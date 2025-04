Tomek, podobnie jak Tomasz , pochodzi z języka aramejskiego od słowa toma, które tłumaczy się jako "bliźniak". Chociaż częściej funkcjonuje jako zdrobnienie od imienia Tomasz, to w rejestrze PESEL występuje również jako samodzielne imię

Mężczyźni o imieniu Tomek to osoby o silnym charakterze i niezwykłej inteligencji. Są wnikliwi, spostrzegawczy i potrafią szybko analizować sytuacje. Dzięki temu są w stanie skutecznie rozwiązywać problemy. Nie są to jednak osoby, które dadzą sobie rozkazywać lub będą przytakiwać dla świętego spokoju. Mają własne zdanie i nie boją się go wyrażać.