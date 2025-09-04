Imię kobiety, która jest prawdziwym skarbem. Nic tylko brać z niej przykład
Niemożliwe dla niej nie istnieje, bo w każdą porażkę stara się przekuć w coś pozytywnego. Rzadko się zniechęca, jest dobrą przewodniczką życiową, z której inni czerpią wzorce. Leokadię trudno spotkać na swojej drodze, bo jest ich w Polsce niewiele. Ta kobieta to prawdziwy skarb, który warto docenić.
Spis treści:
Pochodzenie i znaczenie imienia Leokadia
Leokadia to żeńskie imię pochodzenia greckiego. Oznacza osobę troszczącą się o lud.
Popularność imienia Leokadia w Polsce
Imię Leokadia, choć jest w Polsce mało popularne, to w ostatnich latach wzrasta jego użycie. W 2023 roku 16 dziewczynek zostało w ten sposób nazwanych po urodzeniu.
Kiedy Leokadia obchodzi imieniny?
Leokadia swoje święto obchodzi co roku 9 grudnia.
Leokadia - zdrobnienia imienia
Imię Leokadia doczekało się utworzenia wielu zdrobnień. Wśród nich najczęściej używane to:
- Lodzia,
- Leosia,
- Lodka,
- Lodziunia,
- Ludka,
- Lodziczka,
- Adka,
- Adzia.
Znane osoby o imieniu Leokadia
Imię Leokadia było niegdyś znacznie częściej stosowane. Dzięki temu zyskało je wiele znanych kobiet w polskiej historii. Znalazły się wśród nich:
- Leokadia Małunowiczówna - polska filolożka klasyczna,
- Leokadia Serafinowicz - polska reżyserka i aktorka teatralna,
- Leokadia Halama - polska tancerka,
- Leokadia Matuszewska - polska siostra zakonna.
Numerologia i cechy osób o imieniu Leokadia
Leokadia to kobieta, która zdaje się nie mieć wad. Jest zawsze uśmiechnięta i wzbudza radość u innych. To optymistka, która mimo trudności zawsze stara się myśleć pozytywnie. Leokadia ma w sobie niespożytą energię, dlatego tak chętnie podejmuje się kolejnych wyzwań w życiu prywatnym i zawodowym. Niektórym przeszkadza jej postawa, bo zdaje się być trudna do okiełznania. Leokadia jest niezależna, otwarta na świat, sprawiedliwa. To świetna towarzyszka życia, która ma bliskim wiele do zaoferowania.
Kobieta o imieniu Leokadia jest numerologiczną czwórką. Wyróżniają ją zaradność, pracowitość i chęć duchowego rozwoju. Nie ukrywa, że jedną z jej motywacji jest dążenie do uzyskania wielu dóbr materialnych.
Leokadia - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Leokadia dobrze odnajduje się w zawodach wymagających niesienia pomocy innym. Będzie czuła się spełniona w roli pielęgniarki czy opiekunki.
Szczęśliwym kamieniem jest dla Leokadii obsydian śnieżny. Nad jej powodzeniem w życiu czuwają Saturn i Uran.
