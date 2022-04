Chcesz wiedzieć, co wydarzy się w najbliższych dniach? Przeczytaj horoskop tygodniowy od 25 kwietnia do 1 maja 2022 od wróżki Anne.

Horoskop tygodniowy BARAN (25.04 - 1.05. 2022 r.)

W tym tygodniu wiele się wydarzy, zwłaszcza w sferze uczuć. Zajęte Barany wykażą więcej zainteresowania potrzebami partnera. Wolne zaś będą miały dobry czas na inspirujące znajomości. W pracy będziesz trochę zły, bo będziesz miał wrażenie, że szef zapomniał o twoich zasługach. W weekend czeka cię przyjemny wyjazd i szansa na realizację hobby.

Horoskop tygodniowy BYK (25.04.-1.05.2022 r.)

Początek tygodnia przyniesie nadmiar obowiązków. Szef wymagał będzie od ciebie pracowitości, a gdy zajdzie taka potrzeba, to także zostania po godzinach. Zajęte Byki zrozumieją, że to, co dają w relacji, to samo otrzymują i znacznie poprawią swoje zachowanie. Wolne zaś rozprawią się z demonami przeszłości. W weekend przyjemność sprawią ci porządki i dobra książka.

Horoskop tygodniowy BLIŹNIĘTA (25.04.1.05.2022 r.)

W tygodniu staniesz się bardziej wyrozumiały wobec innych. Zajęte Bliźnięta będą miały więcej ochoty na czułe wyznania, czym zaskoczą partnera. Wolne mogą przypadkiem spotkać osobę, której dawno nie widziały i na nowo się nią zauroczą. W pracy rozpraw się z zaległościami i bałaganem, a weekend będziesz mógł poświęcić tylko zabawie.

Horoskop tygodniowy RAK (25.04-1.05.2022 r.)

Aura tego tygodnia przyniesie wiele ciekawych propozycji. Zajęte Raki będą zadowolone, bo ich sprawy miłosne ułożą po ich myśli. W piątek zaproś partnera na weekendowy wyjazd. Wolne zaś łatwo dogadają się z płcią przeciwną. W pracy pojawią się okazje w kierunku rozwoju zawodowego. W weekend czas sprzyjał będzie zakupom i spotkaniom towarzyskim.

Horoskop tygodniowy LEW (25.04 - 1.05.2022 r.)

Wiosenna aura zachęci cię do aktywniejszego spędzania czasu na świeżym powietrzu, a co za tym idzie, od razu poprawi ci się nastrój. W pracy przestaniesz narzekać na wszystkich i na wszystko. Zaczniesz bez migania się, wykonywać swoje obowiązki. Zajęte Lwy uwierzą w siebie i zapomną o dawnych urazach, a sceny zazdrości staną się im obce. Wolne zaś pierwsze poderwą osobę, która wpadnie im w oko.

Horoskop tygodniowy PANNA (25.04 - 1.05.2022 r.)

Aura tego tygodnia przyniesie dobrą energię. W pracy szef zacznie mieć na twój temat lepsze zdanie, a nawet zaproponuje ci podwyżkę pod warunkiem, że przyjmiesz dodatkowe obowiązki. Zajęte Panny staną się bardziej otwarte w dyplomatycznej komunikacji. Wolne zaś powinny iść na randkę z kolegą z pracy, by nie żałować, że przegapiły fajną znajomość.

Horoskop tygodniowy WAGA (25.04 - 1.05.2022 r.)

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie zabawie i pasji. W pracy nie będziesz miał ochoty na aktywne działania, raczej zaszyjesz się w kącie z niby pilną robotą. Zajęte Wagi będą miały więcej cierpliwości dla wad partnera i przestaną się go czepiać z byle powodu. Wolne zaś skupią się na odcinaniu od złych wspomnień. W weekend unikaj podniesionego głosu i pozwól sobie na ulubiony wypoczynek.

Horoskop tygodniowy SKORPION (25.04 - 1.05.2022 r.)

Wiosenna aura pozwoli ci na aktywniejsze działania. Zajęte Skorpiony będą miały szanse poprawić swoje relacje, wyjaśniając drobne nieporozumienia. Wolne zaś spotkają się z byłą miłością. W pracy pojawią się wydarzenia, które zmienią twoje plany. Mimo obaw wyjdzie ci to na dobre.

Pod koniec tygodnia pojawiają się zaproszenia na weekendowe imprezy wróżka Anne

Horoskop tygodniowy STRZELEC (25.04 - 1.05.2022 r.)

Czeka cię intensywny tydzień. W pracy szef będzie wymagał od ciebie zrobienia wszystkiego na teraz. Trudno ci będzie to ogarnąć, zwłaszcza jeśli w głowie siedzieć ci będą myśli o miłości. Zajęte Strzelce staną się niepokorne i śmiało wdadzą się w romans z kimś z otoczenia. Wolne zaś na spotkaniu towarzyskim poznają kogoś, kto im się bardzo spodoba. W weekend nie myśl o kłopotach!

Horoskop tygodniowy KOZIOROŻEC (25.04 - 1.05.2022 r.)

W tym tygodniu musisz być bardziej czujny, by nie dać się oszukać. W pracy może być nieco nerwowo, więc zamiast słuchać plotek skup się na robocie. Zajęte Koziorożce nabiorą więcej optymizmu i zaczną oceniać partnera mniej krytycznie. Zdarzy im się nawet pochwalić go, za ich zachowanie. Wolne zaś w weekend wyruszą na łowy licząc, że uda im się znaleźć prawdziwą perełkę.

Horoskop tygodniowy WODNIK (25.04 - 1.05.2022 r.)

Już od poniedziałku zajmiesz się ważnymi sprawami, zwłaszcza jeżeli wymagać one będą biegania po urzędach. W pracy zastanów się nad zmianą kierunku działania, jeśli masz ochotę zarabiać większe pieniądze. Zajęte Wodniki przestaną rozczulać się nad pretensjami partnera i egoistycznie skupią się na sobie. Wolne zaś chętnie wybiorą się z wizytą do pewnej znajomej osoby. W weekend czas sprzyjał będzie podróżom.

Horoskop tygodniowy RYBY (25.04 - 1.05.2022 r.)

W tym tygodniu trzymaj rękę na pulsie nad bieżącymi wydarzeniami. W pracy znajdziesz się w centrum uwagi. Wykorzystaj ten czas, by zyskać dla siebie jak najwięcej. Zajęte Ryby będą miały dobry moment, by pozbyć się złych emocji i odnowić relacje partnerskie. Wolne zaś będą miały możliwość pogłębienia znajomości, która niedawno zaistniała w ich życiu. W weekend czas sprzyjał będzie relaksowaniu.