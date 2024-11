Rafałowie to mężczyźni pełni sprzeczności. Z jednej strony są stateczni, ugodowi i cierpliwi, z drugiej - impulsywni, skłonni do melancholii i łatwo wpadają w konflikty. Choć uchodzą za zdecydowanych w działaniu, to niestety często mają za mało wytrwałości, by doprowadzić sprawy do końca.

Są pozytywni i towarzyscy - przez to uwielbiani przez innych. Mają też pogląd na wiele tematów, więc rozmowy z nimi zawsze należą do ciekawych. Niekiedy wykorzystują znajomości, by osiągnąć korzyści zawodowe, nawet jeśli etycznie jest to wątpliwe. Lubią też przebywać w towarzystwie osób wpływowych i bogatych oraz chwalą się swoimi (niekiedy wyimaginowanymi) sukcesami. Nie są to najlepsze cechy, jednak prowadzą do opłacalnych kontaktów.