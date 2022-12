To się nie może udać? Oto jakie postanowienia noworoczne łamiemy wg znaku zodiaku

Spis treści: 01 Postanowienia noworoczne. Baran: więcej snu

02 Postanowienia noworoczne. Byk: więcej podróżowania

03 Postanowienia noworoczne. Bliźnięta: lepsza organizacja

04 Postanowienia noworoczne. Rak: szanowanie własnych granic

05 Postanowienia noworoczne. Lew: detoks od mediów społecznościowych

06 Postanowienia noworoczne. Panna: więcej czasu dla siebie

07 Postanowienia noworoczne. Waga: oszczędzanie pieniędzy

08 Postanowienia noworoczne. Skorpion: więcej czytać

09 Postanowienia noworoczne. Strzelec: więcej być w domu

10 Postanowienia noworoczne. Koziorożec: zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym

11 Postanowienia noworoczne. Wodnik: spędzać więcej czasu z przyjaciółmi i rodziną

12 Postanowienia noworoczne. Ryby: zawalczyć o miłość

Coś się dzieje takiego, że wytrzymujemy kilka, kilkanaście dni i wszystko wraca do starej dobrej normy. Siłownia już nie jest tak atrakcyjna, ochota na słodycze nie przechodzi, a i z papierosowego dymka nie możemy zrezygnować. Odkładamy na później stos książek, które mieliśmy przeczytać, rezygnujemy z podróży i znów za długo siedzimy w pracy. O co chodzi? Może błąd tkwi w sposobie, w jaki stawiamy sobie cele? Może są zbyt ambitne, zbyt dalekosiężne? Jakie postanowienia noworoczne łamiemy najczęściej wg znaku zodiaku?

Postanowienia noworoczne. Baran: więcej snu

Jesteś tą osobą, która wciąż powtarza, że wyśpi się po śmierci. Wciąż coś robisz, cały dzień jesteś na nogach i zapominasz o odpoczynku. Do czego to prowadzi? Do chronicznego zmęczenia, którego nawet nie masz czasu zauważyć. Ale uważaj, bo to krótkowzroczne podejście. W tym roku w końcu zadbaj o zdrowy sen.

Postanowienia noworoczne. Byk: więcej podróżowania

Uwielbiasz ideę podróży. Jest wiele miejsc, które chcesz zobaczyć, od Tokio po naturalne gorące źródła Islandii. Ale w pewnym momencie w twojej głowie zaczyna kiełkować myśl o zatłoczonym lotnisku, długich godzinach w pociągu, obcych językach, pakowaniu, ogarnięciu kogoś do podlewania kwiatów i karmienia kota... i myślisz sobie: e, nie ma co się męczyć. Dość, naprawdę.

Postanowienia noworoczne. Bliźnięta: lepsza organizacja

Twoje życie to chaos i bałagan, przyznasz? Czujesz i masz świadomość, że powinieneś być bardziej zorganizowany. Wiesz, że to by wiele ułatwiło, od wielu wpadek i nieprzyjemności cię uchroniło. A jednak coś cię powstrzymuje. Jednak odkładasz rachunek na półkę z myślą: zapłacę później. Odwołujesz wizytę u dentysty. Obiecujesz kilku klientom wykonać pracę na ten sam termin. To się nie może udać...

Postanowienia noworoczne. Rak: szanowanie własnych granic

To dla ciebie niezwykle trudne zadanie. Kiedy tylko poczujesz choć przez moment, że ktoś w twoim otoczeniu jest zraniony, bo postawiłeś jasno granicę, natychmiast się z tego wycofujesz. Opamiętaj się. Nie może być tak, że najważniejszy jest dla ciebie komfort innych. Nie przedkładaj cudzego szczęścia i komfortu na swoje.

Zdjęcie Horoskop na 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Postanowienia noworoczne. Lew: detoks od mediów społecznościowych

Jak tam, Lwie, nie boli cię kark? A może głowa? A może czujesz skurcze w dłoni? Nie chcemy podpowiadać, ale może winny tego stanu jest przedmiot, który i teraz trzymasz w dłoni? Może gdybyś nie miał obsesji na punkcie mediów społecznościowych, zauważyłbyś wszystkie fajne rzeczy dziejące się wokół ciebie. Jesteś zrośnięty ze swoim smartfonem - czy to w domu, czy na wakacjach, czy podczas spotkań z bliskimi.

Postanowienia noworoczne. Panna: więcej czasu dla siebie

Czujesz zmęczenie, widzisz, że masz podkrążone oczy i suchą skórę, a włosy pozostają w wiecznym nieładzie. Problem polega na tym, że zawsze znajdziesz jakąś wymówkę, aby znów nie zadbać o siebie. Wolisz w tym czasie pojechać na myjnię samochodową. Cóż...

Postanowienia noworoczne. Waga: oszczędzanie pieniędzy

Jaki jest sens w zarabianiu pieniędzy, jeśli ich nie wydajesz, prawda? Cóż, jest taka mała rzecz zwana "oszczędnościami". Ale ty akurat tego słowa nie masz zbyt wysoko w swoim słowniku. Wydajesz z radością na wszystko: ubrania, imprezy, jedzenie na wynos.

Postanowienia noworoczne. Skorpion: więcej czytać

Nie chodzi o to, że nie masz czasu. Chodzi o to, że tak wiele innych rzeczy odciąga cię od książki, którą tyle osób ci polecało. Wolisz obejrzeć szybki film niż "marnować" czas na książkę. Rozejrzyj się - stos nieprzeczytanych książek możesz już śmiało nazwać stosem wstydu, prawda?

Zdjęcie Sylwester to ulubione święto kobiet, które lubią błysk / 123RF/PICSEL

Postanowienia noworoczne. Strzelec: więcej być w domu

To ty zawsze zachęcasz wszystkich do zorganizowania imprezy lub wyjścia do klubu. Postanowienia, aby zostać w domu lub przestać tyle pić, nigdy się ciebie nie trzymają. Wolisz się dobrze bawić, niż utknąć w domu, robiąc to, co robią domatorzy (w domyśle: nudziarze). Polecamy jednak spróbować, może się okazać, że nie taki diabeł straszny.

Postanowienia noworoczne. Koziorożec: zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym

Jesteś największym pracoholikiem w całym zodiaku. Zawsze jest tyle do zrobienia, a ty dodatkowo nakładasz na siebie różnego rodzaju presje, aby załatwiać wszystkie sprawy. Jeśli coś nie jest zrobione od razu, zaczynasz o sobie myśleć, że jesteś leniwy. Więc harujesz, twój stres stale rośnie i nie ma dla niego ujścia. Jesteś beczką prochu, która czeka, by wybuchnąć.

Postanowienia noworoczne. Wodnik: spędzać więcej czasu z przyjaciółmi i rodziną

Twoi przyjaciele zawsze mówią o tym, jak bardzo za tobą tęsknią, jak bardzo chcieliby się spotkać i po prostu pobyć razem. Kochasz swoich przyjaciół, ale bardziej kochasz swoje hobby i pracę. Ludzie mają ograniczoną cierpliwość. O relacje trzeba dbać, bo pewnego dnia może się okazać, że nie masz żadnych.

Postanowienia noworoczne. Ryby: zawalczyć o miłość

Zawsze podkochujesz się w co najmniej jednej osobie i często spędzasz wolny czas na marzeniach, że ktoś się odezwie i zaprosi cię na randkę. A może by tak tym razem być tą osobą, która robi pierwszy krok? Jeśli dwie strony będą czekały aż ktoś go zrobi, z miłości nici!

