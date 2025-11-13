Spis treści: Ten miód nie spełnia standardów Koniec ze sprzedażą filtrowanego miodu Co pozostanie w sprzedaży?

Ten miód nie spełnia standardów

Nowe przepisy, wprowadzone w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa, mają wyeliminować z rynku miód poddany intensywnemu filtrowaniu. Tego typu produkt powstaje w wyniku usunięcia z miodu nie tylko drobnych zanieczyszczeń, lecz także pyłku kwiatowego, który odpowiada za jego pochodzenie i wartości odżywcze. W rezultacie miód staje się przejrzysty i trwały, ale traci naturalne właściwości.

Choć jest on wygodny w użyciu - szczególnie do słodzenia herbaty, napojów czy deserów - nie spełnia standardów autentycznego miodu pszczelego. Dlatego zgodnie z przepisami, od 14 czerwca 2026 roku nie będzie mógł być sprzedawany jako miód akacjowy, lipowy czy wielokwiatowy. Produkty wprowadzone na rynek przed tą datą pozostaną w sprzedaży tylko do wyczerpania zapasów.

Koniec ze sprzedażą filtrowanego miodu

Nowe regulacje mają przynieść korzyści przede wszystkim kupującym. Dzięki nim konsumenci zyskają pewność, że produkt, który trafia do słoika, jest w pełni naturalny i nieprzetworzony. Pyłek w miodzie to bowiem swoisty "odcisk palca" - pozwala określić, z jakich roślin i krajów pochodzi dany produkt. Jego obecność ułatwia wykrywanie podróbek, co utrudni nieuczciwym producentom wprowadzanie w błąd klientów.

Miód, który zachowuje naturalne enzymy i mikroelementy, ma także większą wartość zdrowotną. Enzymy zawarte w surowym miodzie wspierają odporność, trawienie i działają przeciwzapalnie, czego nie można powiedzieć o produktach zbyt mocno oczyszczonych.

Miód filtrowany wygląda apetycznie, ale nie może się równać z naturalnym produktem oksix 123RF/PICSEL

Co pozostanie w sprzedaży?

Zakaz dotyczy wyłącznie miodów przefiltrowanych - pozostałe rodzaje wciąż będą dostępne. Na półkach znajdziemy więc miody nektarowe, spadziowe i nektarowo-spadziowe, a także produkty różniące się sposobem pozyskiwania: sekcyjne, odsączone, odwirowane, z plastrami czy wytłoczone. Wszystkie muszą jednak spełniać kryteria jakości handlowej, gwarantujące zachowanie naturalnych właściwości.

