i chce by przyjmować bezkrytycznie jego chwalenie się. Skupia całą uwagę na swojej osobie.



Z psychologicznego punktu widzenia, to osoby, które przerzucają na nas swoje problemy, traumy i lęki i osoby takie cechują się wysokim egocentryzmem. Nie są ciekawe naszych odczuć i spraw, pragną tylko opowiadać o sobie. Słuchając ciągle wampirów energetycznych, zaczynamy odczuwać zmęczenie i stres.

Zdjęcie Wampir energetyczny to nie tylko przypadkowo spotkane osoby. Może się okazać, że przez lata tworzymy związki z kimś, kto nosi jego cechy / 123RF/PICSEL

Typy wampirów energetycznych. Znasz takie osoby?

Mając na uwadze swoje zdrowie i dobre samopoczucie, powinniśmy unikać kontaktu z osobami, które notorycznie sprawiają, że czujemy się po prostu źle. Pierwszym krokiem powinno być rozpoznanie wampira energetycznego.



W swojej książce "Emocjonalne Wampiry" dr Albert J. Bernstein podzielił wampiry, które możemy spotkać na naszej drodze, na pięć typów:



- Wampir aktor - osoba ta będzie przedstawiała sytuację w taki sposób, by mijała się ona z prawdą. Jest to swego rodzaju iluzja, odgrywana scena. Przedstawianie siebie w dobrym świetle, podczas rozmowy zachowują stoicki spokój, ale nie potrafią ukryć pogardy względem innych osób.



- Aspołeczny hedonista - osoba ta będzie jasno zaznaczała swoją dezaprobatę dla wszelkich imprez, czy spotkań ze znajomymi, ze względu na płytkość tych zabaw. Ceni sobie jednak blichtr i wielkie wyjścia, gdzie chętnie sięgnie po używki. Jest skłonny do kłamstw i plotkowania.



- Wampir obsesyjno-kompulsywny - osoby te przejawiają ogromną chęć posiadania kontroli, są perfekcjonistami i wszystko musi być zorganizowane po ich myśli. Takie wampiry są przekonane o swojej racji i nie znoszą sprzeciwu. Cieszą się, gdy oni panują nad sytuacją, a inni... są zdenerwowani i zestresowani.



- Narcyz - to typ osoby, który będzie obwiniał wszystkich dookoła za swoje niepowodzenie. Nie potrafią przyznać się do winy, a w ich słowniku nie ma miejsca na słowo "dziękuję". Charakteryzują się brakiem wyrzutów sumienia, za to uwielbiają wszelkiego rodzaju pochwały.



- Wampir paranoidalny - to niezwykle pewna siebie osoba, uważająca się za wizjonera. Innych potrafi traktować z góry, a sam mocno wierzy w swoje przekonania i uważa je za jedyne słuszne. Stara się narzucić swoje zdanie innym. Wszędzie też doszukuje się oszustwa i spisku innych przeciwko niemu.



Nie daj się złapać! Jak unikać wampira energetycznego?

Najprostszą drogą do poprawy swojej sytuacji w kontaktach z wampirem energetycznym jest zerwanie znajomości, gdy tylko zorientujemy się, w jaki sposób działa dana osoba na naszą niekorzyść.



Nie zawsze jednak mamy taką możliwość. Wampirem energetycznym może okazać się chociażby nasz szef albo były partner, z którym współdzielimy opiekę nad dzieckiem.



Dlatego, gdy jesteśmy zmuszeni jednak do kontaktu z wampirem, już sama świadomość tego, z kim mamy do czynienia stawia nas w lepszej, bardziej pewnej sytuacji. Znając sztuczki psychologiczne wykorzystywane przez wampiry wiemy, czego możemy się po nich spodziewać. W trakcie kontaktu możemy wybrać technikę "szarej skały".



To sposób emocjonalnego odcięcia się od sytuacji i nie pozwolenie na wciągnięcie się w dyskusję z taką osobą. To przybranie postawy całkowitej obojętności na to, co mówi do nas druga osoba.



Odpowiadanie najkrótszymi możliwie zdaniami i niezdradzanie swoich uczuć przed rozmówcą. To ograniczenie emocjonalnego kontaktu i sprowadzenie go tylko do rzeczowej wymiany zdań.



Zdjęcie Osoby po kontakcie z wampirem energetycznym mogą odczuwać zmęczenie, ból głowy, brzucha, a także być przygnębione / 123RF/PICSEL

Co na temat wampirów energetycznych mówi duchowość?

Z pomocą przychodzi nie tylko psychologia, ale także... duchowość.



Istnienie wampirów energetycznych niektórzy traktują nie tylko ze strony naukowej, ale także i ezoterycznej. Ktoś, kto pozbawia nas wszelkich pozytywnych wibracji, sam kieruje się złą energią.



By chronić się przed wampirami w duchowy sposób zaleca się okadzanie ciała dymem z białej szałwii lub palo santo.



Dodatkowo osoby zajmujące się duchowością zalecają oczyszczającą kąpiel w wodzie z solą, a przy okazji zachwalają zbawienny wpływ manifestacji i medytacji, by pozbyć się złej energii ze swojej aury i otoczenia. Polecane są także minerały, takie jak: kryształ górski, czarny turmalin, obsydian, ametyst, tygrysie oko czy onyks.



