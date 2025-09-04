Imię kobiety, która jest prawdziwym skarbem. Nic tylko brać z niej przykład

Niemożliwe dla niej nie istnieje, bo w każdą porażkę stara się przekuć w coś pozytywnego. Rzadko się zniechęca, jest dobrą przewodniczką życiową, z której inni czerpią wzorce. Leokadię trudno spotkać na swojej drodze, bo jest ich w Polsce niewiele. Ta kobieta to prawdziwy skarb, który warto docenić.

Spis treści:

  1. Pochodzenie i znaczenie imienia Leokadia
  2. Popularność imienia Leokadia w Polsce
  3. Kiedy Leokadia obchodzi imieniny?
  4. Leokadia - zdrobnienia imienia
  5. Znane osoby o imieniu Leokadia
  6. Numerologia i cechy osób o imieniu Leokadia
  7. Leokadia - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Leokadia

Leokadia to żeńskie imię pochodzenia greckiego. Oznacza osobę troszczącą się o lud.

Popularność imienia Leokadia w Polsce

Imię Leokadia, choć jest w Polsce mało popularne, to w ostatnich latach wzrasta jego użycie. W 2023 roku 16 dziewczynek zostało w ten sposób nazwanych po urodzeniu.

Kiedy Leokadia obchodzi imieniny?

Leokadia swoje święto obchodzi co roku 9 grudnia.

Leokadia - zdrobnienia imienia

Imię Leokadia doczekało się utworzenia wielu zdrobnień. Wśród nich najczęściej używane to:

  • Lodzia,
  • Leosia,
  • Lodka,
  • Lodziunia,
  • Ludka,
  • Lodziczka,
  • Adka,
  • Adzia.

Znane osoby o imieniu Leokadia

Imię Leokadia było niegdyś znacznie częściej stosowane. Dzięki temu zyskało je wiele znanych kobiet w polskiej historii. Znalazły się wśród nich:

  • Leokadia Małunowiczówna - polska filolożka klasyczna,
  • Leokadia Serafinowicz - polska reżyserka i aktorka teatralna,
  • Leokadia Halama - polska tancerka,
  • Leokadia Matuszewska - polska siostra zakonna.

Numerologia i cechy osób o imieniu Leokadia

Leokadia to kobieta, która zdaje się nie mieć wad. Jest zawsze uśmiechnięta i wzbudza radość u innych. To optymistka, która mimo trudności zawsze stara się myśleć pozytywnie. Leokadia ma w sobie niespożytą energię, dlatego tak chętnie podejmuje się kolejnych wyzwań w życiu prywatnym i zawodowym. Niektórym przeszkadza jej postawa, bo zdaje się być trudna do okiełznania. Leokadia jest niezależna, otwarta na świat, sprawiedliwa. To świetna towarzyszka życia, która ma bliskim wiele do zaoferowania.

Kobieta o imieniu Leokadia jest numerologiczną czwórką. Wyróżniają ją zaradność, pracowitość i chęć duchowego rozwoju. Nie ukrywa, że jedną z jej motywacji jest dążenie do uzyskania wielu dóbr materialnych.

Leokadia - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Leokadia dobrze odnajduje się w zawodach wymagających niesienia pomocy innym. Będzie czuła się spełniona w roli pielęgniarki czy opiekunki.

Szczęśliwym kamieniem jest dla Leokadii obsydian śnieżny. Nad jej powodzeniem w życiu czuwają Saturn i Uran.

