Horoskop na 17 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w sobotę

Spis treści: 01 Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - BARAN

Z ogromnym zapałem i pokładamy energii zabierzesz się dziś za swoje sprawy. A będzie ich dość sporo, zresztą jak zawsze. Ktoś, widząc Twoje zaangażowanie, będzie chciał ugrać coś dla siebie i pomyśli sobie, że będzie mógł wykorzystać Ciebie do swoich celów. Jakże się pomyli. Nie stracisz zdrowego rozsądku. Jeśli poszukasz sojuszników w trudnych sprawach, liczyć będziesz mógł, Baranie, na odpowiednie wsparcie i tym samym wyjdziesz obronną ręką z wszelkich opresji.

Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - BYK

Postaraj się dziś wygospodarować czas na krótki wypad za miasto. Skorzystaj z aury tego dnia. To okaże się być bardzo pomocne, takie naładowanie akumulatorów, na kolejne dni. Odpoczniesz i choć przez chwilę uda Ci się być z dala od kłopotów i problemów dnia codziennego. W miłości, dzięki planecie Wenus, Byki mają szanse na powodzenie na randce oraz na ogólne pozytywne znalezienie się w doborowym towarzystwie, nastawionym na flirty i romanse.

Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Horoskop na 14 grudnia. Sprawdź, co wydarzy się w środę

Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - RAK

Skup się dziś bardzo mocno na swoich zawodowych sprawach. Pewna niewykorzystana zawodowa okazja da o sobie dzisiaj znać. Trzeba będzie się nią zając koniecznie gdyż od tego zależeć może Twoje być albo nie być w tej firmie. Spotkanie z ważnymi osobami i Twoja osobista prezentacja, spowodują, że nadal będziesz w grze. Tym samym domagaj się podwyżki oraz innych, lepszych warunków pracy dla siebie i swojego zespołu, w końcu przed Wami nowe, wymagające zadania a komfort w pracy należy do jednych z najważniejszych czynników sukcesu.

Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - LEW

Mów otwarcie o tym, co Cię trapi lub co denerwuje. Milczenie bywa frustrujące i może przesłaniać właściwe podejmowanie decyzji. Jeśli zaczniesz mówić, zyskasz uznanie zespołu, co jest bezcenne i pozwoli Ci nadal utrzymać autorytet. W miłości dziś nie będzie różowo. Drogie Lwy, wszelkie amory czy też inne miłosne uniesienia zaplanujcie na inny czas. Gwiazdy na dziś nie wróżą powodzenia w sprawach sercowych, toteż by uniknąć porażek i rozczarowań, dajcie sobie spokój z wszelkimi miłosnymi podbojami. Zostawcie to na kiedy indziej.

Zdjęcie horoskop / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - PANNA

Zmiany w życiu są bardzo potrzebne, inaczej nuda sprawi, że nic nie będzie się chciało robić a zastana energia do niczego nas nie popchnie. Zrób delikatne przemeblowanie w domu, możesz odświeżyć jakieś wnętrze, zmień kolor ściany. Wprowadź ruch, działanie a szybko dostrzeżesz jak płynie energia i pozytywne wibracje. Zmiany dokonają się też w Twoim nastawieniu do otoczenia, staniesz się, droga Panno, bardziej życzliwa i uprzejma i zobaczysz od razu, że życie stanie się lżejsze i będzie się chciało chcieć, ot tak, po prostu.

Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - WAGA

Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - WAGA

Staraj się dziś nie zrazić do siebie kogoś, kto zaczyna bardzo poważnie traktować Waszą znajomość. Może to czas, by powiedzieć sobie czego możecie od siebie oczekiwać i czy jesteście w stanie dać sobie coś więcej niż tylko wzajemne towarzystwo. Pomyśl dziś też o tym, jak zacząć dbać o własną kondycję. Warto zapisać się na zajęcia sportowe i może skorzystać z opeki trenera personalnego? Wszystko dla własnego zdrowia. Skup się dziś na swoich własnych sprawach, masz sporo do przemyślenia, udzielanie wsparcia innym osobom, zostaw sobie na inny czas. Gdy poczujesz się lepiej, po prostu.

Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - SKORPION

Będziesz mieć w sobie sporo optymizmu, który pozwoli Ci dziś pokonywać wszelkie trudności. W pracy bowiem będzie się sporo działo ale Ty sobie z tym poradzisz. Nie żałuj dziś pieniędzy na swoje przyjemności. Może zrób jakieś szybkie zakupy ubraniowe albo kup sobie ekstra coś do jedzenia. Przyjemności w życiu są bardzo ważne. Kieruj się swoim sercem i intuicją a nie tylko tym, czy coś wypada robić, kupić czy też nie. Ty podejmujesz własne decyzje i Ty siebie z nich będziesz rozstrzygać. Jeśli robisz coś zgodnie z samym sobą, to nie masz sobie nic do zarzucenia.

Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Od dziś staraj się w pracy robić więcej niż potrzeba, po to, by pracy nie brać do domu. Przed Tobą udany weekend pełen zabawy i beztroski. Tak czasami trzeba. Życie towarzyskie jest bardzo ważne. Spotkanie z przyjaciółmi oraz organizacja imprezy pochłoną Ciebie bez reszty. Długo jeszcze po tej imprezie, wspominać będziecie ją razem ze znajomymi. Dla takich chwil się żyje. Zachowanie balansu między pracą a życiem osobistym jest bardzo istotne z punktu widzenia zachowania dobrego zdrowia psychicznego.

Zdjęcie Horoskop tygodniowy / @mikhail-nilov / pexels.com

Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Będziesz dziś, Drogi Koziorożcu, spragniony uczuć oraz dowodów przywiązania i miłości. Zwłaszcza kobiety-Koziorożce będą dziś mieć takie odczucia. Dlatego drogie panie uważać musicie dziś na swoje postępowanie. Niektóre z Was mogą posunąć się do scen zazdrości tylko po to by wzbudzić u partnera to, czego Wam brakuje. Ale nie możecie przesadzić w tych działaniach, gdyż nie każdy partner od razu załapie o co chodzi. Może to spowodować sporo nieporozumień na linii uczuć Waszych i partnera a to już krok do bardziej dramatycznych scen. Działajcie roztropnie.

Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - WODNIK

Nie daj się dziś w pracy sobą pomiatać. Zachowaj balans między obowiązkami a przerwami, które Ci się zwyczajnie należą. Dzięki tej równowadze, wszystko uda Ci się wykonać na czas i nie będzie w niczym opóźnień. Przypływ energii oraz pozytywnych wibracji wzniesie Ciebie na wyżyny, że góry będziesz przenosić. Zabierz ten optymizm do domu do swoich bliskich, może im się udzieli i wezmą się za porządki, dzięki czemu Ty będziesz mieć więcej czasu dla siebie. Wieczorem wspólna kolacja niech będzie nagrodą za trud, jaki każdy wniósł w ten dzień.

Horoskop dzienny na 17 grudnia 2022 r. - RYBY

Stwierdzisz dziś, że masz już dość przelotnych romansów i flirtów i oczekujesz czegoś bardziej stabilnego i konkretnego. Dlatego, skorzystaj dziś z zaproszenia na randkę, to będzie spacer po okolicy czy wyjście na kolację z osobą, która też nie szuka przelotnych historii miłosnych. Możecie rozpocząć ciekawą relację, która się może przerodzić w prawdziwy związek, tak bardzo poszukiwany przez Ciebie i przez tę nowo poznaną osobę. Dajcie sobie szansę na stworzenie czegoś naprawdę wielkiego.