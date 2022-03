Ryby w tym miesiącu będą się cieszyć bardzo dobrym zdrowiem. Samotne Strzelce mogą spotkać kogoś, kogo zauroczą. Do 23 marca Skorpion będzie prowadził bardzo aktywne towarzysko życie. Na co jeszcze mogą liczyć znaki zodiaku? Sprawdźcie horoskop na marzec 2022 r.

Horoskop na marzec 2022 - BARAN

Marzec będzie bardzo dobrym miesiącem dla zodiakalnych Baranów, o ile odpuszczą, poddadzą się chwili i wykorzystają to, co przyniesie im los. A może się dużo dziać zarówno w sprawach uczuciowych, jak i zawodowych wróżka Anne

Uczucia

Już od początku miesiąca, kiedy Wenus wkroczy w gwiazdozbiór Wodnika, Baran poczuje przypływ miłości i namiętności, dzięki czemu, jego związek rozkwitnie. Stan taki potrwa, co najmniej do połowy marca. Druga połowa to czas dużej aktywności towarzyskiej. Baran w kontaktach społecznych poczuje się jak ryba w wodzie, a wszystko to za sprawą Słońca, które natchnie go pozytywną energią. Dzięki wpływowi Słońca, w drugiej połowie marca, również samotne Barany będą miały bardzo dobry towarzysko czas. Wśród nowo poznanych osób mają szansę na miłość i trwały związek.

Kariera i finanse

Za sprawą wpływu Marsa w trygonie Plutona oraz Słońca, Baran szczególnie w drugiej połowie marca ma szansę na znalezienie nowych możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy. Wszystkie propozycje powinien przeanalizować i wybrać najlepszą. Może to być nowy kontrakt czy nawet wyjazd za granicę. Dodatkowo zarobione pieniądze, powinien zaoszczędzić, gdyż nie będzie to dobry czas na wydatki.

Zdrowie

W marcu Baran będzie się cieszył dobrym zdrowiem i dużą energią.

Horoskop na marzec 2022 - BYK

Marzec będzie zaskakującym miesiącem dla zodiakalnego Byka. W jego życiu będzie się bardzo dużo działo. Szczególnie powinien zadbać o swoje zdrowie wróżka Anne

Uczucia

Dla Byków będących w związku, udana będzie pierwsza połowa miesiąca. Tu poczuje względny spokój, a nawet ożywienie relacji. Niestety popędliwy Mars i równie mocny Merkury, w drugiej połowie miesiąca sprawią, że w związku pojawią się nieporozumienia i zazdrość. Samotne Byki w tym miesiącu mają szansę na poznanie kogoś, z kim spędzą ciekawie czas. Szczególnie w drugiej połowie marca, wykazując się dużą inicjatywą i kreatywnością, mogą wywalczyć miłość.

Kariera i finanse

Marzec będzie bardzo dobrym miesiącem pod względem pracy i finansów. Szczególnie przyczyni się do tego Uran, który obdarzy Byka siłą do działania, szukania nowych możliwości oraz Wenus w gwiazdozbiorze Wodnika, który zapewni mu szczęście i powodzenie w podejmowanych decyzjach. Wszystkie siły Byk powinien przeznaczyć na to, żeby iść do przodu, walczyć o lepszą pozycję, awans, podwyżkę. W tym miesiącu wszystko jest możliwe. Pieniędzy mu nie zabraknie. To również dobry czas, aby pomyśleć o dobrym koncie oszczędnościowym lub lokacie.

Zdrowie

W tym miesiącu Byk przede wszystkim musi uważać na dietę. To czas, w którym mogą się ujawnić tendencje do problemów z odżywianiem.

Horoskop na marzec 2022 - BLIŹNIĘTA

Dla zodiakalnych Bliźniąt to będzie bardzo dobry miesiąc. Będzie im się dobrze wiodło w sprawach uczuciowych, ale ogromnym zaskoczeniem będzie niespodziewana poprawa finansów. Przy minimum zaangażowanie, maksimum korzyści, to ich dewiza na marzec wróżka Anne

Uczucia

Za sprawą wpływu Wenus i Marsa w gwiazdozbiorze Byka ten miesiąc uczuciowo będzie bardzo dobry dla zajętych Bliźniąt. Będą miały dużo czasu dla partnera i wykorzystają go w pełni. Czeka ich wiele miło spędzonych chwil. Możliwy jest też krótki wspólny wyjazd. Co prawda sytuacja może się zmienić pod koniec miesiąca, jednakże nie na tyle, żeby miał być to duży problem. Wystarczy trochę odpoczynku, a sytuacja sama się wyprostuje. Samotne Bliźnięta będą szukać swojej drugiej połowy. To może im się udać w drugiej połowie marca, szczególnie przed 23 marca.

