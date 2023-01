Kot idzie w górę czy w dół? To, co tu widzisz powie o tobie wiele

Spis treści: 01 Czy kot schodzi, czy wchodzi po schodach?

02 Kot schodzi ze schodów, czy po nich wchodzi? Co to, co widzisz mówi o tobie?

Stwierdzenie kierunku, w jakim porusza się kot, utrudnia nam jakoś tego zdjęcia. Ziarnisty, rozmazany, czarno-biały obraz to dość trudne dla naszych oczu środowisko.

Ta zagadka rozpaliła internetowe fora tuż po tym, jak opublikował ją serwis 9gag.com. Sposoby, w jakie internauci do niej podeszli, mogłyby zawstydzić naukowców. Uważnie badano np. strukturę schodów, rozważano szerokość klatki schodowej, analizowano materiały, światłocienie i perspektywę, a także wzór mozaiki. I każdy z tych argumentów służył za udowodnienie jednej z dwóch tez - wchodzi czy schodzi?

Pojawiło się też mnóstwo komentarzy, dotyczących samego zwierzaka. "Spójrzcie na ogon tego kota - jest skierowany w górę, więc w przeciwnym kierunku niż zwierzę się porusza. Gdyby kot wchodził po schodach, jego ogon byłby skierowany w dół". Inni kontrargumentowali natomiast: "Kot idzie w górę! Ogon służy mu do utrzymywania równowagi. W tym przypadku ogon jest uniesiony, żeby ustabilizować ciało i nie przegrać z grawitacją".

W jednym z artykułów, psychologiczny serwis MindsJournal zasugerował nawet, że twoje postrzeganie kierunku, w jakim idzie ten kot, odzwierciedla twoją mentalność.

Ci, którzy "widzą" kota wchodzącego po schodach, mają optymistyczny pogląd na życie. Widzą potencjał i wzrost, gdziekolwiek spojrzą. Tymczasem ci, których zdaniem kot schodzi po schodach, są bardziej cyniczni i pesymistyczni.

Jeśli widzisz wchodzącego po schodach kota, twój umysł został wyszkolony, aby szukać rozwiązań i potencjałów. Jeśli stajesz przed decyzją, czy iść naprzód, czy się zatrzymać i zostać w miejscu, ty przesz do przodu i zawsze chcesz być jeszcze lepszy i mieć jeszcze lepiej. Są w tobie wyraźne oznaki ambicji i nikt, z wyjątkiem ciebie, nie może powstrzymać cię przed pójściem wyżej w życiu.

A jeśli wg ciebie kot schodzi po schodach, jesteś osobą, której trudno zaufać innym, kalkulujesz zanim się zaangażujesz. To może być po prostu twój sposób na radzenie sobie ze światem. jesteś znacznie ostrzejszy i sprytniejszy w swoich kontaktach, co prawie uniemożliwia oszukanie lub oszukanie cię.

