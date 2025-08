Co jest zdrowsze: świeże pomidory czy ketchup? Odpowiedź zaskakuje

Trwa sezon na pomidory. To właśnie teraz są najsmaczniejsze i najzdrowsze. Warto jeść je szczególnie z uwagi na jeden, dobroczynnie wypływający na zdrowie składnik, którego są bogactwem. Okazuje się, że przetwory z pomidorów zawierają go jeszcze więcej, aniżeli świeże warzywa. Czy to oznacza, że przecier czy ketchup są zdrowsze? Katarzyna Bosacka nie ma co do tego wątpliwości.