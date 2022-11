Spis treści: 01 Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r.

02 Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r.

To będzie udany dzień. Możesz liczyć na jakieś ciekawe wydarzenie czy miłą niespodziankę - zostaniesz zaproszony na pewne wyjątkowe przyjęcie. Tylko nie odmawiaj. Masz szansę poznać ciekawe osoby, które wniosą do twego życia trochę świeżości. Pamiętaj, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Twoi nowi znajomi mają w planach podróż, kilkudniowy wyjazd. Czuj się zaproszony i oczywiście koniecznie z niego skorzystaj.

Czytaj również: Horoskop partnerski na 2023 rok

Reklama

Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - BYK

Znajdź koniecznie czas na to, aby zadbać o swoje zdrowie. Zacznij od przyglądania się sobie, zwróć uwagę, co mówi Twoje ciało. A ma wiele do powiedzenia. Musisz więcej odpoczywać i nie ma od tego wymówek. Pomyśl też o zbilansowanej diecie, jednak takiej odpowiedniej do obecnej pory roku. By było Ci łatwiej, zaangażuj swoich bliskich, by też wprowadzali zmiany w dbaniu o siebie.

Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Skupisz się dzisiaj na sobie, a nie dostrzeżesz potrzeb innych. To niezbyt dobra postawa. Możesz narobić sobie wrogów. Może trochę przystopuj w tych swoich władczych zapędach? Zorganizuj ten dzień jednak zupełnie inaczej. Zrób coś wspólnie ze swoimi bliskimi. Bardzo szybko odczujesz, że właśnie tego potrzebowali. Wspólnego działania, a nie rozkazów.

Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - RAK

Jeśli masz dziś coś ważnego do załatwienia, zrób to na początku dnia. Zyskasz dzięki temu czas dla siebie i bliskich. Także rano możesz liczyć na odwiedziny kogoś z rodziny, kogoś, z kim nie widziałaś się od dawna. Postaraj się pomoc tej osobie. Po południu oraz wieczorem zadbaj o siebie, o swoją urodę. To ci bardzo dobrze zrobi i znacząco poprawi samopoczucie, które bywa chwiejne z racji jesiennej aury.

Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - LEW

Nie blokuj się dziś na nowe znajomości. To mogą być osoby, od których wiele się nauczysz. Ktoś może poprosić cię dziś o pomoc, nie odmawiaj. Nie zapomnij o zapisaniu się na wyjazd służbowy, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Szef docenia aktywnych pracowników. Po pracy skocz na szybkie zakupy i nie zapomnij wejść do pobliskiej księgarni, czeka tam wiele interesujących pozycji do kupienia.

Zdjęcie Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - PANNA

W większości dnia zajmiesz się dziś sprawami domowymi. Wielu członków rodziny będzie liczyło na twoje wsparcie, a nawet dobre słowo. Zachowaj tylko umiar i nie daj sobie wejść na głowę ani nie dopuść do tego, by wszyscy wokół dysponowali twoim czasem. To oni mają się dostosować do ciebie. Musisz też bacznie przyjrzeć się swemu zdrowiu. Zaczyna szwankować z braku równowagi w pracy i wypoczynku. Musisz nauczyć się regularnie regenerować. Przede wszystkim zacznij od wysypiania się. Dieta lekkostrawna też pozytywnie wpłynie na twoje samopoczucie.

Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - WAGA

Pracuj dziś wytrwale, bo czeka cię nagroda od szefa. Nie daj się namówić marudom, że ma być inaczej. Oni chcą tylko odciągnąć cię od pracy oraz nie chcą byś, droga Wago, dzieliła się swoimi pomysłami czy innymi rozwiązaniami w firmie. Po pracy również w urzędach czy bankach załatwisz wiele spraw, tych bieżących oraz tych zaległych. Wieczorem udane spotkanie w gronie przyjaciół.

Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - SKORPION

Skup się dziś wyraźnie na tym, co możesz osiągnąć tylko realnie. To, co cię nurtuje od dłuższego czasu, a da się zrobić, koniecznie zrób dziś. Na inne rzeczy i sprawy nie trać energii. Jeśli planujesz się dziś gdzieś przemieszczać, staraj się to robić z rozwagą, bo możesz spowodować kolizję. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z komunikacji miejskiej, uważaj na kieszonkowców.

Sprawdź także: Przepowiednia dla Polski sprzed 100 lat. Oto co zobaczyła Maria Szpyrkówna

Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Nie ufaj dziś zbytnio obietnicom bez pokrycia. Nie daj w nic wkręcić. Kilka służbowych spotkań zostanie dziś odwołanych, ale nie panikuj, bo i tak uda ci się nadrobić wszelkie straty z tym związane, a szef nie będzie miał do ciebie pretensji. Ogólnie wyjdziesz ze wszystkim na prostą. Pamiętaj, mierz zawsze chęci na zamiary, by wyjść z twarzą z ewentualnych kłopotów czy dziwnych, nieprzewidzianych zdarzeń.

Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. KOZIOROŻEC

Zacznij dzień od zrobienia wokół siebie porządku. To znacznie ułatwi ci radzenie sobie z całą resztą. Czasami będzie lepiej, a czasami gorzej, ale szef będzie zadowolony z twojego zarządzania. Domownicy będą wyrozumiali dla twojej nieobecności w domu, gdyż wierzą, że stan ten nie będzie trwał wiecznie i to jest pocieszające.

Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - WODNIK

Nie staraj się dziś na siłę imponować innym. Wiąże się to z wydatkami. Nie możesz kupić czegoś drogiego tylko dlatego, by wywołać u kogoś zazdrość. Kosmos przestrzega cię przed zaciągnięciem pożyczki czy innego finansowego zobowiązania.

Horoskop dzienny na czwartek, 1 grudnia 2022 r. - RYBY

Przed tobą nowe i ciekawe wyzwania. Musisz tylko łapać okazje i nie zastanawiać się nad nimi zbyt długo. Wkradnie się lekka nerwowość, ale pokonaj ją i bierz się za sprawy z zapałem. Niektórzy pracownicy mogą się dziś lekko spóźnić do pracy, ale ty dziś na to wyjątkowo nie patrz, tylko rób swoje. Po południu zejdzie z ciebie napięcie i wszystko wróci do normy. Sukces zostanie osiągnięty. W domu czeka cię rozmowa z dziećmi o zbliżającej się klasowej wycieczki. W tej sprawie też się dogadasz z domownikami i wszyscy będą zadowoleni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv