Pełnia Księżyca w Bliźniętach to ostatnia pełnia Księżyca w grudniu i całym 2022 roku. Nasi przodkowie, odnosząc się do rytmu natury, nazywali ją również:

Dębową Pełnią,

Księżycem Długich Nocy,

Zimnym Księżycem,

Księżycem Szronu

lub Pełnią Zimnego Księżyca .

Niezależnie od określenia, jakim się posłużymy, niewątpliwie jest to zjawisko wyjątkowe, którego powinniśmy lekceważyć. Horoskop lunarny wskazuje, że Zimny Księżyc będzie miał na nas ogromny wpływ.

W jaki sposób kosmiczna energia może odbić się na naszym samopoczuciu przez najbliższe dni? Jak będziemy się zachowywać i co powinniśmy szczególnie uważać? Horoskop na pełnię Księżyca w grudniu rozwieje wszelkie wątpliwości.

Kiedy jest pełnia w grudniu 2022? Zimny Księżyc wzejdzie lada moment

Długo wyczekiwana pełnia Księżyca w Bliźniętach osiągnie swe apogeum w czwartek, 8 grudnia o godzinie 5:09. To właśnie wtedy Luna będzie wywierać na nas największy wpływ, choć jej oddziaływanie odczuwalne będzie przez cały okres od 6 do 10 grudnia.

Jak pełnia Księżyca wpływa na człowieka? Najbliższa ostro da nam popalić

Jak pełnia Księżyca wpływa na człowieka? Ludzie od wieków wierzą, że bardzo intensywnie oddziałuje na nasze samopoczucie . Możemy mieć problemy ze snem i koncentracją, odczuwać większe pobudzenie, zniecierpliwienie i nadwrażliwość na bodźce.

Pełnia Zimnego Księżyca nie będzie pod tym względem wyjątkiem. Pełnia Księżyca w Bliźniętach to czas intensyfikacji uczuć, które nami targają. Niewykluczone są romanse i gorące wyznania, ale będzie dochodzić również do częstszej eskalacji konfliktów. Będziemy niespokojni i pełni obaw, a wszystko za sprawą ognistej energii Marsa, który wchodzi w koniunkcję z Księżycem.

Zdjęcie Podczas pełni Księżyca w Bliźniętach będzie się działo. W związkach możliwe nieporozumienia, konflikty, a nawet rozstania / 123RF/PICSEL

Nie martwmy się jednak na zapas, bo grudniowa pełnia Księżyca to nadzieja na nowe otwarcia. To dobry czas, aby zakończyć to, co nam nie służy i skupić się na radosnych stronach życia. Jeśli odpowiednio wykorzystamy energię żądnych przygód, zodiakalnych Bliźniąt, mamy szansę wejść w Nowy Rok całkowicie odmienieni.

Horoskop na pełnię Księżyca w Bliźniętach. Pełnia Księżyca w grudniu to niespokojny czas

Horoskop na pełnię Księżyca w Bliźniętach dla wszystkich znaków zodiaku zdradza wiele tajemnic. Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Co zrobić, aby wykorzystać maksymalnie komiczną energię, jaką obdarza nas Luna?

Oto horoskop na Pełnię Zimnego Księżyca od 6 do 10 grudnia:

Baran

Zodiakalne Barany będą teraz bardzo nerwowe. Trzeba uważać, aby nie dać ponieść się emocjom w życiu zawodowym, ani osobistym, bo wtedy awantura gwarantowana. Być może dla własnego komfortu psychicznego, warto wziąć teraz kilka dni urlopu? A jeśli jest to niemożliwe, dobrze będzie, choć na chwilę oderwać się od problemów, uprawiając sport, lub oglądając ulubiony serial.

Byk

Osoby spod znaku Byka powinny skupić się teraz na relacjach z najbliższymi. Ich nieco zachowawcza natura sprawia, że często nie wyrażają wprost tego, co czują. Układ planet w najbliższych dniach będzie jednak na tyle korzystny, że pomoże im się otworzyć. To dobry czas, aby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, a może nawet wyznać komuś miłość?



Bliźnięta

Pełnia Księżyca w Bliźniętach to wyjątkowo korzystny czas dla osób spod tego znaku. Podczas gdy inni przedstawiciele zodiaku będą nerwowi i niespokojni, intuicja Bliźniąt będzie teraz wyjątkowo dobra. Warto podjąć wreszcie długo odkładane decyzje o przeprowadzce, zmianie pracy czy zakończeniu toksycznej relacji. Lepszego momentu w tym roku raczej już nie będzie.