Kariera i finanse

Merkury przyczyni się do tego, że Bliźnięta będą miały dużo siły do pracy. Do spraw zawodowych podejdą kreatywnie i część zadań, wykonają za nich inni, a one same spiją śmietankę. Powinny być jednak uważne i zachowywać cały czas pozory koncentracji i zaangażowania. I choć ten sam Merkury chwilowo wstrzyma finanse, to po 23 marca, spłyną one szerokim strumieniem, ku dużemu zaskoczeniu Bliźniąt.

Zdrowie

Bliźnięta powinny baczniej zadbać o swoje zdrowie. To dobry czas na gruntowne bania kontrolne.

Zdjęcie To będzie dosyć trudny miesiąc dla pary Barana i Bliźniąt / 123RF/PICSEL

Horoskop na marzec 2022 - RAK

Marzec dla zodiakalnego Raka będzie szalony. Szczególnie w sferze uczuć, w której będzie się dużo działo. Dobry czas czeka Raka również w kwestii finansów, ale na to będzie musiał sobie zapracować wróżka Anne

Uczucia

Dzięki wpływowi Wenus i energetycznego Słońca Rak będzie miał bardzo dobry kontakt z partnerem. Wbrew swojej naturze wyjdzie z inicjatywą spędzenia miło czasu z ukochaną osobą. Może nawet pójść o krok dalej i zabrać swoją drugą połowę w spontaniczną podróż. Dużo spokojniej, ale równie dobrze będzie w drugiej połowie miesiąca, kiedy to Rak wprowadzi nastrój intymności, gdyż sam będzie potrzebował wyciszenia i spokoju.

W marcu o samotne Raki zadba Jowisz, który sprawi, że będą one bardzo towarzyskie i atrakcyjne dla otoczenia. Mogą wzbudzać wręcz podziw, a stąd niedaleko do zauroczenia, a może nawet zakochania.

Kariera i finanse

Na pracę Rak nie będzie mógł narzekać, szczególnie za sprawą Jowisza, który sprawi, że Rak będzie wybitnie komunikatywny. To bardzo dobrze wpłynie na jakość i ilość wykonywanej pracy. Dodatkowo Rak zyska też uznanie. Jeśli Rak ma w planie rozmowy z kontrahentami, negocjacje lub ważne rozmowy sprzedażowe, ale też odnoście nowej pracy, awansu, czy podwyżki, to pełny sukces może odnieść w okolicach połowy marca.

Zdrowie

Rak będzie się bardzo dobrze czuł w tym miesiącu. Słońce da mu dużo energii, sukcesy uskrzydlą, a aura poprawi mu humor.

Horoskop na marzec 2022 - LEW

W marcu Lwa czeka wiele ograniczeń, konieczność walki o swoje. Może odczuwać też zawód, z tego powodu, że nie będzie w stanie osiągnąć założonych celów wróżka Anne

Uczucia

W uczuciach nie będzie źle. Lew pozostający w związku, poczuje się w nim dobrze i stabilnie. A wszystko to dzięki Wenus oraz Słońcu, które pomogą zachować dobre relacje z partnerem i przyczynią się do tego, żeby uczucia były silne, a potrzeba przebywania z ukochaną osobą stała się odskocznią od problemów dnia codziennego.

Samotne Lwy przeżyją coś nowego. Uran zadba, aby w ich życiu pojawiły się zmiany. Z singla mogą zmienić się w osobę będącą w związku.

