Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - BARAN

02 Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - BYK

03 Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - RAK

05 Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - LEW

06 Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - PANNA

07 Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - WAGA

08 Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - RYBA

Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - BARAN

Już od samego poniedziałku postanowisz dokonać zmian zawodowych. Przestaniesz się patyczkować z nieuczciwymi pracownikami czy kontrahentami. Zajęte Barany przede wszystkim skupią się na tym, żeby znaleźć więcej czasu dla partnera i razem z nim zająć się obowiązkami domowymi. Wolne zaś w obecnym czasie nie poznają nikogo, kto zauroczy ich osobę. W weekend baw się i o niczym nie myśl.

Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - BYK

Aura tego tygodnia zachęcać cię będzie do przejęcia inicjatywy nad swoimi działaniami. W pracy zajdzie konieczność dokonania pewnych magicznych operacji, żeby lepiej się pracowało. Zajęte Byki będą starały się wyjść z obecnego kryzysu i zapewnić partnerowi przyjemniejszy czas. Wolne zaś smucić się będą z powodu nadchodzącej samotności w święta. W weekend czas umili ci rodzina.

Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - BLIŹNIĘTA

Początek tygodnia nie przyniesie nic konkretnego. W pracy będzie to raczej czas spokoju bądź dopinania na ostatni guzik zadań, które powinny być już wykonane. Zajęte Bliźnięta mogą zrobić dużo szumu, wokół siebie, bo pofolgują sobie na firmowej gwiazdce, a potem trzeba będzie w święta łasić się do stóp partnera. Wolne zaś będą zaskoczone, bo ich w otoczeniu zjawi się naprawdę interesująca osoba.

Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - RAK

W tym tygodniu osiągniesz to, czego pragniesz. W pracy będziesz dosyć silny, żeby postawić na swoim i poinformować wszystkich o swoich oczekiwaniach. Zajęte Raki mogą być mylne w swojej intuicji i oskarżą partnera o romans, którego nie było. Swoją zazdrością tylko zepsujesz sobie święta. Wolne zaś powinny cenić każdą minutę samotności i niezależności, bo już wkrótce to się zmieni.

Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - LEW

To będzie miły tydzień. W pracy spodobają ci się zmiany, gdzie odejdzie stary, a na jego miejsce zjawi się nowy i lepszy szef. Zajęte Lwy będą skupione na rozwikłaniu wszystkich problemów, jakie są w ich związku, by święta spędzić w miłej atmosferze rodzinnej. Wolne zaś będą starały się powrócić do przeszłości, jednocześnie rozglądając się za nową przyszłością. Weekend przyniesie uspokojenie i harmonię.

Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - PANNA

Grudniowa aura zachęcać cię będzie do mniejszej aktywności. W pracy weźmiesz na siebie za dużo i trudno będzie ci wyrobić ze wszystkim na czas. Zajęte Panny będą starały się zrekompensować partnerowi swoją nieobecność i jak najwięcej robić wspólnie. Wolne zaś powinny uważać, bo mogą ulokować swoje uczucia w niewłaściwej osobie.

Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - WAGA

W tym tygodniu pojawią się sytuacje, które przeszkodzą ci w realizacji planów. W pracy będziesz musiał pewne rzeczy odłożyć na bok i robić to, co robią inni. Zajęte Wagi przystosują się do wymagań partnera i pozwolą mu zarządzać nadchodzącym wspólnym czasem. Wolne zaś stłumią swoje uczucia do kogoś, kto już dawno zainteresował ich serce. W weekend nie broń się przed relaksem.

Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - SKORPION

W tym tygodniu zadbasz o umocnienie swojej pozycji. W pracy wszystko ci się powiedzie, a to, co rozpocząłeś zostanie do końca zrealizowane. Zajęte Skorpiony mogą liczyć na dobre relacje z partnerem i wspólne spędzenie romantycznego czasu. Wolne zaś zainteresują się nie tą osobą, co powinny. W weekend spodziewaj się najazdu rodziny.

Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - STRZELEC

Aura tego tygodnia postawi przed tobą wiele pokus. W pracy nie będziesz miał ochoty na nudne obowiązki i zastanowisz się nad wykorzystaniem urlopu. Zajęte Strzelce ciągnąć będzie w podróż i spędzeniu czasu inaczej niż na sprzątaniu domowych pieleszy. Wolne zaś mogą liczyć na nowe silne uczucie, które nagle zjawi się w ich życiu. W weekend życie towarzyskie się ożywi.

Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - KOZIOROŻEC

W tym tygodniu będziesz spokojny. W pracy stłumisz swój kreatywny pierwiastek i nie będziesz miał ochoty na wykazywanie się. Zajęte Koziorożce pozwolą sobie, żeby wydarzenia płynęły swoim torem, dzięki czemu spędzą święta w miłej atmosferze. Wolne zaś odnowią znajomość z przeszłości, która daje dobre rokowania na przyszłość. W weekend spędziły miły czas w rodzinnym gronie.

Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - WODNIK

Aura tego tygodnia przyniesie mnóstwo ciekawych emocji. W pracy podejmiesz się ugodowych propozycji, które zostaną ci zaproponowane, a dzięki temu unikniesz niepotrzebnych i męczących obowiązków. Zajęte Wodniki będą chciały przyspieszyć rozwój swojej znajomości, być może właśnie w tym czasie podejmą życiowe decyzje. Wolne zaś będą chciały się dowiedzieć jak najwięcej o osobie, która właśnie pojawiła się w ich otoczeniu. W weekend skorzystaj z propozycji!

Horoskop tygodniowy na 19-25 grudnia - RYBA

Aura tego tygodnia przyniesie zaskakujące okoliczności. W pracy to raczej czas spokoju, a na nowe projekty trzeba będzie poczekać. Zajęte Ryby nie będą podejmowały w najbliższym czasie działań dążących do poprawy atmosfery, bo to i tak nic nie da, jeśli partner nie chce z nimi współpracować. Wolne zaś powinny skorzystać z zaproszeń towarzyskich i dobrze się bawić w otoczeniu innych.