Trwają prace nad pierwszym polskim imbirem

Zespół badaczy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zakończył trzyletni projekt nad introdukcją imbiru w Polsce.

Wyniki badań potwierdziły, że roślina ta może rosnąć w naszych warunkach klimatycznych, co otwiera przed rolnikami zupełnie nowe możliwości.

Naukowcy nie poprzestają na samym eksperymencie. Ich celem jest stworzenie pierwszej w historii polskiej odmiany imbiru, która miałaby być bardziej dostosowana do lokalnych warunków pogodowych. Szacuje się, że projekt może zostać ukończony w latach 2028-2029.

To naprawdę krótki okres, by sprowadzić roślinę z innego kontynentu i zacząć ją uprawiać na szerszą skalę

Co ciekawe, polski imbir będzie się różnił od azjatyckiego. Według wstępnych analiz zawiera on nawet o połowę mniej 6-gingerolu, czyli związku odpowiadającego za jego charakterystyczną ostrość. W praktyce oznacza to, że będzie on dużo łagodniejszy w smaku, dzięki czemu może przypaść do gustu zarówno dzieciom jak i seniorom.

Z Azji do Wielkopolski. Gdzie będzie można go uprawiać?

Polski imbir może stać się atrakcyjną alternatywą dla rolników, szczególnie tych zajmujących się uprawą kukurydzy czy ziemniaków.

Roślina ta do zdrowego wzrostu potrzebuje wysokiej temperatury, ale nie wymaga dużych ilości wody. Naukowcy wskazują, że najlepsze warunki do upraw znajdują się w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim, czyli na terenach szczególnie narażonych na susze.

Obecnie badacze testują cztery odmiany imbiru sprowadzone z Chin. Jedna z nich wyjątkowo dobrze znosi polski klimat, co daje realne nadzieje na szybkie rozpoczęcie upraw komercyjnych.

Okazuje się, że zainteresowanie rolników jest ogromne:

Wiedzą, jaki potencjał i wartość ma ta roślina

Imbir w Polsce cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza jesienią i zimą 123RF/PICSEL

Imbir w diecie. Dlaczego warto go jeść?

Imbir to jedna z najzdrowszych przypraw świata. Jest bogaty w witaminy C, A, E oraz z grupy B, dzięki czemu skutecznie wzmacnia organizm, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.

Roślina ta uzupełnia także niedobory sodu, fosforu, wapnia, cynku, manganu, żelaza i miedzi, dlatego zawsze warto mieć go w domu.

Najcenniejszą substancją jest jednak gingerol i to właśnie jemu imbir zawdzięcza działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Warto dodawać go do herbaty podczas walki z przeziębieniem. Ponadto, po imbir możemy sięgać również wtedy, kiedy męczy nas zatrucie pokarmowe i wątroba jest przeciążona ilością toksyn. Imbir pobudza układ trawienny do lepszego funkcjonowania, a także łagodzi objawy niestrawności.