Kariera i finanse

Sytuacja zawodowa i finansowa Lwa w marcu nie będzie najłatwiejsza. Pomimo tego, że Lew będzie się starał, to nic nie będzie mu się udawać. Powinien wszystkie ważne sprawy odłożyć przynajmniej do 21 marca, kiedy to pełnia Księżyca w Wadze poprawi nieco jego sytuację i pewne sprawy uda się przynajmniej wyprostować. Lew powinien w marcu przede wszystkim zachować spokój i nie planować nic, co miałoby decydować o jego przyszłości.

Zdrowie

Lwy mogą mieć w tym miesiąc problemy ze zdrowiem. Szczególnie powinny uważać na układ krwionośny, ciśnienie i nerwobóle.

Horoskop na marzec 2022 - PANNA

W marcu Panna będzie musiała zachować spokój i zimną krew. Spotka się z takimi problemami i przeszkodami, na które nie będzie miała wpływu, a nerwy w niczym nie pomogą, a wręcz mogą zaszkodzić wróżka Anne

Uczucia

Wpływ Merkurego sprawi, że Panna przeżyje trudne chwile. W związku nie obejdzie się bez spięć, niezrozumienia i drobnych sprzeczek. W domu, bo wiele rzeczy pójdzie nie tak, jak powinno, pojawią się opóźnienia, awarie, usterki i nieplanowane problemy. Pod koniec miesiąca Wenus pozytywnie wpłynie na uczucia i pomoże w naprawie relacji.

Samotne Panny nie poznają nikogo ciekawego w marcu. Wszelkie próby nawiązania nowych relacji się nie udadzą, a wręcz wpłyną na pogorszenie ich stanu psychicznego. Dlatego Panny w ogóle nie powinny marnować energii na poznawanie innych ludzi.

Kariera i finanse

Uran w dużym stopniu pomoże Pannie w pracy. Panna zmieni kilka rzeczy i odczuje to w odbiorze ze strony pracowników, pracodawców, a może nawet kontrahentów, ale też przełoży się to na większe finanse. Dlatego w tym miesiącu Panna nie powinna narzekać na brak pieniędzy.

Zdrowie

Panna w marcu nie będzie narzekała na swoje zdrowie. To, na co powinna zwrócić szczególną uwagę, to odporność i układ trawienny.

Horoskop na marzec 2022 - WAGA

Marzec będzie dla Wagi dobrym miesiącem, szczególnie w sferze uczuciowej, ale finanse też będą całkiem zadowalające. Nie wszystko Wadze wyjdzie tak, jakby tego oczekiwała, ale powody do zadowolenia na pewno będą wróżka Anne

Uczucia

Wagi będące w związku będą się w nim czuły bardzo dobrze i swobodnie. Ich uczucia rozkwitną wraz z kwiatami na wiosnę. Dużo czasu poświęcą partnerowi i sprawią, że poczuje się on wyjątkowy i doceniony. Sytuacja może się trochę pogorszyć po 23 marca, ale to nic poważnego, trochę gorszy czas.

Samotne Wagi mają szansę znaleźć w tym miesiącu prawdziwą miłość. Powinny rozejrzeć się dookoła siebie 21 marca, czyli w czasie równonocy wiosennej. Wtedy to mogą spotkać swoją drugą połówkę i odnaleźć szczęście.

Kariera i finanse

W marcu będą się ścierały dwa wpływy na drodze zawodowej Wagi, pesymistycznego Merkurego, który przyniesie problemy, potknięcia i opóźnienia oraz optymistycznego Marsa w gwiazdozbiorze Byka, który napełni Wagę siłą do walki o swoje. Jeśli chodzi o pieniądze, to Waga nie będzie miała na co narzekać. Poradzenie sobie z problemami przełoży się na dużą gratyfikację finansową.

Zdrowie

Waga w marcu nie będzie miała zbyt dużo czasu, aby narzekać na zdrowie. Mimo tego powinna pamiętać, że potrzebny jest jej odpoczynek. To także dobry czas na pracę nad swoją kondycją.