Zdjęcie Nie warto trwać na siłę w toksycznej relacji. Sama chemia do szczęścia nie wystarczy / 123RF/PICSEL

Rak

Zodiakalne Raki będą teraz bardziej pewne siebie i otwarte. Pełnia Zimnego Księżyca to idealny moment, aby zawrzeć nowe znajomości, wychodząc do klubu czy na siłownię. W stałych związkach warto wprost mówić o swoich potrzebach. Może się okazać, że partner po prostu nie zdawał sobie sprawy z tego, że swoim zachowaniem sprawiał nam przykrość.

Lew

Przed osobami spod znaku Lwa bardzo dobry okres. Kosmiczna energia jeszcze bardziej rozwinie ich skrzydła pomimo tego, że na co dzień i tak nie brakuje im pewności siebie. To idealny moment, aby starać się o awans lub podwyżkę. Ciężka praca w połączeniu z odrobiną szczęścia i charyzmą zodiakalnych Lwów gwarantują udany koniec roku.



Panna

Pełnia Księżyca w grudniu daje Pannom szanse, aby realizowały swoje marzenia. Dobrym pomysłem będzie zapisanie się na nowy kurs, czy zaplanowanie podróży w miejsce, które zawsze chciały odwiedzić. Niezależnie od wieku, warto poszerzać perspektywę i czerpać z życia w dwustu procentach.

Zdjęcie Zodiakalne Panny nie powinny się wahać. Daleka podróż może odmienić ich życie na lepsze / 123RF/PICSEL

Waga

Zodiakalne Wagi muszą teraz postawić na swoim. Osoby spod tego znaku niekiedy bywają podatne na wpływy innych ludzi, którzy wmawiają im swoje racje. Teraz mają jednak okazję, aby zastanowić się, czego chcą od życia. Niezależnie od tego, czy czują się nieszczęśliwe w związku, czy pracy - nie mogą tolerować dłużej toksycznych zachowań innych ludzi. Określenie własnych oczekiwań i umiejętność mówienia o nich to podstawa szczęścia w życiu.



Skorpion

Skorpiony to wielozadaniowcy, a pełnia Księżyca w Bliźniętach może być na to najlepszym dowodem. Kosmiczna energia sprawi, że trudno będzie zatrzymać je w jednym miejscu. Lepiej będzie jednak nieco zwolnić, bo maraton typu "praca - impreza - dom i znów praca" może negatywnie odbić się na zdrowiu oraz relacjach z bliskimi. Może, zamiast fundować sobie kolejny wypad do klubu, lepiej spotkać się z rodzicami lub dawno niewidzianą przyjaciółką?



Strzelec

Strzelce kochają wolność. Taka już ich natura i nie ma w tym niczego złego, jednak Pełnia Zimnego Księżyca sprzyjać będzie podejmowaniu długoterminowych decyzji. Warto więc rozważyć wejście w stały związek. Oczywiście jedynie wtedy, gdy czujemy się na tyle dojrzali i gotowi, aby wziąć odpowiedzialność za drugą osobę.

Zdjęcie Strzelce nie lubią się angażować, jednak Pełnia Zimnego Księżyca będzie dobrą okazją, aby je usidlić / 123RF/PICSEL

Koziorożec

Zodiakalne Koziorożce mają teraz okazję się wykazać. Jeżeli wcześniej szef zarzucał im, że nie angażują się w obowiązki, to jest to najlepszy czas, aby udowodnić mu, że nie miał racji. Podobnie w związkach i przyjaźni. Warto poświęcić czas na przygotowanie kolacji dla najbliższych. To znacznie polepszy relacji z ważnymi dla nas ludźmi.



Wodnik

Zodiakalne Wodniki są bardzo komunikatywne, co jednak podczas pełni Księżyca w grudniu wcale nie będzie ich atutem. Czasem lepiej ugryźć się w język, niż sprawić przykrość rodzinie lub przyjaciołom. Osoby, którym zdarzyło się palnąć coś głupiego, powinny po prostu przeprosić. To znacznie lepsze, niż udawanie, że nic się nie stało.



Ryby

Rybom zdarza się stawiać siebie na drugim miejscu, ale jest to duży błąd. Najbliższe dni warto poświęcić na przemyślenie, skąd bierze się u nas taki schemat zachowań. Być może warto zapisać się na terapię, która pomoże nam to przepracować? Przecież nie da się zbudować zdrowej i szczęśliwej relacji bez miłości do siebie samego.

