Sonia to imię greckiego pochodzenia, powstałe od imienia Zofia.

Do Soni można zwracać się przy użyciu zdrobnień. Należą do nich takie określenia jak Sońka, Sonieczka, Soni, Soniulka.

Choć imię Sonia jest mało popularne, to wśród znanych w Polsce i na świecie kobiet pojawiło się kilka o tym właśnie tak nazwanych. Należą do nich:

Sonia May Lannaman - angielska lekkoatletka.

Sonia to kobieta przygotowana na każdą okoliczność. Bliscy mogą mieć wrażenie, że rodzi się z gotowym planem na siebie. Z reguły opanowana, bywa wybuchowa i emocjonalna. Nie jest kobietą, którą można kierować. Pewna siebie Sonia dokładnie wie, czego chce. Dlatego w wieku dziecięcym i nastoletnim może sprawiać rodzicom problemy. Jej osobowość bywa odbierana jako agresywna.

Tymczasem Sonia to kobieta uczciwa, logicznie myśląca, otwarta. Nie boi się powiedzieć, co myśli i choć wydaje się być zarozumiała, to w głębi duszy jest bardzo wrażliwa i łatwo ją zranić.