Horoskop na marzec 2022 - SKORPION

Marzec będzie dla Skorpionów bardzo ciekawym miesiącem. Będzie wymagał od niego spostrzegawczości i refleksu, żeby dostrzec i w odpowiednim momencie skorzystać z możliwości, jakie pojawią się na jego drodze wróżka Anne

Uczucia

Aż do 23 marca Skorpion będzie prowadził bardzo aktywne towarzysko życie. Czeka go wiele spotkań, imprez, zarówno w gronie rodzinnym, jak i z przyjaciółmi. Wenus sprawi, że uczucia w nim będą buzować i w tym miejscu warto, aby Skorpion się zastanowił, czy szukanie przygód poza związkiem, jest dobrym pomysłem. Samotne Skorpiony zdecydowanie mają szansę spotkać zarówno prawdziwą miłość, jak i osobę, z którą może połączyć je jedynie romans. Na pewno nie będą narzekać na nudę.

Kariera i finanse

Marzec, za sprawą sprzyjającego układu planet, umożliwi Skorpionowi niespodziewany rozwój. Otworzą się przed nim drzwi do rozwoju i kariery. Za sprawą Słońca w koniunkcji z Marsem, Skorpion będzie miał bardzo dużo siły do pracy, a nawet walki o siebie. Pokaże wszystkim, na co go stać. Zostanie dostrzeżony i doceniony. To dobry czas na walkę o awans, rozwój, przejęcie nowych obowiązków. Pieniędzy Skorpionowi nie zabraknie w tym miesiącu, jednakże na większe zyski będzie musiał jeszcze zaczekać.

Zdrowie

Skorpiony będą w marcu mocno przemęczone. Powinny jak najwięcej wypoczywać.

Zdjęcie Marzec nie będzie najłatwiejszym czasem dla Barana i Skorpiona. Czeka ich miesiąc rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów / 123RF/PICSEL

Horoskop na marzec 2022 - STRZELEC

W marcu u Strzelców, poza kilkoma problemami, wszystko będzie przebiegać płynnie. To czas na zabezpieczenie na przyszłość siebie oraz swoich bliskich. Dużo będzie się również działo w uczuciach wróżka Anne

Uczucia

Strzelce będące w związku przez większość miesiąca będą przeżywały miłosne uniesienia. Za wybuch gorących uczuć i namiętności, będzie odpowiedzialna Wenus w Wodniku. To dzięki niej Strzelec jest gotowy zakochać się ponownie, a może nawet bardziej niż dotychczas w partnerze. Będzie między nimi dużo chemii, przyciągania, namiętności. Bardzo dużo czasu spędzą razem, może nawet wybiorą się na krótki urlop. Samotne Strzelce mogą spotkać kogoś, kogo zauroczą i kto zauroczy ich. Trudno będzie im stworzyć na tej podstawie związek, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dobrze się bawili.

Kariera i finanse

Strzelec poczuje przypływ sił, na pewno zasługę w tym będzie miało również Słońce. Nawet Merkury w Rybach, który przyniesie Strzelcowi zmęczenie i drobne problemy, nie zniechęcą go do działań długoterminowych, związanych z rozwojem. Strzelec w marcu będzie miał szanse podpisać intratne umowy, obowiązujące co najmniej kilka lat. To dobry czas również na przedłużenie umowy o pracę, kontraktów, zakładanie lokat i innych finansowych przedsięwzięć. Wszystko to ma szansę na duże zyski w przyszłości.

Zdrowie

Strzelec w tym miesiącu będzie miał dużo sił, energii, a wszystko to przełoży się na jego dobry stan fizyczny i psychiczny. Jedyne, na co powinien zwrócić uwagę, to układ trawienny i regularne spożywanie wartościowych posiłków.

Horoskop na marzec 2022 - KOZIOROŻEC

Marzec będzie dla Koziorożca bardzo szczęśliwym miesiącem. Będzie mu się powodzić pod każdym względem. Wszystko, co robi, wymyśli, może zamienić się w intratny dochód. Jedynym małym minusem w tym szczęściu może okazać się jego zdrowie wróżka Anne

Uczucia

Jak rzadko kiedy, Koziorożec w marcu będzie bardzo towarzyski, stanie się wręcz gwiazdą imprez. Zdobędzie dzięki temu nowych przyjaciół, którzy zostaną z nim na długie lata. Na takich zmianach ze strony Koziorożca zyska również jego partner. Koziorożec w tym miesiącu będzie wykazywał zainteresowanie partnerem, okaże mu dużo uczucia i przygotuje niejedną niespodziankę. Samotne Koziorożce mają szansę oczarować nie jedną osobę, a wśród nich znaleźć tą jedyną.

