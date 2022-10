Spis treści: 01 Horoskop dzienny na czwartek, 6 października 2022 r. - BARAN

Horoskop dzienny na czwartek, 6 października 2022 r. - BARAN

Jeżeli planujesz rozszerzenie zakresu działalności swojej firmy, nie zwlekaj. Planety są w dobrym dla ciebie układzie. Dołóż wszelkich starań, by zacząć działania od dziś.

Horoskop dzienny na czwartek, 6 października 2022 r. - BYK

Pomyśl dzisiaj, Byku, o zmianie pracy. Wbrew temu, co ci się wydaje, praca jest, tylko trzeba zacząć szukać. Gwiazdy mówią, że czwartek będzie ci sprzyjał.

Horoskop dzienny na czwartek, 6 października 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Dzisiejszy dzień upłynie ci pod znakiem wytężonej pracy i sporej satysfakcji. To, co będziesz robił, spotka się z dużym uznaniem szefa. To będzie krok do awansu.

Horoskop dzienny na czwartek, 6 października 2022 r. - RAK

Jeśli męczą cię codzienne spotkania z partnerem, to ogranicz je. Zacznij od zaraz, od dziś. Krótka przerwa w relacji wpłynie korzystnie na wszelkie twoje przemyślenia.

Horoskop dzienny na czwartek, 6 października 2022 r. - LEW

Nie zniechęcaj się drobnymi zawodowymi niepowodzeniami, które mogą się pojawić dzisiaj od rana. Znakomicie sobie z poradzisz ze wszystkim problemami.

Horoskop dzienny na czwartek, 6 października 2022 r. - PANNA

Zacznie się 3 października. Sprawdź swój horoskop tygodniowy Panny powinny się dzisiaj skupić na znajomych i przyjaciołach. Nadmiar różnych obowiązków utrudnia spotkania towarzyskie, ale przecież czas po pracy możecie spędzić razem.

Horoskop dzienny na czwartek, 6 października 2022 r. - WAGA

Będzie to dla Wagi wyjątkowo pracowity dzień i bardzo męczący, ale satysfakcja zawodowa pozwoli ci zapomnieć o zmęczeniu. Ponadto szykuje się jakaś premia lub podwyżka.

Horoskop dzienny na czwartek, 6 października 2022 r. - SKORPION

Znajdź dzisiaj, Skorpionie, czas, by po pracy uzupełnić niektóre zaległości towarzyskie. Wprawdzie wszystkiego nie ogarniesz w jeden dzień, ale przynajmniej zacznij.

Horoskop dzienny na czwartek, 6 października 2022 r. - STRZELEC

Uporządkuj dzisiaj swoje sprawy zawodowe, skoro zaplanowałeś wydłużyć sobie weekend o cały piątek. Nie będziesz miał dziś aż tak dużo obowiązków, więc dasz radę.

Horoskop dzienny na czwartek, 6 października 2022 r. - KOZIOROŻEC

Gwiazdy zapowiadają, że dziś czeka cię interesujący i miły wieczór w doborowym towarzystwie. Nic, poza rozrywką, z niego nie wyniknie, ale będzie ciekawie...

Horoskop dzienny na czwartek, 6 października 2022 r. - WODNIK

Podjąłeś się, Wodniku, wielu zleceń, więc dzisiaj musisz się liczyć z pracą do późnych godzin - wszystko okaże się nagle niezwykle pilne. Jutro będzie luźniej.

Horoskop dzienny na czwartek, 6 października 2022 r. - RYBY

W sprawach sercowych, Rybo, zapanuje w końcu tak dawno oczekiwana stabilizacja. Dogadacie się dzisiaj z bliską ci osobą i zaplanujecie wspólne spędzenie weekendu.

