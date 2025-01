W błękitach jej do twarzy. Ta stylizacja Melanii Trump przeszła do historii

Dlatego też zwróciła się wtedy do amerykańskiego projektanta Ralpha Laurena, co zostało skrupulatnie odnotowane w świecie mody i biznesu.

Melania w 2017 roku była ubrana w pudrowoniebieską sukienkę i pasującą do niej kurtkę bolero na ceremonię zaprzysiężenia. Melania dopełniła swój dzienny wygląd pasującymi rękawiczkami, szpilkami Manolo Blahnika i eleganckim upięciem. Ta stylizacja zdecydowanie przeszła do historii.

Pierwsza dama przekazała swoją inauguracyjną suknię balową później do Smithsonian Institution's National Museum of American History. Podczas prezentacji sukni w muzeum Melania przyznała za pośrednictwem "New York Post":

Pierwsza dama nie chce uchylić nawet rąbka tajemnicy, co zamierza założyć 20 stycznia 2025 roku i będzie to zdecydowanie niespodzianką dla wszystkich fanów jej stylu. Możliwe, że będą to kolejne stylizacje, które przejdą do historii mody USA.