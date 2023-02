Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop tygodniowy na 6-12.02.2023 r. - BARAN

W tym tygodniu możesz spodziewać się dobrych wiadomości. W pracy czas będzie biegł wedle twoich planów i nic nie zaszkodzi ich realizacji. Zajęte Barany oddalą się od partnera, bo trudno im będzie dogadać się co do wspólnie spędzanego czasu. Wolne zaś na imprezie poznają ciekawą osobę, ale nowa znajomość nie będzie mieć perspektyw na wspólny związek. W weekend nie rezygnuj z możliwości krótkiego wyjazdu.

Horoskop tygodniowy na 6-12.02.2023 r. - BYK

Aura tego tygodnia przyniesie gorszy nastrój. W pracy zabraknie ci motywacji do działania i jakoś tak, nie bardzo będziesz mieć ochotę się wykazywać. Zajęte Byki nie będą miały zainteresowania, by rozwiązywać problemy partnera za niego. Wolne zaś wplączą się w biurową znajomość, która nie niesie pozytywnego rozwiązania, zwłaszcza że to nie jest wolna osoba. W weekend zadbaj o zdrowie i zwalcz przeziębienie.

Horoskop tygodniowy na 6-12.02.2023 r. - BLIŹNIĘTA

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie umacnianiu spraw zawodowych. W pracy podejmiesz się działań, które zapewnią ci stabilną pozycję. Bliźnięta będące w stałych relacjach powinny zacząć panować nad swoimi emocjami i przestać czepiać się partnera z byle powodu. Wolne zaś będą nastawione na aktywne spędzanie czasu, co nie będzie sprzyjać trwałym uczuciom.

Horoskop tygodniowy na 6-12.02.2023 r. - RAK

W tym tygodniu będziesz mieć zapał do aktywnego działania. W pracy wszędzie będzie cię pełno i z radością pomożesz innym w ich obowiązkach, bo swoje wykonasz szybko i bezproblemowo. Zajęte Raki mogą nie pokonać kryzysu w związku, stwierdzając, że lepsze życie oddzielne niż życie razem. Wolne zaś odkryją niesamowity urok w kimś, kogo znają już od dawna. W weekend spędzisz przyjemny czas z przyjaciółmi.

Horoskop tygodniowy na 6-12.02.2023 r. - LEW

Już od samego poniedziałku skupisz się na tym, co najważniejsze. W pracy rób to, co do ciebie należy i niczego nie odkładaj na potem. Zajęte Lwy będą rozczarowane aktualną postawą partnera i zaczną poważnie zastanawiać się nad odejściem. Wolne zaś podejmą takie działania, które doprowadzą ich do poznania interesujących osób. Już w weekend w twoim życiu pojawi się ktoś, kto spełni twoje ambicje.

Horoskop tygodniowy na 6-12.02.2023 r. - PANNA

Lutowa aura przyniesie więcej radości w działaniu. W pracy odkryjesz dotąd niedostrzegane możliwości i zaczniesz działać tam, gdzie wcześniej cię nie chcieli. Zajęte Panny zainspirowane będą wskazówkami dobrych rad i zaczną wcielać je w życie. Wolne zaś będą intensywnie rozglądać się za miłością, ale jakoś nikt ciekawy nie pojawi się w ich życiu. W weekend wzbogacisz swój intelekt o dodatkową wiedzę.

Horoskop tygodniowy na 6-12.02.2023 r. - WAGA

W tym tygodniu będziesz starał się ogarnąć wszelkie sprawy przeszłości. W pracy obronną ręką wyjdziesz z zaległych obowiązków. Zajęte Wagi będą miały odpowiedni czas, by porozmawiać z partnerem o zmianach, jakie powinny nastąpić w ich relacji, by łatwiej żyło się pod wspólnym dachem. Wolne zaś ponownie zmierzą się z dawną miłością, lecz nic z tego nie wyjdzie.

Horoskop tygodniowy na 6-12.02.2023 r. - SKORPION

Lutowa aura przyniesie zmienność nastrojów. W pracy zdenerwujesz się na kolegę z zespołu, który nie wykona na czas swoich zadań i sprowadzi spore opóźnienia na projekt. Zajęte Skorpiony będą namiętnie flirtować, szkoda, że nie z partnerem. Wolne zaś w towarzystwie poznają osobę, która zainspiruje je do zmiany stylu życia. W weekend zawalą się plany, które były ważne dla ciebie.

Horoskop tygodniowy na 6-12.02.2023 r. - STRZELEC

Uczucia Wyjątkowy rytuał na miłość. W tych dniach ma szczególną moc Początek tygodnia przyniesie konieczność uporania się ze sprawami urzędowymi. Koło środy zostaniesz zaproszony na spotkanie, gdzie poznasz wpływowe osoby. Zajęte Strzelce będą starały się pokonać kryzys w związku, rozświetlając wspólną drogę przyjemnymi gestami. Wolne zaś będą miały trudność zainteresowania się kimś innym, bo w ich sercu nadal będą istnieć śladowe ilości dawnej miłości.

Horoskop tygodniowy na 6-12.02.2023 r. - KOZIOROŻEC

W tym tygodniu będziesz mieć możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy. W pracy zwracaj uwagę na przepływ informacji, bo to przyczyni się do twego sukcesu. Zajęte Koziorożce oddalą się od partnera, a pewien etap zakończy się między nimi. Jednak jeszcze jest czas, by odbudować i ożywić związek, musisz tylko chcieć walczyć. Wolne zaś nie powinny spotykać się z kimś, kto już raz je porzucił.

Horoskop tygodniowy na 6-12.02.2023 r. - WODNIK

Aura tego tygodnia otworzy cię na nowości. W pracy nieporozumienia zostaną wywołane przez trzecie osoby, ale na szczęście w czwartek wszelkie sytuacje zostaną wyjaśnione. Zajęte Wodniki będą subtelnie starały się odbudować przyjemniejszą atmosferę w związku. Wolne zaś na swojej drodze spotkają osobę, która pobudzi ich zmysły. W weekend będziesz narażony na złapanie przeziębienia. Chroń się!

Horoskop tygodniowy na 6-12.02.2023 r. - RYBY

Lutowa aura zachęci cię do impulsywnego działania. W pracy jednego dnia będziesz działał na zwiększonych obrotach, drugiego na nic nie będziesz miał ochoty. Zajęte Ryby będą źle się czuć w relacji, bo trudno im będzie współdziałać z partnerem. Wolne zaś powinny być mniej ufne w miłości, bo zaczną spotykać się z kimś, kto będzie szkodził ich reputacji.

