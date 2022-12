Pełnia Księżyca w grudniu najczęściej określana jest jako Pełnia Zimnego Księżyca . To niepowtarzalne zjawisko na niebie, które miłośnicy obserwacji nocnego nieba powinni obserwować w miejscach wolnych od sztucznego światła

Niezależnie od tego, czy planujemy spoglądać na Srebrny Glob, czy nie, musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak pełnia Księżyca wpływa na człowieka

Zimny Księżyc mocno odbije się na naszym samopoczuciu, dlatego wyjaśniamy, na co konkretnie powinniśmy się przygotować. Zapominalskim przypominamy również, kiedy jest pełnia Księżyca w grudniu. Okazuje się bowiem, że to już lada moment!

Kiedy jest pełnia Księżyca w grudniu 2022? Lada moment będziemy podziwiać Zimny Księżyc!

Księżyc w pełni ukaże się nam w czwartek. Chociaż tak naprawdę w okresie przypadającym pomiędzy 6 a 10 grudnia fani astronomii będą mieć fantastyczne warunki do obserwacji nocnego nieba, dopiero 8 grudnia 2022 o godzinie 5:09 nastąpi kulminacja zjawiska określanego jak pełnia Zimnego Księżyca. To właśnie wtedy Srebrny Glob ma być najbardziej okazały.

Pełnia Zimnego Księżyca to ostatnia pełnia w tym roku. Skąd wzięła się ta nazwa?

Zdjęcie Nadchodząca pełnia Księżyca może być dla nas trudna / Hildegarda Cjujstek/REPORTER / East News

Wspomnieliśmy już wcześniej, że pełnia Księżyca w grudniu nazywana jest Pełnią Zimnego Księżyca. Nie wypada nie poinformować jednak także o tym, że niekiedy mówi się o niej jako o Pełni Długich Nocy.

Określenia te zostały wymyślone przez członków dawnych plemion indiańskich, których rytm życia wyznaczany był przez matkę naturę. Pełnia Długich Nocy jest zatem odniesieniem do wcześnie zapadającego zmroku i stosunkowo późnego świtu, z którymi mamy do czynienia zimą.

Zimna Pełnia wiąże się zaś ze znacznym, grudniowym ochłodzeniem. W tym czasie temperatura często spada bowiem poniżej 0 stopni Celsjusza i pojawiają się opady śniegu.

Jak pełnia Księżyca wpływa na człowieka? Pełnia w znaku Bliźniąt da nam popalić

Tegoroczna pełnia Księżyca 8 grudnia to ponadto pełnia w znaku Bliźniąt. W tym okresie trzeba będzie więc na siebie szczególnie uważać, z uwagi na fakt, iż jest to bardzo niestały, powietrzny znak zodiaku, który uwielbia robić nam psikusy.

Pełnia Księżyca w grudniu mocno odbije się na naszym samopoczuciu. Na pewno zaobserwujemy u siebie silniejsze niż przy standardowej pełni Księżyca - pobudzenie i wahania nastroju. Będziemy bardziej roztargnieni i nerwowi. Jedno słowo za dużo i możemy niepotrzebnie sprowokować konflikty z najbliższymi.

Nie jest wykluczone, że pojawią się silne bóle głowy i problemy z bezsennością. Na szczęście są jednak i plusy ostatniej pełni Księżyca w tym roku. Jeśli chodzi o to, co dobrego przyniesie nam Pełnia Zimnego Księżyca, to będą to:

pewność siebie

energia do działania

wysokie libido

zdecydowanie

Szczególnie to ostatnie, ułatwi nam podejmowanie ważnych decyzji. Powinny być one jednak podejmowane po kilkukrotnym rozważeniu wszystkich plusów i minusów z uwagi na zwodniczą naturę zodiakalnych Bliźniąt, które przewodzą pełni Księżyca w grudniu.

Skupienie się na własnych uczuciach i ich właściwa interpretacja będą kluczowe podczas pełni Zimnego Księżyca. Powinniśmy więc spróbować wyciszyć się poprzez odpoczynek i medytację.

Dobrym sposobem, aby nieco się zrelaksować, mogą okazać się ćwiczenia rozluźniające. Nie zaszkodzi również zapalenie świec czy kadzidełek, a kąpiel przy świecach na pewno przyniesie ukojenie duszy i ciału .

Zdjęcie Jak pełnia Księżyca w grudniu wpływa na zachowanie i samopoczucie? W tym okresie możemy być poddenerwowani i łatwiej prowokować konflikty / 123RF/PICSEL

