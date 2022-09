Ideał mężczyzny? Nie, to niebezpieczny narcyz. Strzeż się tych znaków zodiaku!

Kim jest narcyz? Czy to człowiek zapatrzony w siebie, ponadprzeciętnie pewny siebie i przekonany o własnej wyjątkowości? W końcu taki, który kocha wyłącznie siebie samego? Tak, to cechy narcyza, ale nie jedyne.

Narcyz jest charyzmatyczny, ma "to coś", robi wrażenie i po prostu chce się być w jego towarzystwie. Może się wydawać, że to ideał mężczyzny. Przecież gdyby nie był idealny, to by się tak nie zachowywał i nie czuł, prawda? Niestety, narcyzi to osoby zaburzone, często poranione i niepewne siebie. Trzeba mieć się na baczności, bo potrafią zamienić życie w piekło.

Reklama

Najbardziej narcystyczne znaki zodiaku

Byk

Byk wierzy, że jest najlepszy i zasługuje na więcej niż inni. Działa niemal wyłączenie we własnym interesie i uważa, że to jest ok, bo - jak w starej reklamie - jest tego wart. Brak mu empatii, nie lubi wczuwać się w cudzą sytuację ani myśleć o innych. Jeśli coś nie dotyczy go bezpośrednio, nie będzie zawracał tym sobie głowy. Zawsze idzie swoją ścieżką, ma tendencje do wymuszania na innych swojego zdania, bywa w tym wręcz histeryczny. Potrafi namówić do zrobienia czegoś, czego druga osoba nigdy by z własnej woli nie zrobiła. Jest płytkim, snobistycznym mistrzem manipulacji. Ma problemy z gniewem, co jest szokujące, zważywszy na jego zrównoważoną raczej postawę. Miej się na baczności w kontaktach z Bykiem.

Zobacz też: Z tymi znakami zodiaku nie zadzieraj - nie wybaczą ci nigdy!

Lew

Lew wymaga uwagi - wszystkie światła muszą być skierowane na niego. Jest egocentryczny i zawsze chodzi tylko o niego. Jest święcie przekonany, że świat kręci się wokół niego i że w związku z tym ma prawo robić, co chce. To urodzony lider, który potrafi oczarować każdego i jest tego w pełni świadom. I to jest właśnie to, co czyni go narcyzem. Zawsze będzie starał się wykazać, że jest od ciebie lepszy i to pod każdym względem. Nadmierna pewność siebie to termin, które definiuje Lwa najlepiej. Lew bombarduje miłością, obsypuje prezentami, daje uwagę, ale tylko po to, żeby zwrócić ją na siebie i być w centrum wydarzeń. Zrobi prawie wszystko, żeby zaspokoić swoje pragnienia i nie interesuje go, kto i jak bardzo po drodze ucierpi. Jak to u narcyza, pod pewnością siebie kryją się kompleksy i niepewność. To bardzo niebezpieczna mieszanka.

Polecamy: Jakich mężczyzn najbardziej pragną kobiety? Oto najnowsze badanie

Skorpion

Skorpion może być naprawdę narcystyczny, jeśli niedawno został zraniony lub zdradzony. Jest mściwy z natury. Lepiej z nim nie zadzierać. Jest zimny, wyrachowany i brutalny. Działa tak, jakby nie miał świadomości, że to złe wykorzystywać innych dla swoich korzyści albo że w ogóle kogoś wykorzystuje. Może się to wydawać nieszkodliwe, ale naprawdę potrafi się odbić mocnym piętnem na jego najbliższych. Ma talent do totalnego blokowania ludzi. Skorpion jest mistrzem manipulacji i gierek, które potrafią nieźle namieszać w głowie jego "przeciwnika". Stąd też mówi się o nim, że jest narcystyczny "podświadomie".

Zdjęcie Stroni od pracy, nie ma szacunku dla matki, nie poświęca czasu partnerce, jest zapatrzony w siebie. Eksperci ostrzegają! Takich mężczyzn unikaj, jeżeli marzysz o założeniu rodziny / 123RF/PICSEL

Wodnik

Gdybyś oskarżyła Wodnika o narcyzm, nigdy by się z taką diagnozą nie zgodził. Powiedziałby za to, że jest po prostu niezależny. Cóż, faktycznie może być aż tak niezależny, że nie myśli o niczym innym niż o własnych potrzebach i pragnieniach. Jest bardzo zorientowany na cel, a aby go osiągnąć, wykorzystuje ludzi. Podobnie jak Lew, kocha być w centrum uwagi. Chce inspirować innych, być najlepszy i podziwiany - taki rodzaj uwagi ceni sobie najbardziej. Jest zimny i powściągliwy, jak to narcyz. Myśli, że wie lepiej niż ty, więc jeśli cię wykorzystuje, to powinnaś traktować to jako komplement.

Baran

Baran nie myśli o innych i nie bierze ich pod uwagę, nawet jeśli jest to ukochana osoba. Robi tylko to, co chce. Baran jest z natury narcystycznym znakiem. Jest nadmiernie skoncentrowany na przetrwaniu i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby się utrzymać na powierzchni. W pewnym sensie Baran używa narcyzmu jako mechanizmu ochronnego. Ma ewolucyjny cel bycia autonomicznym. Nie próbuj kwestionować jego statusu, bo skończy się to "krwawą" jatką.

Oczywiście cechy narcystyczne można spotkać u ludzi niezależnie od ich znaku zodiaku.

Oto 9 cech, które zdradzają prawdziwego narcyza

Wielkie ego. Jest lepszy od innych i na każdym kroku daje temu wyraz. Nie szanuje ludzi. Chce pokazać, że może więcej niż inni. Narusza zasady i normy społeczne, nie zważając na konsekwencje. Musi być w centrum uwagi. Jest w swoim mniemaniu pępkiem świata i oczekuje takiego traktowania od innych. Nie przyjmuje krytyki. A wręcz się za nią obraża. Wszystko jest ok, dopóki idzie po jego myśli. Ma ogromną charyzmę. Przyciąga do siebie ludzi, wykorzystuje swoje atuty i łatwość uwodzenia. Manipuluje. Tworzy atmosferę niepokoju i braku zaufania, wpływając na słabsze jednostki w pracy. Kruche ego. To może być sprzeczność (patrz pkt. 1), ale jego pewność siebie to po prostu fasada. Pod spodem jest małe, skrzywdzone dziecko. To nie on jest winny! Nigdy nie bierze na siebie odpowiedzialności. Zawsze zwali na kogoś innego. Porażka to nie on, po prostu. Brak mu empatii. Jeśli w ogóle zaprząta sobie głowę innymi ludźmi, to tylko w kontekście wykazania czyjejś winy, manipulacji i pogardy.

Czytaj też:

Narcyz rani, bo inaczej nie umie

Oto 10 znaków, które mogą sygnalizować, że Twój partner planuje zdradę

Znaki zodiaku, które najbardziej kochają samych siebie