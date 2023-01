"Śnieżny księżyc" przyniesie zamieszanie i niepokój. Horoskop na pełnię księżyca

Spis treści: 01 Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Barana

02 Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Byka

03 Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Bliźniąt

04 Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Raka

05 Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Lwa

06 Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Panny

07 Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Wagi

08 Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Skorpiona

09 Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Strzelca

10 Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Koziorożca

11 Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Wodnika

12 Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Ryb

Księżyc w pełni zawsze występuje w znaku przeciwnym do Słońca. Wodnik jest chłodny, intelektualny, odległy, niezależny i powściągliwy. Natomiast pełnia w Lwie jest żądna uwagi, ognista, emocjonalna i dramatyczna. Trudno, żeby te dwa aspekty się nie zderzyły, nie powodując wybuchów.

Pełnia 5 lutego przyniesie kulminację wszystkiego, co budowaliśmy od nowiu. To dobry moment, aby spojrzeć to, co osiągnąłeś w życiu. Obiektywnie zastanów się, czy sam siebie nie ograniczasz w relacjach czy życiu zawodowym. Pełnia Księżyca to świetny czas na uwolnienie. Polecamy zrobić listę wszystkich rzeczy, które cię blokują i spalić ją na popiół. I niech z niego powstanie coś nowego, lepszego.

Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Barana

Jesteś w momencie przełomu. Czy nadszedł czas na poważne decyzje? Ta pełnia daje ci do zrozumienia, że zasługujesz na najlepsze. Zasługujesz na to, żeby być widocznym i podziwianym. Pozwól sobie na autentyczność. Nawet jeśli oznaczać to będzie rewizję relacji i odejście od ludzi, którzy ci szkodzą.

Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Byka

Napięcie w domu może sięgnąć zenitu. Chcesz, żeby dom był ostoją bezpieczeństwa, przestrzenią do relaksu i miejscem na okazywanie słabości. Temu wszystkiemu w czasie tej pełni ktoś zagrozi, ktoś, kto wysysa z ciebie energię i kto jest stanowczo zbyt absorbujący. Odbić się to może na całym otoczeniu, więc miej to na uwadze i spróbuj zawczasu nad tym zapanować. Przyjrzyj się też roli, jaką pełnisz w rodzinie. Może to czas na zmianę, na przełamanie schematu.

Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Bliźniąt

Wszystko, na co musisz zwrócić uwagę podczas pełni księżyca, to czy wzmacniasz rozmowę z drugim człowiekiem, czy ją kontrolujesz. Rozmowy mogą być trudne podczas tej pełni księżyca, ale nie jest to problem, którego nie da się pokonać. Spójrz na siebie z boku i zdecyduj, czy lepiej grać pierwsze skrzypce, czy może aktywnie słuchać. To będzie pracowity czas.

Na osłodę układ planetarny Wenus-Mars ma dla ciebie sporo radosnej energii seksualnej. Czeka cię czas intymnych uniesień.

Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Raka

Przyciągasz uwagę ludzi na eksponowanych stanowiskach. Bardzo prawdopodobne, że ta lunacja wkrótce sprawi, że będziesz rozmawiał z kimś ważnym, kto może pomóc ci w karierze. Może awansujesz w pracy lub coś zmieni się (na lepsze) w twoim związku. Bycie tym, kto jest podziwiany nie jest dla ciebie najbardziej ulubioną sytuacją, ale spróbuj się przełamać. To konieczne, żeby osiągnąć to, czego pragniesz.

Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Lwa

Podczas tej pełni księżyca znajdź trochę czasu na świętowanie tego, jak daleko zaszedłeś. W ciągu ostatnich kilku lat gwiazdy dały ci popalić. Ale stanąłeś na wysokości zadania. Teraz nadszedł czas, aby to sobie uświadomić (i innym przy okazji). Bądź z siebie dumny i pamiętaj, że duma to nie zawsze dobry doradca. W miłości ogień. Ogrzej się w jego cieple.

Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Panny

Lutowa pełnia księżyca najbardziej wpłynie na twoją duchowość. Poczujesz potrzebę i konieczność odpoczynku, naładowania baterii i zrobienia planów na przyszłość. Wszystko po to, żeby w końcu sięgnąć po marzenia. Gdy będziesz rozważać te wszystkie poważne kwestie Wenus i Mars uszykują dla ciebie miejsce na romans. Zainspirują cię do zabawy i przyjemności.

Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Wagi

Nie tylko miłość, przyjaźnie też wymagają pracy. Potrzebują czasu, obecności i wysiłku. Ta pełnia księżyca wprost prosi cię o ocenę jakości twojej społeczności i roli, jaką w niej odgrywasz. Zwróć uwagę na to, jak się czujesz w towarzystwie niektórych ludzi - kto wydobywa z ciebie to, co najlepsze, a kto wysysa twoją energię, z kim po prostu nie możesz być sobą. Następnie zdecyduj, co z tym zrobić.

Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Skorpiona

"Nie ma ludzi niezastąpionych". Zdarzyło ci się to usłyszeć w pracy? Na pewno. I na pewno wzbudziło to w tobie niepokój, a może nawet bunt. To zdanie to nie tylko straszak, jest w nim też jakaś mądrość. Czy wiesz, gdzie tak naprawdę nie da się ciebie zastąpić? W twojej rodzinie, wśród twoich przyjaciół. To tam twoja nieobecność na pewno byłaby zauważona. Pomyśl zatem, czy to nie w te relacje najlepiej zainwestować swój czas?

Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Strzelca

Nigdy nie unikasz wyrażania swoich opinii. Pełnia w Lwie będzie czasem ich zakwestionowania. Nie chodzi o to, że twoje przekonania są błędne. Ale może być tak, że próba przekonania wszystkich, aby widzieli rzeczy dokładnie tak, jak ty, może uniemożliwić ci intelektualne i emocjonalne połączenia, których tak pragniesz. Pomyśl o swoim stylu - głośności, tonie i roli, jaką odgrywasz w rozmowie. Czy jesteś zapalonym krzyżowcem, protekcjonalnym profesorem lub oddanym adwokatem? Wybierz swoją rolę mądrze podczas tej pełni księżyca.

Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Koziorożca

Jesteś osobą docenianą za osiągnięcia. Ale co z twoimi słabościami? Zamiast patrzeć na nie jak na swoją słabość, zastanów się, jak zrobić z nich źródło twojej największej siły. Ta pełnia księżyca zachęca cię do zaprzyjaźnienia się ze słowem "zaufanie". Dzieląc się swoimi obawami, wątpliwościami i zmartwieniami, możesz po prostu znaleźć grupę podobnie myślących ludzi, którzy cię pokochają i będą cię wspierać. Pamiętaj, nie będziesz sam ze swoim problemami, jeśli tylko nie będziesz chciał.

Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Wodnika

W każdym związku odgrywamy jakąś rolę - czy to prywatnie, czy w pracy. Podczas tej pełni zastanawiać się będziesz, czy aby nie zostałeś obsadzony w roli, na którą się nie pisałeś. Być może nadszedł czas, aby przeprowadzić otwartą i szczerą rozmowę na temat wszelkich frustracji. W pracy, w związku? Może to czas na konfrontację i decyzję, czy wciąż jest ci po drodze z taką sytuacją.

Pełnia księżyca w Lwie - horoskop dla Ryb

Wellness jest twoim priorytetem podczas pełni księżyca w Lwie. Twoje empatia i tendencje do poświęcania się innym i dla sprawy przeszkadzają ci w stawaniu we własnej obronie. Pamiętaj, że twoje potrzeby są tak samo ważne jak potrzeby wszystkich innych. Nie zaprzeczaj ani nie minimalizuj tych pragnień i późniejszych uczuć, tylko po to, żeby uniknąć konfliktu.