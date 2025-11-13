Spis treści: Patrycja - duchowa przewodniczka i kobieta inspiracja Arleta - odważna i kreatywna Magdalena - nie boi się opinii innych Judyta - sięga po to, czego inni się boją Ewa - jest ambitna i nie zadowala się półśrodkami Iwona - mimo przeszkód realizuje swoje plany Brygida - nieustępliwa i odważna w realizowaniu marzeń Maria - mądra i wpływowa Zofia - pewna siebie i korzystająca ze swojej mądrości Gloria - emanująca energią i pewnością siebie

Patrycja - duchowa przewodniczka i kobieta inspiracja

Patrycja wie, czego chce od życia i zawsze znajduje sposób, by po to sięgnąć. Jest wręcz predysponowana przez los do osiągania sukcesów i tworzenia wielkich rzeczy. Realizuje się tylko wtedy, gdy wokół dużo się dzieje.

Arleta - odważna i kreatywna

Kobieta o tym imieniu jest odważna i nie dopuszcza myśli o porażce. Cechuje ją beztroskie podejście do ewentualnych problemów - wie, że dzięki swojej pomysłowości i kreatywności z pewnością stawi im czoła.

Magdalena - nie boi się opinii innych

Magdalena wie, że sukces ma wielu wrogów, ale nie przeszkadza jej to w realizowaniu swoich planów. Nie patrzy na to, co pomyślą i powiedzą o niej inni - przyświeca jej motto, że życie jest jedno i nikt go za nią nie przeżyje.

Judyta - sięga po to, czego inni się boją

Judyta stawia sobie wygórowane cele i nie boi się mówić na głos, czego oczekuje od życia. To sprawia, że nawet największe marzenia stoją przed nią otworem.

Ewa - jest ambitna i nie zadowala się półśrodkami

Ewa zawsze osiąga to, co chce - czasem zajmuje jej to po prostu więcej czasu. Jest szalenie ambitna, dlatego nawet nie dopuszcza myśli, że coś mogłoby jej się nie udać.

Iwona - mimo przeszkód realizuje swoje plany

Iwona najczęściej działa w ciszy - uważa, że zamiast opowiadać o swoich planach, lepiej wziąć się do pracy, a efekty będą mówiły same za siebie. Niestraszne są jej przeszkody - dzięki ciężkiej pracy jest w stanie każdą pokonać.

Brygida - nieustępliwa i odważna w realizowaniu marzeń

Imię Brygida pochodzi z języka celtyckiego, w którym oznacza osobę silną i potężną. W życiu zawodowym Brygida ma w sobie dużo odwagi i nieustępliwości - walczy o swoje marzenia i "nie daje sobie w kaszę dmuchać".

Maria - mądra i wpływowa

Maria jest oazą spokoju, która stopniowo zmierza w wyznaczonym kierunku. Ma dobry plan na sukces i konsekwentnie go realizuje. Dzięki cechom charakteru takim jak opanowanie i zdrowy rozsądek jest w stanie sięgnąć po każde marzenie.

Zofia - pewna siebie i korzystająca ze swojej mądrości

Zofia wykorzystuje swoją wrodzoną mądrość do osiągania celów zawodowych i osobistych. Łatwo przychodzi jej zdobywanie kolejnych awansów w pracy, gdyż jest pomysłowa, pracowita i pewna siebie.

Gloria - emanująca energią i pewnością siebie

Gloria jest radosna, energiczna i kreatywna - uwielbiają ją współpracownicy i przyjaciele. Wyznacza sobie cele i z radością do nich dąży. Ma w sobie wiele empatii i bardzo ceni sobie relacje międzyludzkie, dlatego nigdy nie idzie do celu po trupach.

Czy imię może wpłynąć na osobowość? Nauka nie widzi między jednym a drugim powiązań, ale astrologia owszem. Nabranie pewności siebie czy też odwaga w realizacji celów są natomiast w zasięgu każdego z nas - niezależnie od imienia. Trzeba tylko to w sobie odnaleźć.

