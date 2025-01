Co mówi o tobie twój miesiąc urodzenia?

Miesiąc, w którym się urodziliśmy to jeden ze znaczących aspektów, które mogą mieć wpływ na nasze życie. Pokazuje to astrologia, ale także psychologia i badania nad miesiącem urodzenia. Osobom urodzonym w zimie, czyli grudniu, styczniu i lutym przypisuje się introwertyzm, ale także niezależność czy kreatywność. Z kolei osoby urodzone podczas wiosny czy lata mają więcej cech ekstrawertycznych, są energiczne i lubią zabawę.

Czy miesiąc urodzenia wpływa na twoje sukcesy? Photographer: Alexander Alenin 123RF/PICSEL

Miesiąc może mieć także wpływ na rozwój intelektualny i fizyczny. Wynika to z tego, że dzieci niezależnie od tego, w którym miesiącu są urodzone, trafiają do tego samego rocznika. Z tego powodu osobom urodzonym w styczniu może być prościej podczas pierwszych lat nauki niż np. osobom urodzonym w grudniu. Szczególnie w przypadku małych dzieci, różnica kilkunastu miesięcy może skutkować innym stopniem dojrzałości oraz pewności siebie.

Badania pokazują, że miesiąc urodzenia dzieci ma również wpływ na ich zdrowie. Urodzeni w zimie często są bardziej narażeni na choroby układu oddechowego, ze względu na mniejszą ilość słonecznych dni oraz niskie temperatury. Z kolei osoby urodzone wiosną i latem mogą być bardziej narażone na alergie.

W których miesiącach rodzą się najzdolniejsze dzieci?

Zanim przejdziemy do badania, jaki wpływ na nasze dziecko ma miesiąc, w którym się urodziło, musimy pamiętać, że zależy to od wielu czynników. Wpływ ma środowisko wychowawcze, edukacja oraz indywidualne doświadczenia, które je kształtują. Co jednak mówią teorie na temat wpływu miesiąca na inteligencję dziecka?

Do dzieci, które dobrze radzą sobie w szkole, należą również ci, urodzeni jesienią, dokładniej w listopadzie. Jest to wynik najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę Atom Learning. Podczas analizy wyniku testów pięciu tysięcy uczniów szóstej klasy, okazało się, że to właśnie urodzeni w listopadzie mają najlepsze wyniki w nauce. Dodatkowo wyróżniają się w sporcie.

Według wielu źródeł sukcesy w nauce osiągają dzieci urodzone w grudniu oraz styczniu. Według astrologii są to Koziorożce, które znane są ze swojej determinacji oraz upartości. Może cechować je nieustępliwość oraz wysoka niezależność. Dzieci spod tego znaku zwykle nie chcą dostosować się do innych, mierzą wysoko i rzadko kiedy się poddają. Mogą przejawiać cechy lidera, a w szkole lepiej sobie radzić ze względu na odporność psychiczną.

Warto zwrócić uwagę na dzieci urodzone we wrześniu. Astrologicznie są to Panny, które charakteryzują się skrupulatnością, konsekwencją w swoich myślach i działaniach oraz obowiązkowością. Struktura oraz rutyna nie stanowi dla nich problemu, a nawet pomaga im lepiej działać. To osoby bardzo wymagające, które oczekują wiele od siebie oraz od otoczenia. W szkole są zmotywowane i rzadko kiedy zapominają o swoich obowiązkach.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv