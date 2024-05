Nie odgrywaj się dziś na kimś, tylko dlatego, że wydaje ci się słabszy od ciebie. To nie jest pokaz sił, a raczej zwyczajnej ludzkiej głupoty. Nie plotkuj też o innych, bo ci inni mogą plotkować o tobie i powiedzieć coś, z czego może ci być trudno się wytłumaczyć. Uważaj zatem dziś na swoje zachowanie i na to, co mówisz i do kogo.