"W 2021 r. wyeksportowano z Polski 887,7 tys. kg baraniny i koziny o wartości 5,8 mln euro oraz 15,3 tys. szt. jagniąt do 1. roku życia o wartości 1,1 mln euro . Jagnięta eksportowano do Włoc h, a baraninę i kozinę przede wszystkim do Francji (31,7 proc. eksportu baraniny i koziny), Włoch (30,6 proc.), Niemiec (26,8 proc.) oraz Szwecji (7,4 proc.). Import baraniny i koziny wyniósł 654,4 tys. kg o wartości 4,6 mln euro i pochodził głównie z Nowej Zelandii (25,5 proc.), Hiszpanii (17 proc.), Australii (12,6 proc.) oraz Irlandii (9,8 proc.)" - czytamy na stronie resortu rolnictwa.

Jagnięcina to delikatne mięso, które poddane obróbce termicznej powinno zachować kruchość i soczystość . Niektórzy smak jagnięciny porównują do dziczyzny , zwłaszcza sarniny . Należy jednak pamiętać, że smak baraniny i jagnięciny w dużej mierze może zależeć do tego, czym karmiono zwierzęta oraz w jakich warunkach je hodowano.

Niestety mięso z owcy nie należy do tanich. Comber jagnięcy to wydatek ok. 180 zł za 1 kg. Kark jagnięcy i łopatka jagnięca kosztują ok. 90 zł za 1 kg, a za schab jagnięcy trzeba zapłacić ok. 100 zł. Comber barani, karkówka czy łopatka to wydatek rzędu ok. 50 zł za 1 kg.