Spis treści: 01 Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - BARAN

Bardzo zapragniesz dziś tego, by to twoje zdanie, zawsze było brane pod uwagę podczas podejmowania ważnych decyzji domowych. Domownicy, mogą poczuć się zniechęceni takim postępowaniem, gdyż oni przecież też, powinni mieć coś do powiedzenia. Jak się okaże w trakcie rozmowy, będą mieć świetne pomysły, które wykorzystać będzie można przy wielu domowych zajęciach. Przestań być tak bardzo uparty i daj dojść do słowa innym. Razem tworzycie w końcu swoją wspólną przestrzeń i macie się w niej czuć bezpiecznie i dobrze.

Czytaj również: Wstrząsające przepowiednie Nostradamusa na 2023 rok. Tego się nikt nie spodziewa

Reklama

Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - BYK

Możesz poczuć się dziś lekko bez sił już od samego rana. Może to wynik nieprzespania ostatniej nocy? Plus taki, że będziesz w dobrym humorze, a praca z tobą będzie dziś należała do przyjemnych. Niemniej nie rób nic na siłę, zachowaj jednak trochę przestrzeni dla siebie. Po pracy, wieczorem, przyjaciele na nowo pobudzą cię do działania. Wspólny wypad na miasto będzie ciekawą alternatywą dla pozostania w domu przed telewizorem. Aura nie rozpieszcza, zatem zadbaj o odpowiednią garderobę. O przeziębienie dziś nie jest trudno.

Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Zdjęcie Horoskop od wróżki Airy. Co wydarzy się w sylwestra? / 123RF/PICSEL

Twój optymizm dziś będzie lekiem na całe zło tego świata dla wielu osób, które znajdą się w zasięgu twojego działania i zarażania optymizmem. Będziesz dziś służył swoim ramieniem, jeśli ktoś będzie chciał się w nie wypłakać, bo ma zwyczajnie gorszy dzień. Spiszesz się w tym zadaniu bardzo dobrze. Pamiętaj jednak, że jeśli ktoś zwierzy się tobie ze swoich spraw, bo mu źle na duszy, ty nie możesz nic powiedzieć innym osobom. Musisz być powiernikiem jego tajemnic.

Sprawdź: Styczeń: nowy dom. Kwiecień: biegunka. Sprawdź, co cię czeka w 2023

Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - RAK

Astrologia To się nie może udać? Oto jakie postanowienia noworoczne łamiemy wg znaku zodiaku Będziesz dziś bardzo obowiązkowy. Wszelkie zadania w pracy wykonasz na piątkę. Przełożeni będą zadowoleni i zaczną myśleć, czy nie powierzyć ci odpowiedzialnego stanowiska. W domu również wykażesz się ogromnym zapałem do pracy przy domowych obowiązkach. Niestety tu, liczyć możesz tylko na siebie. Żaden domownik nie będzie się kwapił do tego, by pomóc ci w czymkolwiek. Wieczorem musisz odbyć z nimi dyscyplinującą rozmowę i niestety, nie będzie ona należała do przyjemnych, ale czego nie robi się dla dobra rodziny, by wejść w nowy rok z czystą kartą.

Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - LEW

Chętnie dziś od rana zwołasz zebranie dla swoich pracowników. Dawno nie było nic omawiane w grupie, a jak się okaże, jest to bardzo potrzebne. Wysłuchasz bowiem tego, co mają do powiedzenia. Nie będą to tylko same miłe rzeczy, ale te mniej komfortowe dla ciebie również się pojawią. Ustalicie co dalej i jak dalej postępować, by nie było takich sytuacji, w których pracownicy żalą się do ciebie. Dobry i zgrany zespół oraz warunki, w jakich przyszło im pracować, mają ogromne znaczenie dla sukcesu w firmie. W nowy rok warto wejść z nowymi postanowieniami.

Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - PANNA

Dzień sprzyja dziś dobrej pracy i załatwianiu spraw osobistych. Wyegzekwujecie od swoich dłużników wszystkie długi, swoje własne też wierzycielom oddajcie, po to, by wejść w nowy rok z czystą kartą. Jeśli w starym roku rozliczysz sprawy, to w nowym nie narobisz długów. Ta maksyma dotyczy nie tylko spraw finansowych. Uwaga dziś na drodze. Skorpiony, które prowadzą auta, muszą uważać na drodze, gdyż aura nie sprzyja podróżom a o wypadki nietrudno. Spieszcie się powoli.

