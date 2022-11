Czujesz się samotny? Przyczyny mogą leżeć w twoim znaku zodiaku

Astrologia

Nie towarzyszy ci cały czas. To nie tak, że zaprząta twoje myśli non stop. Nie siedzisz całymi dniami, spoglądając tęsknie za okno. Pojawia się np. wieczorami albo w momentach kryzysowych. Poczucie samotności. Ścisk w dołku, może i łzy - kiedy nie ma do kogo zwrócić się z problemem, czy choćby skomentować programu, który właśnie oglądamy w telewizji. Oczywiście można obwinić o to cały świat, ale może warto zacząć od siebie? Część naszych problemów naprawdę ma źródło w nas.

Zdjęcie Dlaczego jesteś samotna? / 123RF/PICSEL