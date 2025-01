Bananowe ciasto z galaretką od siostry Anastazji. Przepyszne

Banany słyną nie tylko ze swoich walorów smakowych - to prawdziwa skarbnica potasu! W 100 g owoców znajduje się aż 360 mg tego pierwiastka. Niedobór potasu prowadzi do osłabienia całego organizmu i zmniejszenia kurczliwości mięśni serca, więc lekarze zalecają, by często sięgać po te smaczne i zdrowe owoce.