Kariera i finanse

W sferze zawodowej Uran w Byku pomoże Koziorożcowi dokonać zmian, a Merkury da mu bardzo dużo sił, aby tego dokonać. To będą duże zmiany - jeśli nie zmiana pracy, to zupełna zmiana drogi zawodowej. Możliwa też jest zmiana stanowiska, a w szczególności awans, start w wyborach, a może nawet wyjazd na stałe zagranicę. Wszystko, co w tym miesiącu zrobi Koziorożec, przyniesie mu w dosyć krótkim czasie duże pieniądze. Pierwsze mogą pojawić się już w tym miesiącu.

Zdrowie

Zdrowie Koziorożców w tym miesiącu, to ich najsłabszy punkt. Zmęczenie da o sobie znać, dlatego wypoczynek i sen będą niezbędne. Bez wizyty lekarskiej się nie obejdzie.

Horoskop na marzec 2022 - WODNIK

Marzec będzie dla Wodnika dobrym miesiącem. Najlepiej będzie mu się układać w sferze uczuć, tu czeka na niego spełnienie i szczęście. Nie spotkają go w tym miesiącu poważne problemy wróżka Anne

Uczucia

Już na początku miesiąca Wenus wejdzie w gwiazdozbiór Wodnika, dlatego w uczuciach marzec będzie niesamowity. Wodnik będzie roztaczał magiczną aurę, będzie się wyróżniać, wszyscy będą na niego zwracać uwagę, choć sam niewiele będzie musiał robić. Szczególne względy otrzyma od swojego partnera, który kolejny raz się w nim zauroczy i okaże mu morze uczuć. Ten miesiąc sprawi, że ich związek przeżyje odrodzenie. Samotne Wodniki będą mogły w tym miesiącu wybierać wśród tych, których oczarują tylko i wyłącznie swoim jestestwem. Mają bardzo duże szanse na prawdziwą, trwałą i szczęśliwą miłość.

Kariera i finanse

Marzec będzie dobrym czasem na przedstawienie swoich pomysłów, które właśnie w tym miesiącu będą miały szansę na spełnienie. Możliwości Wodnika na pokazanie siebie, swoich możliwości będą duże. Jednakże całkowite powodzenie będzie uzależnione od tego, czy Wodnik poradzi sobie z wyrażeniem siebie, komunikacją, odpowiednim przedstawieniem swoich racji. Jeśli to udźwignie, osiągnie sukces.

Zdrowie

Wodniki w tym miesiącu mogą mieć problemy z układem krążenia, ciśnieniem i sercem. Dużo będzie działo się w ich życiu i ich organizm to odczuje.

Horoskop na marzec 2022 - RYBY

To będzie bardzo dobry miesiąc dla Ryb. Będą one miały dużo siły i energii do działania. Rybom dobrze będzie się powodzić w każdej sferze ich życia, jednakże na szczególną uwagę zasługuje ich kariera wróżka Anne

Uczucia

W uczuciach u Ryb dużo się wydarzy. Ryby poczują potrzebę zmian w sobie. Począwszy od zmiany wyglądu na bardziej seksowny i uwodzicielski, poprzez zmianę myślenia, aż po zmianę zachowania. I choć ich partner mógłby się zdziwić, nie zrobi tego, bo Ryby nie dadzą mu powodu do zazdrości, a wręcz przeciwnie, wszystko to zrobią dla ukochanej osoby. Samotne Ryby również dokonają zmian w wyborze ewentualnego partnera i zwrócą uwagę na kogoś, kogo wcześniej nie wzięłyby pod uwagę. To będzie bardzo dobry kierunek, gdyż mogą tym sposobem odnaleźć prawdziwą miłość.

Kariera i finanse

Szczęście i dobra passa Ryb objawi się również w tej sferze. Nawet energia Merkurego, która na innych działa negatywnie, da Rybom dużo sił do działania, pokaże nowe możliwości i zachęci do działania i walki o swoje. Ryby w tym miesiącu zostaną zauważone i docenione, co wzmocni ich poczucie własnej wartości.

Zdrowie

Ryby w tym miesiącu będą się cieszyć bardzo dobrym zdrowiem i równie silną energią. Nie grożą im żadne poważne choroby.

