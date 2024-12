Melania to imię o greckim pochodzeniu, które dosłownie oznacza czarna lub ciemna. Symbolika może odnosić się zarówno do tajemniczości i głębi charakteru, jak i do wewnętrznej siły kobiet, które je noszą. Warto również wspomnieć, że melania w języku greckim może oznaczać również pieprzyk - subtelny znak, który podkreśla indywidualność, podobnie jak unikalne cechy każdej Melanii.