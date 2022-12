Spis treści: 01 Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - BARAN

02 Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - RYBY

Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - BARAN

Horoskop na piątek. Sprawdź, co wydarzy się 2 grudnia 2022 r. Ocenianie innych bardzo łatwo ci przychodzi, ale nie potrafisz odnaleźć się w sytuacji, kiedy to ty jesteś oceniany. Twoja złość tylko pogorszy wszystko. Zastanów się nad sobą, wysłuchaj, co ma do powiedzenia twój życiowy partner. Co tarot mówi na temat twoich relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu wsparcie i dobre słowo znajdziesz wśród trygonu Wody, czyli Raków, Ryb czy też Skorpionów. Unikaj Koziorożców. Ich ostre słowo ranić będzie bardzo mocno i trudno będzie potem sobie wzajemnie wybaczyć.

Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - BYK

Dbaj o swój związek. Dbaj o swoją szczęśliwą gwiazdę - drugą połówkę. To ona pomoże ci w trudnych chwilach. Szczególnie w tym tygodniu pielęgnuj uczucia. Romantyczna kolacja, spontaniczny wyjazd - tego wam potrzeba. O czym jeszcze warto wiedzieć? Niech trygon Ziemi, czyli Barany i Lwy, mają się w tym tygodniu na baczności. Szczęścia i dobrej przyjaźni zaś szukajcie pośród Panien i Byków. Na nich zawsze można liczyć.

Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

To tydzień szczerości. Postawcie sobie pytanie, w jakim stopniu jesteście względem siebie szczerzy? Czasami powiedzenie gorzkiej prawdy, ratuje związek. Nie zakładajcie blokad na swoje emocje i uczucia, bo zabraknie wam wzajemnego szacunku do siebie. Warto w tym tygodniu konie kraść z Lwami i Strzelcami, ale już z Wodnikami lepiej wyjdzie się tylko na zdjęciu. Unikaj trygonu powietrza.

Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - RAK

Planujesz imprezę ze znajomymi? Czasami jednak warto zostać w domu i zorganizować wyjątkowy wieczór tylko we dwoje. Na kompanów wybierz w tym tygodniu osoby spod znaków Koziorożca czy Byka. Strzelce pomogą zaś w zadaniach służbowych.

Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - LEW

Czasami jednak przyjęcie rad od kogoś starszego, może wiele wnieść do waszej relacji. Posłuchajcie tym razem starszej kobiety z rodziny, ona wie, jak rozwiązać wasz problem. Prawdziwi przyjaciele, którzy strzegą tajemnic to Ryby, Raki i Skorpiony. U nich milczenie jest złotem. Za wiele o sobie nie mówcie Lwom i Baranom, te rozpowiedzą wasz sekret na wszystkie strony świata.

Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - PANNA

Oczekiwanie na wieści może doprowadzać do szału. Tym razem jednak nie ma się czego bać. Wszystko dobrze się skończyło i nadal cieszyć możecie się swoim rodzinnym szczęściem. Co tarot mówi na temat twoich relacji z innymi znakami zodiaku? Trzymaj się w tym tygodniu z Rakami i Rybami, ich rodzinne nastawienie do życia okaże się bardzo pomocne. Baranów warto unikać z racji ich nachalności i chęci wpływania na rodzinne decyzje.

Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - WAGA

Nić porozumienia w związku scala go już od podstaw. Ale jeśli któreś z was jest tyranem i twardo stąpa po ziemi, to ta nić się zrywa i mamy problem. Zawsze znajdujcie czas na porozumienie oraz wspólną zabawę. A jak będą wyglądać relacje z innymi znakami zodiaku w tym tygodniu? Koziorożce mają na was dobry wpływ, to znaki, które są autorytetem i warto od nich się uczyć. Raki w tym tygodniu będą zbyt zajęte sobą i na nic się zdadzą wasze prośby o to, by znalazły dla was, choć chwilę na rozmowę.

Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - SKORPION

Szykuje się okazja do szybkiego remontu kuchni. Jedyne co musicie zrobić to wybrać odpowiednie kolory ścian i zaufać musicie nowej firmie, która wykona remont, a siedziba jej mieści się obok waszego domu. O czym jeszcze warto wiedzieć? Na zakup dekoracji do kuchni warto wybrać się ze Skorpionami. Ich pragmatyzm bardzo się przyda, a rady okażą się cenne.

Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Ta sprawa nie może dłużej czekać. Pora się z nią zmierzyć i oczyścić atmosferę do tego stopnia, by cieszyć się miłością i wzajemnym szacunkiem. Ten tydzień to dobry czas na zmiany. Wagi i Wodniki mogą być wsparciem i dodawać wam odwagi do załatwienia spraw w bankach i urzędach. Ryby w tym tygodniu mogą narazić was na straty, sugerując zagranie w grach losowych. Unikajcie ich.

Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Nie martw się na zapas, że się nie uda. Uda się wszystko, wystarczy tylko się z tym zmierzyć. Pamiętaj, że masz w sobie więcej mocy, niż myślisz. Zaufaj intuicji i nie daj się zakrzyczeć. Od Ryb i Lwów w tym tygodniu strońcie, gdyż ich obawy i wszelkie lęki mogą się wam udzielić i trudno będzie się z nich oswobodzić. Dobre wibracje wniosą do waszego życia Barany i Strzelce. To w tym tygodniu nieskomplikowane znaki niosące wsparcie.

Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - WODNIK

Pora schować wszelkie urazy do siebie. Zbyt długo już Księżyc wisi nad wami, dając ułudę szczęścia i blasku. Odetnijcie, jak mieczem, złe chwile i zacznijcie budować na nowo swoje szczęście. Dobrym słowem obdarzą was w tym tygodniu Bliźnięta czy też Wagi. Warto się pochylić nad tym, co mają wam do powiedzenia, bo mówić będą mądrze. Skorpiony i Raki tym razem same się wycofają i skorzystają z blasku Księżycowej poświaty.

Horoskop miłosny na 5-11 grudnia 2022 r. - RYBY

Rozczarowanie przychodzi czasami w najmniej oczekiwanym momencie. Ale niesie oczyszczenie, po którym można znów śmiało patrzeć przed siebie. Pora zakończyć coś, co już nie ma sensu. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Szczęścia szukaj w ramionach osób z trygonu ognia, czyli Baranów, Lwów, Strzelców. Dogadacie się w każdej płaszczyźnie. Ale inne Ryby czy Raki to już istna wojna domowa i emocjonalne szantaże, zupełnie nikomu niepotrzebne.