Czytaj także: Te cztery znaki zodiaku to szczęściarze! W 2023 roku nie będą martwić się o pieniądze

Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - WAGA

Będziesz dziś w dobrym humorze. Już od samego rana czynić będziesz przygotowania do wieczora, a jak wiemy dziś wieczór szczególny. Wcześniej tylko zadbaj o odpowiednie zakupy, by niczego nie brakło w tę wyjątkową noc. Przyjaciele również czynią przygotowania do tego, byście wszyscy razem świętowali nastanie nowego roku. W wirze przygotowań nie zapomnij o swoich najmłodszych domownikach, musisz zapewnić im również odpowiednie produkty do świętowania, właściwe dla milusińskich. Dodatkowo pamiętaj o zachowaniu ostrożności podczas odpalania fajerwerków.

Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - SKORPION

Nie dasz się dziś nikomu oszukać. To bardzo dobrze, bo znajdzie się ktoś, kto będzie chciał wykorzystać atmosferę tego dnia do tego, by właśnie ciebie wykorzystać. Musisz dziś zrobić rzeczy na spokojnie. Wykaż się cierpliwością oraz zdecydowaniem w działaniu. Dzięki temu szybko zakończysz to, co masz do zrobienia i wrócisz wcześnie do domu, by w gronie rodzinnym korzystać z dalszej części dnia, a który to zapowiada się bardzo udanie dzięki temu, że twoi domownicy zadbali o odpowiednią jego oprawę.

Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Zmęczenie da się tobie dziś we znaki. I trochę niekorzystnie wpłynie to na twoje samopoczucie. Warto też poprzyglądać się swojemu zdrowiu. Pogoda za oknem oraz zimowa aura nie służą zdrowiu zbyt dobrze i stąd masa przeziębień. Jeśli dziś wieczorem postanowisz wyjść, pamiętaj o odpowiednim ubiorze, dostosowanym do warunków pogodowych. Należy się ubierać nie zbyt grubo, ale i nie zbyt cienko. Tak zwany ubiór na cebulę jest dobrym rozwiązaniem.

Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Uda ci się dziś dojść do porozumienia z partnerem w pewnej sprawie, która od dłuższego czasu wymagała wyjaśnienia, ale żadne z Was nie miało odwagi, by zająć się tym od razu. Trochę się to naczekało i nazbierało kurzu. Trzeba temat odświeżyć, wyjaśnić sobie kwestie i ustalić plan działania. Takie oczyszczenie atmosfery jest bardzo ważne, nie wolno zbyt długo chować urazy do swojej ukochanej osoby. Wieczorem zaś czeka Was udana zabawa, podczas której przywitacie nowy rok. Wszystkiego najlepszego w nowym roku!

Horoskop na 2023 rok. Te znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście

Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - WODNIK

Znajdziesz dziś mnóstwo pretekstów do tego, by w gronie rodzinnym, omawiać wszystkie sprawy. Te zaległe, bieżące, ale nawet te, które są dopiero przed wami. Ta nerwowa atmosfera udzieli się od ciebie wszystkim domownikom. Będziesz chciał, Wodniku, by wszyscy akceptowali twoje decyzje i twoje wybory. Weź pod uwagę zdanie innych. Na szczęście wieczorem atmosfera się ociepli i będzie miło, a sylwestrowa zabawa trwała będzie do białego rana.

Horoskop dzienny na 31 grudnia 2022 r. - RYBY

Będziesz dziś, Rybo, bardzo przyjaźnie nastawiona do świata. Ostatni dzień w roku daje takie właśnie sposobności. Wybaczysz czyjeś błędy, pogodzisz się z przyjaciółmi i z domownikami. Wysprzątasz bardzo ładnie mieszkanie i o dziwo, wszyscy w domu ochoczo wezmą się do pracy. Każdy będzie chciał się w czymś wykazać, by wieczorna zabawa w tę sylwestrową noc była niezapomniana. Udanej zabawy i wszystkiego dobrego na Nowy Rok, Rybo, wejdź w niego z uśmiechem na twarzy, a nie zejdzie on do końca roku następnego.