Imię Romeo ma włoskie korzenie i oznacza "pielgrzym udający się do Rzymu". W średniowieczu pielgrzymki do Rzymu były bardzo popularne, a pielgrzymi cieszyli się szacunkiem i gościnnością.

Romeowie to prawdziwe wulkany energii! Bliscy twierdzą, że nie potrafią usiedzieć chwili w miejscu. Poza tym są pracowici, zaangażowani i skoncentrowani na osiąganiu ustalonych celów. Nie boją się wyzwań i z zapałem podejmują się nowych zadań. Uchodzą również za bardzo towarzyskich i lubią spędzać czas z przyjaciółmi, którym ufają i na których zawsze mogą liczyć. Jednak i w obcym towarzystwie nie sprawiają wrażenia wycofanych.

Mężczyźni o tym imieniu z entuzjazmem chłoną nowe doświadczenia i z pasją poznają świat. Uwielbiają podróżować, odkrywać nieznane miejsca i kultury. Ich ciekawość życia nie zna granic, ciągle poszukują nowych inspiracji. Romeowie są również bardzo wrażliwi i empatyczni. Serdeczność i ciepło sprawiają, że ludzie chętnie zwracają się do nich o wsparcie. W miłości natomiast są romantyczni i namiętni. Na partnerki życiowe wybierają kobiety podobne do siebie, szczególnie pod kątem zamiłowania do przygód.